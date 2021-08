ന്യൂഡൽഹി ∙ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ വിവാദ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്ത് ഫെയ്സ്ബുക്കും ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമും. ഡല്‍ഹിയില്‍ പീഡനത്തിനിരയായ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കള്‍ക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കുവച്ചുള്ള പോസ്റ്റാണു നീക്കിയത്. വിവാദ പോസ്റ്റില്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ബാലാവകാശ കമ്മിഷന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണു നടപടി.

സമാന കാരണത്താല്‍ രാഹുലിന്റെയും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളുടെയും ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടുകള്‍ മരവിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഡൽഹിയിൽ 9 വയസ്സുകാരി ക്രൂര പീഡനത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ, പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പമുള്ള ചിത്രം രാഹുൽ പിന്നീട‌് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇത് പോക്സോ നിയമലംഘനം ആയതിനാലാണു സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ നടപടിയെടുത്തതെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്.

English Summary: Congress mp Rahul Gandhi faces backlash from facebook instagram post taken down