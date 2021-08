മലപ്പുറം ∙ ഹരിത സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി മരവിപ്പിച്ച മുസ്‌ലിം ലീഗ് നടപടിയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ഹരിതയുടെ കോളജ് യൂണിറ്റുകളും പ്രവര്‍ത്തനം നിര്‍ത്തി. പ്രവര്‍ത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായി ജില്ലാ കമ്മിറ്റികളും സംസ്ഥാന നേതാക്കളെ അറിയിക്കും. സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ച എംഎസ്എഫ് നേതാക്കള്‍ക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വനിതാ കമ്മീഷന് പരാതി നല്‍കിയതിന്റെ പേരിലായിരുന്നു ലീഗ് നടപടി.

അതേസമയം, എംഎസ്എഫ് നേതാക്കള്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്ത പൊലീസ്, വനിതാ നേതാക്കളുടെ മൊഴി വെള്ളിയാഴ്ച രേഖപ്പെടുത്തിയേക്കും. ഹരിത, ലീഗിന്റെ പോഷക സംഘടനയല്ലെന്ന് വനിതാലീഗ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. ക്യാംപസ് പ്രവര്‍ത്തനത്തിനായി ഉണ്ടാക്കിയ താല്‍ക്കാലിക സംവിധാനമാണ്. ക്യാംപസിനു പുറത്ത് വനിതാ ലീഗ് മതിയെന്നും ദേശീയ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയായ നൂര്‍ബിന റഷീദ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

