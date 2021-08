സോഷ്യൽ ബബിൾ കുറയ്ക്കാം, എസ്എംഎസ് പാലിക്കാം; ഇത്തവണ എല്ലാം ‘ശ്രദ്ധിച്ചോണം’

കൊച്ചി ∙ വർഷത്തിൽ 10 ദിവസം നാടു കാണാൻ വരുന്ന മഹാബലി തമ്പുരാനെയാണ് ഓണക്കാലത്ത് മലയാളികൾ വീട്ടിലേക്കു പൂക്കളമൊരുക്കി വരവേറ്റിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തു കറങ്ങി നടക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസ് എപ്പോൾ വീട്ടിലേക്കു കയറി വരുമെന്നു ഭയന്നാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതം. കോവിഡ് കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഓണം പോയി. ഈ വർഷത്തെ ഓണം ഓൺലൈനായും മറ്റുമാണ് പ്രധാനമായും ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത വർഷത്തെ ഓണമോ? കുറെയേറെ പേർക്കു വൈറസ് ബാധിക്കുകയും ഭൂരിഭാഗം എല്ലാവർക്കും വാക്സീൻ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നതിനാൽ അടുത്ത വർഷത്തെ ഓണം ഏറെക്കുറെ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുമെന്നു ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു.

പക്ഷേ, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഓണക്കാലത്തു കണ്ട വൈറസ് അല്ല ഇത്തവണത്തെ ഓണത്തിനുള്ളത്. വൈറസിന്റെ പുതിയ ഡെൽറ്റ വകഭേദം അതിവ്യാപന ശേഷിയുള്ളതാണ്. പഴയ വൈറസിനെ അപേക്ഷിച്ചു കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമതയോടെ മനുഷ്യ കോശങ്ങളെ ബാധിക്കാൻ ഡെൽറ്റ വകഭേദത്തിനു കഴിവുണ്ട്. ഡെൽറ്റ വൈറസ് ബാധിച്ച രോഗിയിൽനിന്നു കൂടുതൽ കാലത്തേക്കു കൂടുതൽ വൈറസുകൾ പുറത്തു വരും. അതു കൂടുതൽ പേരെ രോഗബാധിതരാക്കും. മുൻപത്തേക്കാൾ നേരത്തേ രോഗ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഓണക്കാലത്തു സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ രോഗബാധിതരുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ കൊച്ചി ഘടകം മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നു.



സുരക്ഷിത ഓണം

എത്രത്തോളം ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഓണം കഴിഞ്ഞാൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം വർധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓണത്തിനു ശേഷം ഇത്തരത്തിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധനയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തവണയും വർധന പ്രതീക്ഷിക്കാം. കോവിഡ് കാലത്ത് എങ്ങനെ സുരക്ഷിതമായി ഓണമാഘോഷിക്കാമെന്ന ചോദ്യം ഏറെ പ്രസക്തമായ കാര്യമാണ്. അകലം പാലിക്കുക, മാസ്ക് ധരിക്കുക, കൈകൾ കഴുകുക (എസ്എംഎസ്) എന്ന അടിസ്ഥാന തത്വം ഇപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ നമ്മൾ പാലിക്കുന്നുണ്ട്. ഇരട്ട മാസ്കുകൾ, എൻ 95 മാസ്കുകൾ ധരിക്കുകയെന്നത് ഏറെ പ്രധാനമാണ്. എന്നാൽ ഓണക്കാലത്ത് കോവിഡിനെ തുരത്താൻ അതു മാത്രം മതിയോ? ഏറെക്കാലമായി കോവിഡിനെയും കൊറോണ വൈറസിനെയും ‘പിന്തുടരുന്ന’ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നു:



‘സോഷ്യൽ ബബിൾ കുറയ്ക്കണം’



‘ഓണക്കാലത്ത് ബന്ധുവീടുകളിലേക്കുള്ള ഒരു സന്ദർശനമെങ്കിലും കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കോവിഡിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ അതു നിർണായകമായ കാര്യമാണ്. ‘സോഷ്യൽ ബബിൾ’ കുറയ്ക്കുകയെന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനം. സോഷ്യൽ ബബിൾ എന്നാൽ നാം ദിവസവും കാണുന്ന വ്യക്തികൾ എന്നർ‌ഥം. ഒരു കുടുംബ സംഗമം നടക്കുന്നുവെന്നു വയ്ക്കുക. അതിൽ ഒട്ടേറെ ‘ബബിളുകൾ’ ഒന്നിക്കും. അവിടെ വളരെ വേഗത്തിൽ വൈറസ് വ്യാപനം നടക്കും.



ഡോ. രാജീവ് ജയദേവൻ,

വീടുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും കോവിഡ് വ്യാപനം നടക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഓണക്കാലമാണെങ്കിലും ഈ വർഷം കുടുംബ സംഗമങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. യാത്രകളും സന്ദർശനങ്ങളും ചുരുക്കുക. വീടുകൾക്കുള്ളിൽ, കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പമായി ഇത്തവണത്തെ ഓണം ചുരുക്കുക. ഇത്തവണത്തെ ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ആശയമായിതന്നെ ഇതിനെ കാണണം. കൂടുതൽ പേർക്കു രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാകുമെന്നതിനാൽ അടുത്ത വർഷത്തെ ഓണം ഇതിനേക്കാൾ നന്നായി ഇരിക്കുമെന്ന് ഓർക്കുക.’



ഡോ. രാജീവ് ജയദേവൻ,

കൺവീനർ, ഐഎംഎ ശാസ്ത്ര സമിതി

‘വീടുകൾക്കുള്ളിൽ വ്യാപനമുണ്ടാകാം’

‘ഓണക്കാലത്ത് മക്കൾ അച്ഛനമ്മമാരെ സന്ദർശിക്കുന്നതു പതിവുള്ള കാര്യമാണ്. അതു നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. എന്നാൽ, ഇത്തവണ ഇത്തരം സന്ദർശനങ്ങൾ പരമാവധി കുറയ്ക്കുകയാണ് അഭികാമ്യം. പുറത്തു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും. മാസ്ക് ധരിക്കും, സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. വീട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തുമ്പോൾ കൈകൾ കഴുകും. കുളിക്കും. ഇങ്ങനെ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കും. പക്ഷേ, വീട്ടിനുള്ളിലെ കാര്യമോ? വീട്ടിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ഇതു വൈറസ് വ്യാപനത്തിനു കാരണമാകും.

ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. അഞ്ചു പേരുള്ള ഒരു കുടുംബം. അച്ഛനും മക്കളും 2 ഡോസ് വാക്സീനും സ്വീകരിച്ചു. ആസ്മയുടെ അലർജിയുള്ളതു കാരണം അമ്മ വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചില്ല. പുറത്തു പതിവായി പോകുന്ന മക്കൾക്ക് വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചതിനാൽ ആത്മവിശ്വാസം കൂടുതലായിരുന്നു. എന്നാൽ, പുറത്ത് അതുവരെ പോകാത്ത അമ്മ ഒരു ദിവസം കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി. രോഗം മൂർച്ഛിച്ചു വെന്റിലേറ്ററിലായി. പുറത്തു പോയ മക്കൾ വഴിയാണു വൈറസ് വീടിനകത്ത് എത്തിയത്.

ഈ സാഹചര്യം ഏതു വീടുകളിലുമുണ്ടാകാം. ഓണക്കാലത്ത് അതിനുള്ള സാധ്യതയും കൂടും. അതുകൊണ്ട് ഓണാഘോഷം പരമാവധി സ്വന്തം വീടുകളിൽ മാത്രമായി ചുരുക്കണം. ‘ബബിളുകൾ’ കൂടിക്കലരുമ്പോൾ രോഗവ്യാപന സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് ഓർക്കണം. ബന്ധുവീടുകളിലേക്ക് ഓണത്തിനു വിരുന്നുപോകുന്ന പതിവുകൾ ഇത്തവണ വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ രോഗബാധിതരാകുന്നവരിൽ ഒട്ടേറെ പേർ ഒരു ഡോസ് വാക്സീനെങ്കിലും സ്വീകരിച്ചവരാണ്. 2 ഡോസ് വാക്സീൻ എടുത്തവരെയും വൈറസ് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. വാക്സീനെടുത്തവരിൽ ഗുരുതര സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ലെന്നേയുള്ളൂ. അവർ വൈറസ് വാഹകരാകും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പുറത്തു പോയി വീടുകളിലേക്കു തിരികെയെത്തുന്നവർ അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം.

ഡോ. സണ്ണി പി. ഓരത്തേൽ.

കഴിഞ്ഞ 2 മാസത്തെ സാഹചര്യം പരിശോധിച്ചാൽ പ്രതിദിനം 20,000 പേർ പോസിറ്റീവാകുന്നു. ടിപിആർ 10–15% വരെയായി തുടരുന്നു. ഇതു സ്ഥിരമായി നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ആശുപത്രികളിലും ഐസിയുവിലും പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിവരുന്നു. ഓണക്കാലം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനയുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള തയാറെടുപ്പുകൾ നടത്തണം.’

ഡോ. സണ്ണി പി. ഓരത്തേൽ,

മുൻ പ്രസിഡന്റ്, ഐഎംഎ കൊച്ചി,

മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട്, രാജഗിരി ആശുപത്രി

‘എല്ലാം ശ്രദ്ധയോടെ...’

ഓണത്തിനു ശേഷം കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനയുണ്ടാകാൻതന്നെയാണു സാധ്യത. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓണം കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഉയർന്നു തുടങ്ങി. ഓണക്കാലത്ത് ഉണ്ടായ ഇടപഴകലുകളാണ് അതിലേക്കു നയിച്ചത്. ഇത്തവണയും അത്തരത്തിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഉയരാം. ഇത് ഒട്ടേറെ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്.

∙ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓണത്തിന്റെ സമയത്ത് 10% പേരിൽ മാത്രമാണു കോവിഡ് ആന്റിബോഡിയുണ്ടായിരുന്നത്. അതായത് 90% പേർക്കും അപ്പോൾ കോവി‍ഡ് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. ഐസിഎംആർ നടത്തിയ സിറോ സർവൈലൻസ് സർവേ പ്രകാരം കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ 44.4% പേർക്ക് കോവിഡ് ആന്റിബോഡിയുണ്ട്. അതായത് ഏകദേശം പകുതിയോളം പേർക്ക് ആന്റിബോഡിയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുവെന്നാണ് ഇതിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.

∙ വാക്സിനേഷൻ വഴി ഒട്ടേറെ പേർക്ക് പ്രതിരോധ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

∙ മേൽപറഞ്ഞ 2 കാര്യങ്ങളും ഗുണകരമാണ്. എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിനുണ്ടായിരുന്ന വൈറസ് അല്ല ഇപ്പോഴുള്ളത്. കൂടുതൽ ശക്തമായ അപകടകരമായ ഡെൽറ്റ വകഭേദമായി വൈറസ് മാറി. കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന് ഇത് ഇടയാക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഓണക്കാലത്ത് പരമാവധി കുറച്ചു പേരുമായി മാത്രം സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. കൂടുതൽ പേരുമായി സമ്പർക്കമുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളെ വൈറസ് ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുകയാണ്.

പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നുള്ള ഓണക്കാഴ്‌ച. ചിത്രം: മനോരമ

∙ ഓണമെന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഷോപ്പിങ് കൂടിയാണല്ലോ. ഷോപ്പിങ് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ചെയ്യണം. കടകളിൽ നല്ല തിരക്കുള്ളപ്പോൾ ഷോപ്പിങ് നടത്താതിരിക്കുകയാണു നല്ലത്. ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഷോപ്പിങ് പൂർത്തിയാക്കാം.

∙ വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചവരിലും ആത്മവിശ്വാസം കൂടരുത്. വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ച ഒട്ടേറെ പേർക്ക് ഇപ്പോൾ വൈറസ് ബാധയുണ്ടാകുന്നുണ്ട് (ബ്രേക് ത്രൂ ഇൻഫെക്‌ഷൻ). അവരിൽ രോഗം ഗുരുതരമാകുന്നില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരിലേക്കു വൈറസിനെ എത്തിക്കാൻ അവർക്കു കഴിയും.

ഡോ. പത്മനാഭ ഷെണോയ്,

ആരോഗ്യ വിദഗ്ധൻ

ഡോ. പത്മനാഭ ഷെണോയ്.

