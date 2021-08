താലിബാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകൂ; അവിടെ പെട്രോളിന് വില കുറവാണ്: ബിജെപി നേതാവ്

ഭോപാൽ‌∙ രാജ്യത്തെ ഇന്ധന വില വർധനയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ താലിബാൻ ഭരിക്കുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞ ബിജെപി നേതാവിന്റെ പ്രസ്താവന വിവാദത്തിൽ. മധ്യപ്രദേശിലെ കാത്‌നിയിലെ ബിജെപി ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ രാംരത്തൻ പായലാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടെ ക്ഷുഭിതനായത്.

‘താലിബാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകൂ. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പെട്രോളിന് 50 രൂപയാണ് വില. അവിടെ ആർക്കും ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാനില്ല. നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി പെട്രോൾ അടിക്കൂ. നമ്മളിവിടെ സുരക്ഷിതരെങ്കിലുമാണ്. ഇന്ത്യ രണ്ടു കോവിഡ് തരംഗ‌ങ്ങളും നേരിട്ടു. മൂന്നാം കോവിഡ് തരംഗം വരാനിരിക്കുന്നു.’– വൈറലായ വിഡിയോയിൽ ബിജെപി നേതാവ് പറഞ്ഞു.



മാസ്ക് ധരിക്കാതെ പ്രവർത്തകരുമായി ചേർന്നാണ് ബിജെപി നേതാവ് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത്. അതേസമയം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു.



ഇതാദ്യമായല്ല ഒരു ബിജെപി നേതാവ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കാൻ ഭയമുള്ളവർ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകാനും അവിടെ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വിലക്കുറവാണെന്നും ബിഹാറിലെ ബിജെപി എംഎൽഎയായ ഹരഭൂഷൺ ഠാക്കാർ‌ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു.



