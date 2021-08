ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിലെ മാതൃകാ നേതാക്കളാണ് എ.ബി.വാജ്പേയിയും ജവാഹർലാൽ നെഹ്റുവുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി. ഭരണ– പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ആത്മപരിശോധന നടത്തുകയും ആരോഗ്യകരമായ ജനാധിപത്യത്തിനായി അന്തസ്സോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം. കോണ്‍ഗ്രസ് ശക്തമായ പ്രതിപക്ഷപ്പാര്‍ട്ടിയായി ഉയര്‍ന്നുവരണം. പാർലമെന്റ് വർഷകാല സമ്മേളനത്തിൽ അരങ്ങേറിയ പ്രതിഷേധത്തെ കുറച്ചുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

‘ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിലെ മാതൃകാ നേതാക്കളാണ് വാജ്പേയിയും നെഹ്റുവും. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അന്തസ്സിനൊത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നാണ് അവർ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നത്. അടൽജിയുടെ പാരമ്പര്യം എല്ലാ നേതാക്കൾക്കും പ്രചോദനമാണ്. നെഹ്റു ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന് വളരെയധികം സേവനങ്ങൾ നൽകിയ വ്യക്തിയുമാണ്’– പാർലമെന്റിലെ സംഘർഷവും ഇപ്പോഴത്തെ നേതാക്കളുടെ പ്രകൃതവും എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു മറുപടി.



ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്നവർ നാളെ ഭരണപക്ഷത്തായിരിക്കും. ആരോഗ്യപരമായ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കാൻ ശക്തമായ പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ കോൺഗ്രസ് ശക്തമായ പ്രതിപക്ഷമായി ഉയർന്നുവരണം. പാർലമെന്റിൽ അരങ്ങേറിയ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ തന്നെ വളരെയധികം വേദനിപ്പിച്ചു. എല്ലാവരും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പെരുമാറാൻ ശ്രമിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



English Summary :Nehru, Vajpayee Were Ideal Leaders of Indian Democracy, Acted With Dignity: Nitin Gadkari