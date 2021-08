‘നിങ്ങളെപ്പോലെ സാധാരണ പൗരന്‍’; ട്രെയിനില്‍ കുശലം ചോദിച്ചെത്തി മന്ത്രി

ഭുവനേശ്വര്‍ ∙ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ഭുവനേശ്വറില്‍നിന്നു റായ്ഗഡിലേക്കുള്ള ട്രെയിന്‍ യാത്രയില്‍ കുശലാന്വേഷണത്തിനെത്തിയ ആളെ കണ്ട് യാത്രികര്‍ അമ്പരന്നു. യാത്രക്കാരുടെ സൗകര്യങ്ങളും മറ്റും അന്വേഷിച്ചെത്തിയത് റെയില്‍വേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് ആയിരുന്നു. ട്രെയിനിലെ വൃത്തിയെക്കുറിച്ചും സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള അഭിപ്രായങ്ങള്‍ നേരിട്ടറിയാനാണ് മന്ത്രി കംപാര്‍ട്ട്‌മെന്റുകളിലെത്തിയത്.



മുന്‍ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അശ്വനി വൈഷ്ണവ് കഴിഞ്ഞമാസത്തെ മന്ത്രിസഭാ വികസന വേളയിലാണ് റെയില്‍വേയുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തത്. ബിജെപിയുടെ ജന്‍ ആശിര്‍വാദ് യാത്രയുടെ ഭാഗമായി ഒഡീഷയിലെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ട്രെയിനില്‍ യാത്രക്കാരുടെ വിശേഷങ്ങള്‍ ചോദിച്ചറിയാന്‍ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

ഒഡിയ ഭാഷയില്‍ യാത്രികരുമായി മന്ത്രി സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നു. ട്രെയിനിലെ ശുചിത്വത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റും ചോദിച്ച ശേഷം യാത്രക്കാരന്റെ തോളില്‍ തട്ടി മന്ത്രി പോകുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്. മന്ത്രിയെ നേരിട്ടു കാണാന്‍ കഴിയുമെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് ഒരു യാത്രക്കാരി പറഞ്ഞു. 'ഞാനും നിങ്ങളെപ്പോലെ സാധാരണ പൗരന്‍' എന്നായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ മറുപടി.

യാത്രയ്ക്കിടയില്‍ ഒഡീഷയിലെ റെയില്‍വേ വികസനത്തെക്കുറിച്ചും മന്ത്രി ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തി. ഭുവനേശ്വര്‍ റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷനിലെ സൗകര്യങ്ങളും വിലയിരുത്തി. ഐഎഎസ് ഓഫിസര്‍ എന്ന നിലയില്‍ ഒഡീഷയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്‍ അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

