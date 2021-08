‘കൊടിക്കുന്നിലിന് പിരിക്കാന്‍ തറവാട് സ്വത്തല്ല’; വിമർശനവുമായി പോസ്റ്റർ

കൊല്ലം ∙ കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷ് എംപിക്കെതിരെ പോസ്റ്ററുകള്‍. ഡിസിസി പ്രസിഡന്റിനെ നിര്‍ദേശിച്ചതിനെ വിമര്‍ശിച്ചാണ് പോസ്റ്ററുകള്‍. കൊടിക്കുന്നിൽ നിർദേശിച്ച രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കരുതെന്നു പോസ്റ്ററിൽ പറയുന്നു. കൊടിക്കുന്നിലിന് പിരിക്കാന്‍ തറവാട് സ്വത്തല്ലെന്നും പോസ്റ്ററുകളില്‍ പരാമര്‍ശമുണ്ട്.

കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്,കൊടിക്കുന്നിലിനെതിരെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പോസ്റ്റർ

കെപിസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ ആക്ഷേപിച്ചും പോസ്റ്റര്‍ പതിച്ചു. ചുരുക്കപ്പട്ടിക നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതിഷേധം. 14 ഡിസിസി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള ചുരുക്കപ്പട്ടിക ഹൈക്കമാന്‍ഡിന് സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടും പട്ടികയെ ചൊല്ലി തര്‍ക്കം തീരുന്നില്ല.



English Summary : Poster against Kodikkunnil Suresh on nominating Rajendra Prasad to DCC president post