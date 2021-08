ശ്വാസംമുട്ടി, മരണം മുന്നിലൊരു നിലവിളിയായ്; കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ താണ്ടിയ അഗ്നിപരീക്ഷകൾ

കണ്ണൂർ ∙ കിണറ്റിലിറങ്ങി രക്ഷിച്ചെടുത്ത മുപ്പതിലേറെ ജീവനുകൾ. അത്രയും കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രാർഥന. ഇതു രണ്ടുമാണു കണ്ണൂർ അഗ്നിരക്ഷേസേനാ യൂണിറ്റിലെ സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫിസർ എ.കുഞ്ഞിക്കണ്ണനു ലഭിച്ച രാഷ്ട്രപതിയുടെ സ്തുത്യർഹസേവാ മെഡലിനു പിറകിൽ.

ആൾമറയില്ലാത്ത കിണറ്റിലെ ജീവൻ



2009ൽ ആണ് സംഭവം. രാത്രി ഒൻപതോടെയാണു ഫോൺ കോൾ ലഭിച്ചത്. മാണിയൂരിലെ ആൾമറയില്ലാത്ത കിണറ്റിൽ ഒരു സ്ത്രീ വീണിട്ടുണ്ട്. കശുമാവിൻ തോട്ടമാണ്. കിണറിനു സമീപത്തു ചെരിപ്പുണ്ട്. നല്ല ആഴമുള്ള കിണറാണ്. കാടുമൂടിക്കിടക്കുന്നു. വീണയാൾക്കു ജീവനുണ്ടാകില്ലെന്നു കരുതിയാണ് ഇറങ്ങിയത്. ഓക്സിജൻ സംവിധാനമടക്കമാണിറങ്ങിയത്. താഴെ ചെന്നപ്പോൾ, വെള്ളം കഷ്ടിച്ച് ഒരടി മാത്രമേയുള്ളു. വെള്ളത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന നിലയിലാണു സ്ത്രീ. തല, ചെറിയൊരു കമ്പിൽ താങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ബോധമില്ല. കയറിൽ കെട്ടി മുകളിലേക്കു കയറ്റുമ്പോഴും ജീവനില്ലെന്നു തന്നെയാണു കരുതിയത്. മുകളിലെത്തി, കണ്ണിലേക്കു ടോർച്ചടിച്ചപ്പോൾ, ഇമ ചെറുതായി അനങ്ങുന്നതായി തോന്നി. അപ്പോൾതന്നെ അഗ്നിരക്ഷാ സേനയുടെ ആംബുലൻസിൽ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി.



ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് യൂണിറ്റിലെത്തുമ്പോഴേക്കും നാട്ടുകാരുടെ ഫോൺ വന്നു: അവർ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു, കാപ്പികുടിച്ചു എന്ന വാർത്തയാണു ഞങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചത്. വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നിയ നിമിഷമായിരുന്നു അത്. ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ നിമിത്തമാവുകയെന്നതു ചില്ലറക്കാര്യമല്ലെന്നു തോന്നിയ നിമിഷം. ഇത്തരം ഒട്ടേറെ നിമിഷങ്ങളുണ്ട്, അഗ്നിരക്ഷാ സേനയിലെ ‘കിണറ്റിലെ സ്പൈഡർമാൻ’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നണിയൂർ നമ്പ്രം സ്വദേശിയായ കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്റെ ജീവിതത്തിൽ.



‘അന്ന്, അവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതൊരു മരക്കമ്പാണ്. വീഴ്ചയിൽതന്നെ ബോധം പോയിക്കാണണം. കമ്പിൽ, തല കുരുങ്ങിക്കിടന്നതിനാലാണ് അവരുടെ തല വെള്ളത്തിൽ വീഴാതിരുന്നതും ശ്വാസം മുട്ടി മരിക്കാതിരുന്നതും.’ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ പറഞ്ഞു. 2010ൽ, കണ്ണൂർ പള്ളിക്കുന്നിൽ 2 തൊഴിലാളികൾ കിണറിലിറങ്ങിയതാണ്. 2 പേരും ശ്വാസം കിട്ടാതെ കുടങ്ങിയെന്നറിഞ്ഞാണെത്തിയത്. ബ്രീത്തിങ് അപ്പാരറ്റസ് ധരിച്ച് ഇറങ്ങി. ആഴമുള്ള കിണറായിരുന്നു. ഒരാളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റി. രണ്ടാമത്തെയാളെ രക്ഷിക്കാനായില്ല.



മരണം തൊട്ടുമുന്നിലൊരു നിലവിളിയായ്...



കണ്ണൂർ സിറ്റി തയ്യിൽക്കാവിലെ കിണർ. കാവിനോടു ചേർന്നു കിടക്കുന്ന, കാടുപിടിച്ചു കിടക്കുന്ന കിണറാണ്. വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി, വീട്ടുകാർ കിണറും പരിസരവുമൊന്നും വൃത്തിയാക്കാറില്ല. ഞങ്ങളെത്തുമ്പോൾ, നേരിയൊരു കയറിൽ തൂങ്ങിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രായം ചെന്ന സ്ത്രീ. 65 വയസ്സു കാണും. തല മാത്രം വെള്ളത്തിനു പുറത്തുണ്ട്. ആൾക്കു ജീവനുള്ളതിനാൽ, കിണറിൽ വായുവുണ്ടെന്നു കരുതിയാണു ബ്രീത്തിങ് അപ്പാരറ്റസില്ലാതെ ഇറങ്ങിയത്. പക്ഷേ, താഴെ ചെന്നപ്പോഴാണ്, ശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ലെന്നു മനസ്സിലായത്. ജലോപരിതലത്തിൽ അൽപം വായുവുണ്ടാകും. രണ്ടും കൽപിച്ച്, സ്ത്രീയെ റിങ്ഡ് നെറ്റിൽ കുരുക്കി, മുകളിലേക്കുയർത്തി.



എ. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ.

അപ്പോഴേക്കും എനിക്കും ശ്വാസം മുട്ടിത്തുടങ്ങി. എന്നെയും പെട്ടെന്നു വലിച്ചോയെന്നു പറഞ്ഞു. മുകളിലെത്താറുകോമ്പോഴേക്കും സ്ത്രീ വീണ്ടും കിണറിലേക്കുതന്നെ വീണു. അവർ മുങ്ങി നിവരുമ്പോഴേക്കും പിടിച്ചുയർത്തി, റിങ്ഡ് നെറ്റിൽ കുരുക്കി മുകളിലേക്കുയർത്തി. അപ്പോഴേക്കും എനിക്കു തീർത്തും ശ്വാസം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. മരണം മുന്നിൽ കാണുന്നതു പോലെ. ഒരു നിലവിളിയുയർന്നു, എന്നിൽനിന്ന്. അപ്പോഴേക്കും സഹപ്രവർത്തകർ വലിച്ചു മുകളിലെത്തിച്ചിരുന്നു.



തലനാരിഴയ്ക്കാണ് അന്നു രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഒരു സെക്കൻഡ് കൂടി വൈകിയിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഈ കഥ പറയാൻ ഞാനുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. യഥാർഥത്തിൽ, അന്നു രക്ഷപ്പെട്ടത് 2 ജീവനുകളാണ്. 30 പേരെ നേരിട്ടു രക്ഷിച്ചതിനു പുറമെ, 20ൽപരം പേരെ രക്ഷിക്കുന്നതിൽ പങ്കാളിയായിട്ടുമുണ്ട്, കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ. ‘2005–2010 കാലത്ത് അടിക്കടി കിണറിൽ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യലായിരുന്നു പൊതുപ്രവണത. 3 കിണറുകളിൽ വരെ ഇറങ്ങേണ്ടി വന്ന ദിവസമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ, ഈ പ്രവണത കുറവാണ്.’ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ പറയുന്നു.



കിണറാഴങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, ഉയരങ്ങളിലും പിടയുന്നു ജീവൻ

ചെറുവത്തലമൊട്ടയിൽ, തെങ്ങിനു മുകളിൽ കുരുങ്ങിയയാളെ താഴെയിറക്കിയതും അതിസാഹസികമായാണ്. ചെത്തു തൊഴിലാളി, തെങ്ങിൻ മണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയതായിരുന്നു. മകൻ കയറി, അച്ഛനെ അവിടെത്തന്നെ കെട്ടിയിട്ടു. ഞങ്ങളെത്തിയ ശേഷം, രക്ഷിച്ചു താഴെയിറക്കി. തലശ്ശേരി വാളാട്ട്, തേങ്ങപറിക്കാൻ കയറിയ ആൾ ഹൃദ്രോഗത്തെ തുടർന്ന് മണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി. ഒരു കൈയ്യും കാലും മാത്രം തെങ്ങിൻ മണ്ടയിൽ ഓലമെടലുകൾക്കിടയിൽ കുരുങ്ങിയ നിലയിലായിരുന്നു. ഏണി കഴിഞ്ഞിട്ടും 10 അടിയോളമുണ്ട്, തെങ്ങിൻ മണ്ടയിലേക്ക്. തെങ്ങ് അനങ്ങിയാൽ ആൾ താഴെ വീഴും. ഇയാളെ താഴെയെത്തിച്ചുവെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. തെങ്ങിൻ മണ്ടയിൽ വച്ചുതന്നെ മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു.

ചാല ഗ്യാസ് ടാങ്കർ അപകടത്തിനും സാക്ഷി

‘അന്നു തലനാരിഴയ്ക്കാണു ഞാനുൾപ്പെടെയുള്ളവർ രക്ഷപ്പെട്ടത്. അന്നു തലശ്ശേരി യൂണിറ്റിലായിരുന്നു ജോലി. ടാങ്കർ മറിഞ്ഞുവെന്ന ഫോൺ കോൾ ആദ്യമെത്തുന്നതു തലശ്ശേരിയിലാണ്. അന്നു ഫോൺ കോൾ ഡ്യൂട്ടി ചാർജിലുണ്ടായിരുന്നത് ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയതായിരുന്നു. പകരം ഫോണെടുത്തതു ഞാനാണ്. സ്ഥലം വ്യക്തമായി അറിയുന്നതു കൊണ്ട്, കണ്ണൂർ യൂണിറ്റിലേക്കു കോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു.10–20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു കാണണം. ഞങ്ങൾ തലശ്ശേരിയിൽനിന്നു സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഒരു പ്രദേശമാകെ കത്തുകയായിരുന്നു. നിലവിളികളായിരുന്നു ചുറ്റിലും. എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ കുഴങ്ങിപ്പോയ നിമിഷങ്ങൾ.

ചാല ഗ്യാസ് ടാങ്കർ അപകടം. ചിത്രം: മനോരമ

രാത്രി മുഴുവൻ അവിടെയായിരുന്നു. വൈകിയെത്തിയത് ഒരുപക്ഷേ, ഭാഗ്യമായെന്നു വേണം കരുതാൻ. അന്നു ഫോൺ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അപ്പോൾതന്നെ പുറപ്പെടുകയും പൊട്ടിത്തെറിക്കു മുൻപുതന്നെ സ്ഥലത്തെത്തുകയും അതിൽ പെടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഫയർ യൂണിറ്റെത്തുമ്പോൾ പിറകെ കുറേ ‍ജനങ്ങളും വരും. അവരും അതിൽ അകപ്പെട്ടേനെ.



കല്യാശേരിയിൽ ടാങ്കർ അപകടത്തിൽ പെട്ട്, വാതകം ചോർന്നു കത്തിയപ്പോഴും സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന്, വാതകം മുഴുവൻ കത്തിത്തീരുന്നതു വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. വളപട്ടണം വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ പ്ലൈവുഡ്സിൽ 2 ദിവസം നീണ്ട തീപിടിത്തം നിയന്ത്രിക്കാനായി ആ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം മുൻ നിരയിൽനിന്നു ജോലി ചെയ്തയാളാണു കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ.



വളർത്തു മൃഗങ്ങളും കടലാമയും



കിണറിലും കുഴിയിലും ശുചിമുറി ടാങ്കിലും മറ്റും വീണ വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ പലപ്പോഴും രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം, കടലാമയെ രക്ഷിച്ചൊരുസംഭവം കൂടിയുണ്ട്. ആയിക്കര ഫിഷിങ് ഹാർബറിനു സമീപത്തെ പുലിമുട്ടിൽ ഭീമൻ കടലാമ കുടുങ്ങിയതു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് ഫിഷറീസിനെ അറിയിച്ചത്. അവർ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു. കരിങ്കല്ലുകൾക്കിടയിലൂടെ സ്പോട്ടിലെത്തി. തിരയിൽ പെട്ട്, പുലിമുട്ടിലെ കരിങ്കല്ലുകൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയതാണ്. കല്ല് നീക്കി കടലാമയെ കടലിലേക്കിറക്കി.



താളിക്കാവിലെ രാസവസ്തു ശാലയിലെ തീ



രാസവസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഗോഡൗണിലെ തീയണച്ചതും മറക്കാൻ കഴിയില്ല. അതു കത്തുകയായിരുന്നില്ല, പുകയുകയായിരുന്നു. ബ്രീത്തിങ് അപ്പാരറ്റസൊക്കെയുണ്ടെങ്കിലും രൂക്ഷമായ ഗന്ധവും പുകയും. ശ്വസിച്ചാൽ അപകടം വരുന്ന രാസവസ്തുക്കളാണു പുകയുന്നത്. മണലും ചുണ്ണാമ്പുവെള്ളവുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണു 2–3 മണിക്കൂർ കൊണ്ടു തീകെടുത്തിയത്.



കാലിൽ, ഗ്രില്ലുമായൊരാൾ



കാലിൽ കൂർത്ത, ഗ്രില്ല് കയറിയയാളെ, ഗ്രില്ല് മുറിച്ചെടുത്താണു രക്ഷിച്ചത്. ഗ്രില്ലിന്റെ ഒരു ഭാഗവുമായാണ് ഇയാളെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. അവിടെ വച്ചു ബാക്കി ഗ്രില്ലും മുറിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. തലയിൽ കമ്പിപ്പാര തുളച്ചു കയറിയയാളെ രക്ഷിച്ച് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റതിനാൽ പിറ്റേന്നു മരിച്ചു. ലിഫ്റ്റിൽ കുടുങ്ങിയ, പ്രായം ചെന്ന രണ്ടു പേരെ രക്ഷിച്ചതും മറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. കാൽടെക്സിൽ, കാറിനു തീപിടിച്ചു പൊട്ടിത്തെറിച്ചപ്പോൾ ലോഹഭാഗം തെറിച്ചു വീണ് കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്റെ കയ്യിനു പരുക്കേറ്റിരുന്നു.



പ്രളയത്തിലും

2018ലെ പ്രളയത്തിൽ, കൊച്ചിയിൽ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനത്തിലും കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ സജീവമായിരുന്നു. പരേതനായ വെള്ളുവളപ്പിൽ നാരായണന്റെയും അരിയേരി ചന്ദ്രമതിയുടെയും മകനായ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ, നണിയൂർനമ്പ്രം സ്വദേശിയാണ് ഭാര്യ ശാരിക. ജോലി കിട്ടുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ, നാട്ടിലെ കിണറുകൾ വൃത്തിയാക്കാനും മറ്റുമായി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിരുന്നുവെന്നും സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളൊന്നും അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ പറയുന്നു. അതൊരു നല്ല പരിശീലനമായും കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ കാണുന്നു.

