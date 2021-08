കൊച്ചി ∙ കരിപ്പൂര്‍ സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രധാനപ്രതിയടക്കം 17 പേരെ അറസ്റ്റു ചെയ്യണമെന്ന കസ്റ്റംസിന്റെ ആവശ്യം കോടതി അംഗീകരിച്ചു. കൊടുവള്ളി സംഘത്തിന്റെ തലവന്‍ സൂഫിയാന്‍ അടക്കമുള്ളവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അനുമതിയാണ് കോടതി നല്‍കിയത്. പ്രതികള്‍ കരിപ്പൂര്‍ വഴി വ്യാപകമായി കള്ളക്കടത്ത് നടത്തിയെന്ന തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അനുമതി.

English Summary: Customs gets approval from court in Sufian arrest case