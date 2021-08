താലിബാൻ പരമോന്നത നേതാവ് പാക്കിസ്ഥാന്റെ പിടിയിൽ?; ഉറ്റുനോക്കി ഇന്ത്യ

ന്യൂഡൽഹി∙ താലിബാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ഹിബാത്തുല്ല അഖുൻഡസാദാ എവിടെയാണ്? അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാൻ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായതിനു പിന്നാലെ ഭരണനേതൃത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞ പേരാണ് മുതിർന്ന നേതാവ് അഖുൻഡസാദായുടേത്. അഫ്ഗാനിൽ കൗൺസിൽ ഭരണമായിരിക്കുമെന്നും അഖുൻഡസാദായ്ക്ക് മൊത്തത്തിലുള്ള ചുമതല നൽകുമെന്നും രാജ്യാന്തര വാർത്ത ഏജൻസികൾ‌ റിപ്പോർട്ടും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ അഖുൻഡസാദാ എവിടെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇതുവരെ ഉത്തരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

‌വിവിധ വിദേശ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പുറത്തുവിടുന്ന വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇന്ത്യയും ഇതുസംബന്ധിച്ച് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. പാക്കിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തിന്റെ പിടിയിലാണ് അഖുൻഡസാദായെന്നും കഴിഞ്ഞ ആറു മാസമായി താലിബാന്റെ മുതിർന്ന നേതാക്കളെയോ അംഗങ്ങളെയോ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നുമാണ് രഹസ്യാന്വേഷണ വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന. മേയിലാണ് അഖുൻഡസാദായുടെ അവസാനത്തെ പരസ്യപ്രസ്താവന വന്നത്. പാക്കിസ്ഥാൻ എങ്ങനെ ഈ കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നും ഇന്ത്യ ഉറ്റുനോക്കുന്നുണ്ട്.

യുഎസ് ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ മുതിർന്ന നേതാവ് അക്തർ മൻസൂർ കൊല്ലപ്പെട്ടതോടെ 2016ലാണ് ഹിബാത്തുല്ല അഖുൻഡസാദാ താലിബാന്റെ നേതൃനിരയിലേക്ക് വരുന്നത്. അൻപതുകാരനായ അഖുൻഡസാദായെ യോദ്ധാവ് എന്നതിലുപരി നിയമപണ്ഡിതനായും മതം സംബന്ധിച്ച് തീവ്ര വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകുന്ന വ്യക്തിയുമായിട്ടാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 15ന്, കാബൂൾ പിടിച്ചെടുത്ത് താലിബാൻ അഫ്ഗാന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തുതു മുതൽ ഭരണതലപ്പത്ത് എത്തുമെന്ന് പറയുന്നു ഏഴു പ്രധാന നേതാക്കളുടെ പട്ടികയിൽ അഖുൻഡസാദായും ഉണ്ടായിരുന്നു.



ലഷ്ക്കറെ തയിബ, ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് അടക്കമുള്ള ഭീകരസംഘടനകൾ താലിബാനുമായി കൂടിച്ചേരുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു ലഭിച്ചതിനു പിന്നാലെ അഫ്ഗാനിലെ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ത്യ സൂക്ഷ്മമായാണ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. ഭീകരതയെ ന്യായീകരിക്കരുതെന്നും ഭീകരവിരുദ്ധ നീക്കങ്ങളെ തകിടം മറിക്കുന്ന ചില രാജ്യങ്ങളുണ്ടെന്നും വ്യാഴാഴ്ച യുഎൻ രക്ഷാസമിതി സംഘടിപ്പിച്ച ചർച്ചയിൽ പാക്കിസ്ഥാനെ പരോക്ഷമായി വിമർശിച്ച് വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ പറഞ്ഞിരുന്നു.



