യുഎസിനെ സഹായിച്ചവരെ പിടിക്കാൻ വീടുകയറി താലിബാന്‍; പീഡനം അതിക്രൂരം

യുണൈറ്റഡ് നേഷന്‍സ് ∙ യുഎസിനെ സഹായിച്ചവരെ കണ്ടെത്തി വകവരുത്താനായി വീടുകള്‍ കയറിയിറങ്ങി താലിബാന്‍ തിരച്ചില്‍ നടത്തുന്നുവെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയ്ക്കു വേണ്ടി തയാറാക്കിയ രഹസ്യാന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട്. സമാധാനത്തിലൂന്നിയാവും ഭരണം നടത്തുകയെന്ന് താലിബാന്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുമ്പോഴും ആശങ്ക പരത്തുന്ന കാര്യമാണിത്.

യുഎസ്, നാറ്റോ സഖ്യസൈന്യത്തിനു വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിച്ചവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള നീക്കമാണ് താലിബാന്‍ നടത്തുന്നത്. കാബൂള്‍ വിമാനത്താവളത്തിലേക്കു പോകുന്നവരെ ശക്തമായ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയരാക്കി മാത്രമാണ് കടത്തിവിടുന്നതെന്നും നോര്‍വീജിയന്‍ സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഗ്ലോബല്‍ അനാലിസസ് തയാറാക്കിയ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. കീഴടങ്ങാന്‍ തയാറാകാത്തവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ശരീഅത്ത് നിയമപ്രകാരം വിചാരണ ചെയ്ത് ശിക്ഷിക്കുകയാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ട്.

ഇവരെ അതിക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച കാബൂള്‍ പിടിച്ച ശേഷം താലിബാന്‍ പൊതുമാപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ആരെയും ആക്രമിക്കില്ലെന്ന് പറയുകയും ചെയ്‌തെങ്കിലും ആയിരങ്ങള്‍ രാജ്യം വിടാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ്. 1996-2001 കാലഘട്ടത്തിലെ താലിബാന്‍ ഭരണത്തിന്റെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ളത്. ഇത് ഏറെക്കുറെ ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് യുഎന്നിനു വേണ്ടിയുള്ള രഹസ്യാന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട്.

