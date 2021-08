ഉത്തർപ്രദേശ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കല്യാൺ സിങ് അന്തരിച്ചു

ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ ഉത്തർപ്രദേശ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും രാജസ്ഥാൻ ഗവർണറുമായിരുന്ന കല്യാൺ സിങ് (89) അന്തരിച്ചു. ബിജെപിയുടെ മുതിർന്ന നേതാവായ അദ്ദേഹം ഉത്തർപ്രദേശിലെ ആദ്യ ബിജെപി മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. ജൂലൈ 4 മുതൽ സഞ്ജയ് ഗാന്ധി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിന്റെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. രക്തത്തിലെ അണുബാധയെയും ഓർമക്കുറവിനെയും തുടർന്നാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.

രണ്ടുതവണ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു കല്യാൺ സിങ് – 1991 ജൂൺ മുതൽ 1992 ഡിസംബർ വരെയും 1997 സെപ്റ്റംബർ മുതൽ 1999 നവംബർ വരെയും. 1992 ഡിസംബർ 6ന് അയോധ്യയിലെ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെടുമ്പോൾ യുപി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ രാജി വച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞിരുന്നു.

1993ൽ അത്രൗലി, കസ്ഗഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിൽനിന്ന് നിയമസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കല്യാൺ സിങ്, മുലായം സിങ് യാദവ് മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്ത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി. 1997 സെപ്റ്റംബറിൽ വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയായി. ദേശീയ ഉപാധ്യക്ഷനായിരിക്കെ 1999ൽ അദ്ദേഹം ബിജെപി വിട്ടു. 2004ൽ പാർട്ടിയിൽ തിരിച്ചെത്തി. 2004ല്‍ ബുലന്ദേശ്വറില്‍നിന്ന് ബിജെപി ടിക്കറ്റില്‍ ലോക്സഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ച് വിജയിച്ചു. 2009ൽ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് അദ്ദേഹം ബിജെപി വിട്ട് ജൻ ക്രാന്തി പാർട്ടി (ജെകെപി) രൂപീകരിച്ചു.

2013ൽ ജനക്രാന്തി പാർട്ടി ബിജെപിയിൽ ലയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കല്യാൺ സിങ് വീണ്ടും പാർട്ടിയിൽ സജീവമായി. 2014 ൽ രാജസ്ഥാൻ ഗവർണറായി നിയമിതനായി. 2015ൽ എട്ടു മാസം അദ്ദേഹം ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഗവർണറുടെ അധിക ചുമതലയും വഹിച്ചിരുന്നു. 2019ൽ രാജസ്ഥാൻ ഗവർണർ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ബിജെപിയിൽ തിരിച്ചെത്തി.

English Summary: Former UP CM Kalyan Singh passes away