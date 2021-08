ന്യൂഡൽഹി ∙ കഠിനമായ കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നടന്ന പരിശീലനത്തിനിടെ ഒരു ജവാൻ മരിച്ചു. ഏതാനും ജവാൻമാർക്കു പരുക്കേറ്റു. പരിക്കേറ്റവരെ പത്താൻകോട്ടിലെ സൈനിക ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

പഞ്ചാബിലെ പത്താൻകോട്ടിനു സമീപം മാമുൺ സൈനിക കേന്ദ്രത്തിലാണ് സംഭവം. ചൂടേറിയ കാലാവസ്ഥയിൽ നടന്ന പരിശീലനത്തിനിടെയാണ് അത്യാഹിതമെന്ന് സേനാ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

English Summary: One army jawan dies, others suffer injuries while training under severe weather near Pathankot