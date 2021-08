ഒക്ടോബറോടെ പ്രതിമാസം ഒരു കോടി ഡോസ് വാക്സീൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കും:സൈഡസ് കാഡില

ന്യൂഡൽഹി∙ ഒക്ടോബറോടെ പ്രതിമാസം ഒരു കോടി ഡോസ് വാക്സീൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി സൈഡസ് കാഡില ഹെൽത്ത്‌കെയർ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ഷർവിൽ പട്ടേൽ. ഡിസംബർ-ജനുവരി വരെ 3-5 കോടി ഡോസുകൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഉൽപാദനത്തെക്കുറിച്ചും സാങ്കേതികവിദ്യ കൈമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റു കമ്പനികളുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.



അഹമ്മദാബാദ് ആസ്ഥാനമായുള്ള സൈഡസ് കാഡില കമ്പനി വികസിപ്പിച്ച സൈകോവ്–ഡി കോവിഡ് വാക്സീൻ 12 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർക്കു നൽകാമെന്ന വിദഗ്ധ സമിതി ശുപാർശ വെള്ളിയാഴ്ച ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഡിസിജിഐ) അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ കോവാക്സിൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ അടിയന്തര അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വികസിപ്പിച്ച രണ്ടാമത്തെ വാക്സീനാണ് സൈകോവ്–ഡി. രാജ്യത്ത് അനുമതി ലഭിക്കുന്ന ആറാമത്തെ വാക്സീനും.

മൂന്ന് ഡോസ് വാക്സീനായ സൈകോവ്–ഡി, സൂചി ഉപയോഗിക്കാതെ ത്വക്കിലേക്ക് നല്‍കുന്ന തരത്തിലാണ് നൽകുന്നത്. 28,000 പേരിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിൽ 66.6 ശതമാനം ആണ് ഫലപ്രാപ്തി. കോവിഡിനെതിരായ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്ലാസ്മിഡ് ഡിഎൻഎ വാക്സീനുമാണ് സൈകോവ്–ഡി.

English Summary: Zydus To Produce 1 Crore Doses Per Month By October, Says Chief