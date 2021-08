ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കരുത്; അഫ്ഗാനിൽനിന്ന് പഠിക്കൂ: കേന്ദ്രത്തിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി മെഹബൂബ

ശ്രീനഗർ∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്നു പാഠം പഠിക്കണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി പിഡിപി നേതാവ് മെഹബൂബ മുഫ്തി. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്ന് യുഎസ് പിന്മാറിയതും താലിബാൻ ഭരണം പിടിച്ചതും മുൻനിർത്തിയായിരുന്നു മെഹബൂബയുടെ പ്രസ്താവന. ജമ്മുകശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കരുത്, സ്ഥിതിഗതി മനസ്സിലാക്കണം. എന്താണ് അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചതെന്ന് വീക്ഷിക്കണം. വൻശക്തിയായ അമേരിക്കപോലും പെട്ടിയുംതൂക്കി രക്ഷപെട്ടു. ചർച്ചകൾ നടത്താൻ കേന്ദ്രസർക്കാരിന് ഇനിയും സമയമുണ്ട്.’– മെഹബൂബ പറഞ്ഞു.

ആയുധങ്ങൾ എടുക്കരുതെന്നും കല്ലുകൊണ്ടും തോക്കുകൊണ്ടും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാകില്ലെന്നും അവർ യുവാക്കളോട് പറഞ്ഞു. 370ാം വകുപ്പ് പുനഃസ്ഥാപിച്ച്, തട്ടിയെടുത്തതെല്ലാം തിരിച്ചു നൽകണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കുൽഗാം ജില്ലയിലെ പാർട്ടി പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ.

അതേസമയം, മെഹബൂബയുടെ പരാമർശം വിവാദമായി. ബിജെപി നേതാക്കൾ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായി രംഗത്തെത്തി. ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നവരെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ബിജെപി നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു.

