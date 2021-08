സെപ്റ്റംബർ പകുതിയോടെ രണ്ട് ലക്ഷം കിടക്കകൾ വേണം: മൂന്നാം തരംഗത്തെ കരുതിയിരിക്കണം

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡിന്റെ മൂന്നാം തരംഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കണമെന്നു നിതി ആയോഗ്. സെപ്റ്റംബർ പകുതിയോടെ കോവിഡിന്റെ മൂന്നാം തരംഗം ഉണ്ടായേക്കാം. ആ സമയം 100 ൽ 23 രോഗികളും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടാം. ഇത് മുന്നിൽ കണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം കിടക്കകൾ സജ്ജമാക്കണമെന്ന് നിതി ആയോഗ് അംഗം വി.കെ. പോൾ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

ഏഴ് ലക്ഷം നോണ്‍ ഐസിയു കിടക്കകള്‍ വേണം. ഇതില്‍ ഓക്‌സിജന്‍ സൗകര്യമുള്ളത് അഞ്ച് ലക്ഷം, 10 ലക്ഷം ഐസലേഷന്‍ കിടക്കകള്‍ എന്നിവയും സജ്ജീകരിക്കണമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. മൂന്നാം തരംഗത്തിൽ പ്രതിദിന രോഗികളുടെ എണ്ണം നാല് മുതൽ അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ ആകാമെന്നു കണക്ക് കൂട്ടിയാണ് ഈ മുന്നറിയിപ്പ്. ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തോളം കിടക്കകൾക്കു വെന്റിലേറ്റർ സൗകര്യം വേണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.

