ബാങ്ക് ക്രമക്കേട്; ഒത്തുതീർപ്പിനു ശ്രമിക്കുന്ന പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ നടപടിക്ക് സിപിഎം

പാലക്കാട് ∙ സഹകരണബാങ്കുകളിലെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേ‍ടുകൾ ഒത്തുതീർപ്പാക്കാനും നിയമനടപടി ഒഴിവാക്കാനും ഇടപെടുന്ന പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടിക്കു സിപിഎം സംസ്ഥാനകമ്മിറ്റിയിൽ തീരുമാനം. ഏതുതരം അപാകതകളും സഹകരണ വകുപ്പിനാണു റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യേണ്ടത്.

വകുപ്പിന്റെയും ഒ‍ാഡിറ്റ് വിഭാഗത്തിന്റെയും നടപടികളിൽ പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ അതു സർക്കാരിനെ അറിയിക്കണം. അതിനുപകരം, ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും പ്രവർത്തകരും സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളും മറ്റു വീഴ്ചകളും നിസാരമായി കണ്ട് ഒതുക്കിതീർക്കാൻ വകുപ്പ് ഉദ്യേ‍ാഗസ്ഥരെ സ്വാധീനിക്കുന്നതു വച്ചുപെ‍ാറുപ്പിക്കരുതെന്നാണു യേ‍ാഗത്തിലുണ്ടായ ധാരണ.

ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്ടി കമ്മിറ്റികൾ ഇക്കാര്യം നിരീക്ഷിക്കണം. വീഴ്ചകളിൽ തക്കസമയത്തു നിയമ നടപടിയുണ്ടാകാത്തതിന്റെ പ്രത്യാഘാതമാണ് തൃശൂർ കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്കിലുണ്ടായതെന്ന രൂക്ഷവിമർശനവും മുതിർന്നനേതാക്കളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായെന്നാണു വിവരം. പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ സൂക്ഷ്മപരിശോധന നടത്താനും യേ‍ാഗം തീരുമാനിച്ചു. ഇവയുടെ മേൽനേ‍ാട്ട ചുമതല നേരത്തേ ജില്ലാ കമ്മിറ്റികൾക്കു നൽകിയിരുന്നു. സഹകരണ ഒ‍ാഡിറ്റ് വിഭാഗം കാര്യക്ഷമവും ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതുമുണ്ടെന്നു നേതാക്കൾ വ്യക്താക്കി.

ഒ‍ാഡിറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ പ്രാപ്തിയില്ലാത്തവരെ ഒഴിവാക്കി നൈപുണ്യമുള്ളവരെ നിയമിക്കാൻ സർക്കാരിനു നിർദേശം നൽകി. ക്രമക്കേടു സംബന്ധിച്ച ഒ‍ാഡിറ്റ് റിപ്പേ‍ാർട്ടിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും മന്ത്രി, എംഎൽഎമാർ എന്നിവർ മുഖേന ഇടപെട്ടു പരിഹരിക്കുന്നതു ഭാവിയിൽ ഗുരുതര ക്രമക്കേടുകൾക്കു വഴിയെ‍ാരുക്കും. ക്രമക്കേടിൽ നേരിട്ടേ‍ാ, അല്ലാതെയേ‍ാ പങ്കാളിത്തമുണ്ടായാൽ സസ്പെൻഷൻ അടക്കമുള്ള നടപടി നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നും പാർട്ടിയുടെ ഒരുതരത്തിലുള്ള സംരക്ഷണവും ലഭിക്കില്ലെന്നും നേതൃത്വം കീഴ്ഘടകങ്ങൾക്കു മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയതായാണു സൂചന.

പാർട്ടി തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ചു വകുപ്പിനും പ്രവർത്തകർക്കും നിർദേശങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ലേ‍ാക്കൽ, പഞ്ചായത്തുതല പാർട്ടി സഹകരണ സബ് കമ്മിറ്റികൾ ഉടൻ വിളിച്ചുചേർക്കാൻ കീഴ്ഘടകങ്ങളേ‍ാട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകളിലേതിനെക്കാൾ നിക്ഷേപം സഹകരണ ബാങ്കുകളിലുണ്ടായത്, സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സാധാരണക്കാർക്കുള്ള വിശ്വാസം കെ‍ാണ്ടെന്ന കാര്യം മറക്കരുതെന്നും അതിനു ഭംഗം വരുത്തുന്ന നീക്കം ഒരു കാരണവശാലും ക്ഷമിക്കാനാകില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കൾ യേ‍ാഗത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കിയതായാണു വിവരം.

കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് വെട്ടിപ്പു സംഭവം ശക്തമായ താക്കീതും മുന്നറിയിപ്പുമായി പ്രവർത്തകർ എടുക്കണമെന്നും ഓർമിപ്പിച്ചു. മേഖലയിൽ സൂതാര്യതയും പരിശേ‍ാധനയും ഉറപ്പാക്കാൻ നിയമനിർമാണമേ‍‌ാ,ചട്ട ഭേദഗതിയേ‍ാ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അത് അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ചർച്ചചെയ്യാൻ സംസ്ഥാന സമിതി നിർദേശിച്ചു. വിഷയം സഹകരണ, നിയമവകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യേ‍ാഗസ്ഥർ പരിശേ‍ാധിക്കും.

∙ സാമൂഹിക,സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ വെല്ലുവിളി



ലേ‍ാക്ഡൗണുകളുടെയും തുടർച്ചയായ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെയും സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതം വരുംദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നതിനാൽ അതിനു സഹായകമായ പദ്ധതികളും പ്രചാരണങ്ങളും സർക്കാർതലത്തിൽ വാർഡുതലം മുതൽ ആരംഭിക്കാനും പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചു.



സഹകരണ– തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സംയുക്ത നേതൃത്വത്തിൽ സൂക്ഷ്മതലത്തിലുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു നടപ്പാക്കാനാണു ധാരണ. കൃഷി, വിദ്യഭ്യാസ മേഖലകളിൽ ആധുനീകരണത്തിനു മുൻഗണന നൽകും. കേ‍ാവിഡ് വ്യാപനം കാരണം സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് സർക്കാർ നേരിടുന്നതെന്നു യേ‍ാഗം വിലയിരുത്തി. ഈ അസാധാരണ സാഹചര്യം നേരിടാൻ ഒരു മാതൃക നിലവിലില്ലാത്തതിനാൽ അതു സ്വയം സൃഷ്ടിക്കേണ്ട വെല്ലുവിളിയുമുണ്ട്. സമ്പൂർണ ദാരിദ്ര നിർമാര്‍ജനത്തിനും ജീവിത വികസനത്തിനും ഉതകുന്ന പദ്ധതികളാണു പ്രധാനമായും രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടത്.

സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനു മാർഗരേഖയുണ്ടാക്കുന്നതിനെ‍ാപ്പം നേരിടാൻ പേ‍ാകുന്ന സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ ബേ‍ാധ്യപ്പെടുത്തും. പേ‍ാളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എസ്.രാമചന്ദ്രൻപിള്ള എരിയ, ലേ‍ാക്കൽകമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിമാരുമായി ഇതുസംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ കൈമാറി. കഴിഞ്ഞ ടേമിൽതന്നെ സർക്കാർ പരമാവധി ക്ഷേമപദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയതിയിനാൽ അതിലും മെച്ചപ്പെടുകയെന്ന വെല്ലുവിളിയാണ് മുൻപിലുള്ളതെന്നും ഭരണത്തിൽ അതീവജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നുമാണു യേ‍ാഗത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.

സമഗ്രമേഖലയിലും പുതുക്കൽ വേണ്ടിവരും. രാജ്യത്തിന്റെ പെ‍ാതുവായ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിൽ ഊന്നിവേണം മുന്നേ‍ാട്ടുപേ‍ാകാനെങ്കിലും, കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിൽ ബദൽ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന ശ്രമകരമായ ദൗത്യവും സർക്കാരിനു മുൻപിലുണ്ടെന്നും നേതൃത്വം വിശദമാക്കുന്നു.

English Summary: Strict measures to be taken against members, who try fo settlement in cooperative bank fraud cases, decides CPM