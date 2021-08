‘അഭയാർഥികളെ മറയാക്കി ഭീകരര്‍ വരാം; മധ്യ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അയക്കരുത്’

മോസ്കോ∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്ന് രക്ഷപെട്ടെത്തുന്ന അഭയാർഥികളെ മധ്യ ഏഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളിലേക്കു അയക്കുന്നതിനെ എതിർത്ത് റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാദിമിർ പുടിൻ. അഫ്ഗാനിൽനിന്നുള്ള അഭയാർഥികളെ മധ്യ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കു വിടുന്നത് റഷ്യയ്ക്കു ഭീഷണിയാകുമെന്നാണു പുടിന്റെ വാദം. വിഷയം കലക്ടീവ് സെക്യൂരിറ്റി ട്രീറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ (സിഎസ്ടിഒ) ഉച്ചകോടിയിൽ‍ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നു റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചതായി രാജ്യാന്തര വാർത്താ ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുടിൻ കസാഖ്സ്ഥാൻ ഭരണാധികാരിയുമായി ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. യുഎസിനും നാറ്റോ സഖ്യരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും എതിരെയാണ് പുടിൻ വിമർശനം ഉയർത്തിയത്. അഫ്ഗാന്‍ അഭയാർഥികളെ അയൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുകയെന്നതു ചില പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവച്ച ആശയമായിരുന്നു. അഭയാർഥികളെ മറയാക്കി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്ന് ഭീകരർ എത്തിയേക്കാമെന്നാണ് പുടിന്റെ വാദം. അഭയാർഥി പ്രശ്നത്തിന് റഷ്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രഥമപരിഗണനയാണു നൽകുന്നതെന്നും പുടിന്‍ പറഞ്ഞു.

താലിബാൻ അധികാരം പിടിച്ചതോടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്ന് അഭയാർഥികൾ പ്രവഹിക്കുകയാണെന്നു ഉസ്ബക്കിസ്ഥാൻ, തജിക്കിസ്ഥാൻ, തുര്‍ക്മെനിസ്ഥാൻ എന്നീ അയൽ രാജ്യങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നു. അഭയാർഥികളെന്ന വ്യാജേന ഐഎസ് ഭീകരരുൾപ്പെടെ രാജ്യത്തേക്കു നുഴഞ്ഞു കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഇവരുടെ ആശങ്ക. ഓഗസ്റ്റ് 14ന് ശേഷം ഏഴായിരത്തിലേറെ പേരെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്ന് രക്ഷപെടുത്തിയതായാണു യുഎസ് അറിയിച്ചത്.

English Summary: Don't want Afghan militants arriving under cover of refugees: Putin