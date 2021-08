അറിയാത്ത വിഷയങ്ങള്‍ സംസാരിക്കരുത്: സിദ്ദുവിന്റെ ഉപദേശകർക്ക് അമരീന്ദര്‍ വക ഉപദേശം

ന്യൂഡൽഹി∙ കശ്മീരിനെയും പാക്കിസ്ഥാനെയും കുറിച്ച് പഞ്ചാബ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ നവ്ജോത് സിങ് സിദ്ദുവിന്റെ ഉപദേശകർ അടുത്തിടെ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളെ അപലപിച്ച് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദർ സിങ്. പ്രസ്താവനകൾ ഇന്ത്യയുടേയും കോൺഗ്രസിന്റേയും പ്രഖ്യാപിത നിലപാടിനോടു തികച്ചും തെറ്റായതും വിരുദ്ധവുമാണെന്ന് ആക്ഷേപിച്ച അമരീന്ദർ, സിദ്ദുവിനു മാത്രം ഉപദേശം നൽകണമെന്നും വ്യക്തതയോ അറിവോ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ സംസാരിക്കരുതെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. പറഞ്ഞതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് യാതൊരു ധാരണയുമില്ലെന്ന് അമരീന്ദറിന്റെ ഓഫിസ് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.



സിദ്ദുവിന്റെ ഉപദേഷ്ടകരായ പ്യാരെ ലാൽ ഗാർഗും മൽവീന്ദർ സിങ് മാലിയുമാണു വിവാദ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയത്. ബാബ ഫരീദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസസിന്റെ മുൻ റജിസ്ട്രാർ ആയിരുന്ന പ്യാരെ ലാൽ ഗാർഗ്, അമരീന്ദറിന്റെ പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ വിമർശനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. അമരീന്ദറിന്റെ പാക്കിസ്ഥാനെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങളൊന്നും പഞ്ചാബിന്റെ താൽപര്യത്തിന് നിരക്കുന്നതല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘1980 കളിലും 1990 കളിലും പാക് പിന്തുണയുള്ള ഭീകരവാദത്തിന്റെ അഗ്നിയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ആയിരക്കണക്കിന് പഞ്ചാബി ജീവനുകളെ പ്യാരെ ലാൽ ഗാർഗ് മറന്നിട്ടുണ്ടാകാം. പക്ഷേ ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല. പഞ്ചാബിലെ ജനങ്ങളും മറന്നിട്ടില്ല. പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ പോരാടാൻ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ചെയ്യുന്നതു തുടരും. പ്രകോപനപരവും നിരുത്തരവാദപരവും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതവുമായ പ്രസ്താവനകളിലൂടെ പഞ്ചാബികളുടെ ത്യാഗത്തെ തകർക്കരുത്’– അമരീന്ദര്‍ പറഞ്ഞു.

മറ്റൊരു ഉപദേഷ്ടാവും മുൻ അധ്യാപകുമായ മൽവീന്ദർ സിങ് മാലി കശ്മീർ ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ‘കശ്മീർ കശ്മീരികൾക്കുള്ളതാണ്. യുഎൻ പ്രമേയങ്ങളുടെ തത്വങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമായി, ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും കശ്മീരിനെ നിയമവിരുദ്ധമായി കൈയടക്കി. കശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ 370, 35-എ എന്നിവയുടെ ആവശ്യകത എന്തായിരുന്നു? ഹരിസിങ് രാജാവുമായുള്ള പ്രത്യേക ഉടമ്പടി എന്തായിരുന്നു? കരാറിന്റെ നിബന്ധനകൾ എന്താണെന്ന് ജനത്തോട് പറയൂ’– അദ്ദേഹം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു.

മൽവീന്ദർ സിങ് മാലിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനമുയർന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം പ്രസ്താവന പിൻവലിക്കാതെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിന്നു. മൽവീന്ദറിന്റെ പ്രസ്താവന രാജ്യവിരുദ്ധമാണെന്ന് അമരീന്ദർ പറഞ്ഞു. സിദ്ദുവിന് ആകെ നാല് ഉപദേശകരുണ്ട്. മുൻ ഡിജിപി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയും ലോക്സഭാ എംപി അമർ സിങ്ങുമാണ് മറ്റു രണ്ട് ഉപദേശകർ.

