‘താലിബാൻ സമ്പൂർണ ആക്രമണം നടത്തിയാൽ പാഞ്ച്ശീറും പിടിച്ചുനിൽക്കില്ല’

കാബൂള്‍∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ അവസാന താലിബാൻ വിമുക്ത പ്രദേശമായ പാഞ്ച്ശീർ പ്രവിശ്യയിൽ താലിബാൻ സമ്പൂർണ ആക്രമണം നടത്തിയാൽ സുരക്ഷാ സേന ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുമെന്നു വിദഗ്ധർ. താലിബാൻ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും പാഞ്ച്ശീറിനെ വളഞ്ഞുവെന്നും അവർക്ക് അധികകാലം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും സ്വതന്ത്ര ഗവേഷകനായ അബ്ദുൽ സെയ്ദ് ഒരു രാജ്യാന്തര മാധ്യമത്തോട് പറഞ്ഞു.



സോവിയറ്റ്-അഫ്ഗാൻ യുദ്ധം മുതൽ പാഞ്ച്ശീർ പ്രതിരോധത്തിന്റെ നാടായി തുടരുന്നു. പാഞ്ച്ശീറിന്റെ സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അഹ്മദ് ഷാ മസൂദ് പ്രദേശത്തെ പ്രതിരോധിച്ചുനിർത്തുന്നു. അഹ്മദ് മസൂദ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ താൽക്കാലിക പ്രസിഡന്റായി സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ച അമറുല്ല സാലിഹ്, ബിസ്മില്ല ഖാൻ മുഹമ്മദി എന്നിവരാണ് പാഞ്ച്ശീർ പ്രതിരോധത്തിന്റെ നേതാക്കൾ.

കാബൂള്‍ താലിബാൻ കീഴടക്കിയതിനു ശേഷം പാഞ്ച്ശീർ പ്രതിരോധം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും വടക്കൻ സഖ്യത്തിന്റെ പതാക താഴ്‌വരയിൽ ഉയർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പുൽ-ഇ-ഹെസർ, ദേഹ് സലാഹ്, ബാനു എന്നിവയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തതായി പാഞ്ച്ശീർ പ്രതിരോധകർ അവകാശപ്പെടുന്നു.

അഹ്മദ് മസൂദ് താലിബാനെതിരായ ചെറുത്തുനിൽപ്പിന് രാജ്യാന്തര സഹായം തേടിയിരുന്നു. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി അബ്ദുല്ല അബ്ദുല്ലയും മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഹമീദ് കർസായിയും കാബൂളിലെ താലിബാൻ മേധാവികളെ കണ്ടതിനു ശേഷം പാഞ്ച്ശീർ നേതാക്കളെ കണ്ടിരുന്നു.

