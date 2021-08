‘കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പോലും പാലോ വെള്ളമോ കിട്ടാനില്ല’; കാബൂളിൽ കണ്ണീർക്കാഴ്ച

കാബൂൾ∙ അഫ്ഗാനിലെ ദുരിതഭൂമിയിൽനിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും നാട്ടിലെത്താൻ കഴിയണമെന്ന പ്രാർഥന മാത്രമേയുള്ളെന്ന് വിമാനത്താവളത്തിനു പുറത്തു കാത്തുനിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാർ. ഒരാഴ്ചയായി ഭയന്നു വിറച്ചാണ് ജീവിതമെന്ന് കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി വിമാനം കാത്തുനിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകളും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.

കരയുന്ന മക്കൾക്കു നൽകാൻ പാലോ, വെള്ളമോ പോലും വിമാനത്താവളത്തിനു പുറത്തു ലഭ്യമല്ല. കരഞ്ഞു തളർന്നുറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടു ഹൃദയം തകരുകയാണെന്ന് കാബൂളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ അമ്മ ദേശീയ മാധ്യമത്തോട് വെളിപ്പെടുത്തി. ഒരു ലഗേജുമില്ലാതെ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് എത്താൻ മൂന്നു ദിവസം മുൻപ് എംബസിയിൽനിന്ന് അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതോടെയാണ് ഇവരുടെ മകൾ കുഞ്ഞുമായി എത്തിയത്.

പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന കർശന നിബന്ധനയോടെ ഇവരെ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിനുള്ളിലാക്കി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് ബസിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി. പിറ്റേന്ന് 11 മണി വരെ വിമാനവും നോക്കി ബസിൽ ഇരുന്നെങ്കിലും താലിബാൻ സംഘം പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോയെന്ന് സ്ത്രീ പറയുന്നു. വിശദമായ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം വിട്ടയച്ചു. മുന്നൂറോളം പേർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് മകൾ പറഞ്ഞതെന്നും അവർ വെളിപ്പെടുത്തി.

