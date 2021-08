മദ്യപിച്ചതിനു പിന്നാലെ ബന്ധുക്കൾ തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കം; ഒരാൾ വെട്ടേറ്റ് മരിച്ചു

കൽപറ്റ∙ ബന്ധുക്കൾ തമ്മിലുണ്ടായ വാക്കുതർക്കത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഒരാൾ വെട്ടേറ്റ് മരിച്ചു. വയനാട് കേണിച്ചിറ പരപ്പനങ്ങാടി സ്വദേശി കവളമാക്കൽ സജി ആണ് മരിച്ചത്. സജിയെ ആക്രമിച്ച മാങ്ങാട്ട് അഭിലാഷ് ഗുരുതര പരുക്കുകളോടെ ചികില്‍സയിലാണ്.

ശനിയാഴ്ച രാത്രി പത്തരയോടെയാണ് സംഭവം. വൈകിട്ട് ആറരയോടെ ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് മദ്യപിക്കുകയും പിന്നീട് വഴക്കിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് രാത്രി വീടിന് സമീപത്തെ റോഡില്‍വച്ചു വീണ്ടും വഴക്കിട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് സജിയുടെ കൈയ്ക്ക് അഭിലാഷ് വെട്ടുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം.

English Summary: Relatives quarrelled each other, one lost life