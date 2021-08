മടങ്ങാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരെയും തിരിച്ചെത്തിക്കും: മന്ത്രി മുരളീധരൻ

കൊച്ചി∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ നിന്നു മടങ്ങാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരെയും കൊണ്ടുവരുമെന്ന് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി വി.മുരളീധരന്‍. കാബൂള്‍ വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കു സുരക്ഷാപ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അഞ്ഞൂറിലേറെ ആളുകള്‍ തിരികെ എത്താന്‍ ഉണ്ടെന്നാണ് കരുതുന്നത്. മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാനാണു ശ്രമം.



ഇവരെ തിരികെ എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ തുടരുകയാണ്. ജയില്‍ മോചിതരായ ഐഎസ് അംഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ പക്കലില്ലെന്നും വി.മുരളീധരന്‍ കൊച്ചിയില്‍ പറഞ്ഞു.

English Summary: Will bring back all willing Indians from Afghanistan