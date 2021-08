കാസര്‍കോട്∙ സേവ് ഐഎന്‍എല്‍ ഫോറം രൂപീകരിച്ചവര്‍ക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്ത് ജില്ലാകമ്മറ്റി. പാര്‍ട്ടി അച്ചടക്കം ലംഘിച്ചതിന്‍റെ പേരിലാണ് നടപടിയെടുത്തത്. എന്നാല്‍, നടപടിയെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്നാണ് ഐഎന്‍എല്‍ ഇരു വിഭാഗങ്ങളുടെയും നിലപാട്.

പാര്‍ട്ടി അനുമതിയില്ലാതെ വാര്‍ത്താസമ്മേളനം നടത്തി സേവ് ഐഎന്‍എല്‍ ഫോറം പ്രഖ്യാപിച്ച ഭാരവാഹികള്‍ക്കെതിരെയാണ് ജില്ലാകമ്മറ്റി നടപടിയെടുത്തത്. എട്ടുപേരെ പാര്‍ട്ടിയുടെ വിവിധ ഭാരവാഹിത്വത്തില്‍ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു. ഇവരുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വവും റദ്ദാക്കി. രണ്ട് പേരെ രണ്ട് വര്‍ഷത്തേയ്ക്ക് പുറത്താക്കി. രണ്ട് പേരുടെ വിശദീകരണം ജില്ലാകമ്മറ്റി അംഗീകരിച്ചു. കാസിം ഇരിക്കൂര്‍, അബ്ദുല്‍ വഹാബ് പക്ഷത്തില്‍ ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് സേവ് ഐഎന്‍എല്‍ ഫോറത്തിന് പിന്നില്‍. ഇതോടെ പുറത്തായവരെയും പുറത്താക്കിയവരെയും തളളി ഇരുപക്ഷവും രംഗത്തെത്തി.

ജില്ലാകമ്മറ്റിയുടെ പുറത്താക്കല്‍ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നാണ് ഇരു വിഭാഗങ്ങളുടേയും നിലപാട്. ജില്ലാകമ്മറ്റിക്ക് നടപടി ശുപാര്‍ശ ചെയ്യാന്‍ മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്ന് സംസ്ഥാന ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കാസിം ഇരിക്കൂര്‍ പറഞ്ഞു. നടപടിയെക്കുറിച്ച് കേട്ടറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നും ജില്ലാ കമ്മറ്റിക്ക് നടപടിയെടുക്കാന്‍ എങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്നു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റ് എ.പി. അബ്ദുല്‍ വഹാബും ചോദിച്ചു.

English Summary: Action against those who formed Kasargod save inl forum