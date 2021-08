യുഎസ് പ്രസിഡന്റുമാരുടെ ‘തലവര’യിൽനിന്നൊരു മാറ്റം ജോ ബൈഡനും സാധിച്ചില്ല. മുറിവേറ്റ അമേരിക്കയുടെ ആത്മാഭിമാനം വീണ്ടെടുക്കാൻ അവതരിച്ച പ്രസിഡന്റ്, അഫ്ഗാൻ പ്രതിസന്ധിക്കിടെ രാജ്യത്തിന്റെയും ലോകത്തിന്റെയും പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും നൽകുന്ന മറുപടി അത്ര ആശാവഹമല്ലെന്നാണ് സൂചനകൾ. ഭരണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ലോകരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സംഘർഷമധ്യത്തിലേക്കു ബൈഡന്റെ നീക്കങ്ങളും എത്തപ്പെടുകയാണ്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ യുഎസ് സേനാപിന്മാറ്റവും താലിബാന്റെ മ‌ടങ്ങിവരവും സൃഷ്ടിച്ച ഭയാശങ്കയും ബൈഡന്റെ കീർത്തിക്കു കോട്ടമായെന്നു പല രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങളും വിധിയെഴുതിക്കഴിഞ്ഞു.

നിലവിലെ പ്രസിഡന്റിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നടപടികളെയും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ (അപ്രൂവൽ റേറ്റിങ്) എന്ന ചോദ്യത്തിന് ‘ഉണ്ട്’ എന്നു മറുപടി നൽകിയവർ 50 ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രം. ഫൈവ്തേർട്ടിഎയിറ്റ് (538) അഭിപ്രായ സർവേയിൽ 49.30 ശതമാനം, റിയൽ ക്ലിയർ പൊളിറ്റിക്സ് സർവേയിൽ 49.6 ശതമാനം എന്നിങ്ങനെയാണു ബൈഡന്റെ ജനപ്രീതി. ഈ പ്രമുഖ സർവേകളെ സൂചകമായെടുത്താൽ, ബൈഡനോ‌ടുള്ള യുഎസ് ജനതയുടെ താൽപര്യത്തിൽ കാര്യമായ ഇടിവുണ്ടെന്നു വ്യക്തമാണെന്നു രാജ്യാന്തര മാധ്യമമായ സിഎൻഎൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.



അഫ്ഗാനിലെ അരാജകത്വവും യുഎസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ മന്ദഗതിയിലുള്ള പ്രതികരണവുമാണു ജനപ്രീതിയിലെ ഇടിവിനു പ്രധാന കാരണമെന്നു റോയിട്ടേഴ്സ് ഇപ്സസ് പോൾ (53 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച 46 ശതമാനത്തിലേക്ക്) ഉദ്ധരിച്ച് സിഎൻഎൻ പറയുന്നു. കോവിഡിന്റെ നാലാം തരംഗം രാജ്യത്തെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയെന്നാണു ‘ദ് ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസി’ന്റെ വിലയിരുത്തൽ. ദേശീയതലത്തിൽ പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ രണ്ടാഴ്ച മുൻപുള്ളതിനേക്കാൾ 52% വർധിച്ചു, മരണങ്ങൾ 87% കൂടി. ഇതും സർക്കാരിനു തിരിച്ചടിയായിട്ടുണ്ട്.



അതേസമയം, മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ മികച്ച ജനപ്രീതി സൂചകങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ ബൈഡന് ഇപ്പോഴുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുകൂലികളുടെ വാദം. പ്രസിഡന്റ് പദവിയിൽ ട്രംപിന് ഒരിക്കലും 50 ശതമാനം റേറ്റിങ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നാണു മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടിങ് ആൻഡ് അനലറ്റികസ് കമ്പനി ‘ഗാലപ്പി’ന്റെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അപ്രൂവൽ സെന്റർ പുറത്തുവിട്ട ഡേറ്റ പറയുന്നത്. വൈറ്റ് ഹൗസിലെ ആദ്യ ഏഴു മാസത്തിൽ, മുൻ പ്രസിഡന്റുമാരായ ബറാക് ഒബാമയ്ക്ക് 59%, ജോർജ് ഡബ്ല്യു.ബുഷിന് 56% എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു ഗാലപ്പിന്റെ അപ്രൂവൽ റേറ്റിങ്. നാലു വർഷത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റിന്റെ ആദ്യ മാസങ്ങളിലെ പ്രകടനത്തിൽ ഇത്ര കടുംപിടിത്തം വേണോയെന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നു.



ഡോണൾഡ് ട്രംപ്, ജോ ബൈഡൻ (ഫയൽ ചിത്രം)

ഇതിനു ഗാലപ്പിൽ 2018ൽ വന്ന റിപ്പോർട്ട് മറുപടി നൽകും. ‘ഗാലപ്പിന്റെ പോളിങ് ചരിത്രത്തിൽ, ജോബ് അപ്രൂവൽ റേറ്റിങ്ങിൽ 50 ശതമാനത്തിൽ താഴെ കിട്ടിയ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പാർട്ടിക്ക് ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശരാശരി 37 സീറ്റ് ജനപ്രതിനിധി സഭയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു. 50 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ റേറ്റിങ്ങുള്ളപ്പോൾ സീറ്റു നഷ്ടം 14 മാത്രം’. ട്രംപിന്റെ റേറ്റിങ് 40ൽ താഴ്ന്നതിനാൽ 2018ലെ ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് 40 സീറ്റും ചേംബറിന്റെ നിയന്ത്രണവും നഷ്ടമായിരുന്നു. ബൈഡന്റെ ജനപ്രീതിയിലെ നേരിയ ഇടിവുപോലും ധാരാളം ഡമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർഥികളെയും പാർട്ടി തന്ത്രജ്ഞരെയും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതിനു കാരണം ചികയാൻ മറ്റൊന്നും വേണ്ടതില്ല.



∙ ‘മുൻഗാമിയേക്കാൾ വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാട്’?



ട്രംപും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകൂടവും രാജ്യത്തിനുണ്ടാക്കിയ ദുഷ്പേര് മാറ്റുകയാണു പ്രഥമ കർത്തവ്യം എന്നവകാശപ്പെട്ടാണു ബൈഡൻ പ്രസിഡന്റ് പദവിയേറിയത്. അമേരിക്ക മാത്രമല്ല, ലോകമാകെയും ഏറിയുംകുറഞ്ഞും ബൈഡന്റെ സ്ഥാനാരോഹണത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. ബെൽജിയം തലസ്ഥാനമായ ബ്രസൽസ് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ, യുഎസ് സഖ്യകക്ഷികൾക്കുള്ള സന്ദേശത്തിൽ ബൈഡൻ വ്യക്തമാക്കിയത് ഇതാണ്: ‘അമേരിക്ക തിരിച്ചെത്തി’. യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ആസ്ഥാനത്തെ ലോബിയിലായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം. ആദ്യ വിദേശയാത്രയിലെ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം മന്ത്രം പോലെ ബൈഡൻ ഇതാവർത്തിച്ചു.



ട്രംപ് നാലു വർഷം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ‘ആകുലത’ ബൈഡൻ മായ്ച്ചുകളയുമെന്ന് ലോകം ആശിച്ചു. ‘നാറ്റോയുമായും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമായും മികച്ച ബന്ധം പുലർത്തുന്നതു യുഎസ് താൽപര്യത്തിനു പ്രധാനമാണ്. മുൻഗാമിയേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്കുണ്ട്’ എന്നായിരുന്നു ബൈഡന്റെ വാക്കുകൾ. രണ്ടു മാസത്തിനുശേഷം, ബൈഡന് എന്താണു സംഭവിച്ചതെന്ന ആശ്ചര്യത്തിലാണു സഖ്യരാജ്യങ്ങൾ . ‘അമേരിക്ക ആദ്യം’ എന്ന ട്രംപിന്റെ വിദേശനയത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് അഫ്ഗാനിലെ നിലപാടുകളിൽ ബൈഡൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നു സഖ്യരാജ്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നു. കാബൂളിന്റെ കുഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞ അവസ്ഥയും അഫ്ഗാനിൽനിന്ന് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കലിലെ അനിശ്ചിതത്വവും, വിദേശ ബന്ധങ്ങളിൽ കാര്യക്ഷമത പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്ന ബൈഡന്റെ വാഗ്ദാനത്തിനു മങ്ങലേൽപ്പിച്ചു.



അഫ്‍ഗാനിസ്ഥാൻ പ്രസിഡന്റ് അഷ്‌റഫ് ഗനി, യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ (ഫയൽ ചിത്രം)

രാജ്യനിയന്ത്രണം താലിബാൻ ഏറ്റെടുത്തതോ‌ടെ അഫ്ഗാനിലെ സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളും ഭയചകിതരാണ്. മനുഷ്യാവകാശങ്ങളാകും വിദേശനയത്തിന്റെ കാതലെന്നു പറഞ്ഞ ബൈഡന്റെ വാക്കുകൾ അഫ്ഗാനിലെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തിരിഞ്ഞുകൊത്തുന്നു. യുഎസ് പിന്മാറ്റത്തെ തുടർന്ന് അഫ്ഗാനിലുണ്ടായ ശൂന്യതയിലേക്കു റഷ്യയും ചൈനയും പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ‌കടന്നുകയറിയേക്കാം. ഇതു മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ, സാമ്പത്തിക, ശാക്തിക വിഷയങ്ങളിൽ കാതലായ മാറ്റമുണ്ടാക്കുമെന്നും സഖ്യരാജ്യങ്ങൾ ഭയക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം യുഎസിന്റെയും ബൈഡന്റെയും വിശ്വാസ്യതയെക്കുറിച്ചു സഖ്യരാജ്യങ്ങളിൽ സംശയങ്ങൾ വിതച്ചെന്നാണു നിരീക്ഷണം.



∙ ‘സഖ്യരാജ്യങ്ങളോട് ഇങ്ങനെയോ?’



താലിബാൻ‌ കാബൂൾ പിട‌ിച്ചെടുത്ത് 48 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാണ് ഏതെങ്കിലും വിദേശ നേതാവിനോടു ബൈഡൻ സംസാരിച്ചതുതന്നെ. ബ്രിട്ടിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ, ജർമൻ ചാൻസലർ അംഗല മെർക്കൽ എന്നിവരെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ബൈഡൻ ഫോണിൽ വിളിച്ചു. യുഎസ് ഭരണസംവിധാനത്തിന്റെ കീഴ്ഘടകങ്ങളിൽനിന്നു മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കു പതിവായി വിളികൾ പോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് വൈറ്റ് ഹൗസ് നൽകുന്ന ന്യായീകരണം. അഫ്ഗാനിലെ പ്രതിസന്ധി അമേരിക്കക്കാരെയും വിദേശ നേതാക്കളെയും ബൈഡനെക്കുറിച്ച് പുതിയ ചിലതു പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. സഹാനുഭൂതിയും ശുഭാപ്തി വിശ്വാസവും മുഖമുദ്രയായ ബൈഡനിൽ, ‘മരവിച്ച മനസ്സുള്ള യഥാർഥ രാഷ്ട്രീയക്കാരനുണ്ട്’ എന്നതാണത്.



സർക്കാരിന്റെ കാര്യക്ഷമത പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്ന വാഗ്‌ദാനവും ആത്മവിശ്വാസം തുളുമ്പുന്ന പ്രസ്താവനകളും തെറ്റിപ്പോയെന്നും ചിലർ വിമർശിക്കുന്നു. ‘‘അമേരിക്കൻ ജനതയുമായും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സഖ്യകക്ഷികളുമായും പുതിയ പ്രസിഡന്റിന് ആശയവിനിമയങ്ങളുടെയും സത്യസന്ധതയുടെയും അഭാവമുണ്ട്. ബൈഡൻ ഭരണകൂടത്തിൽ വളരെ നിരാശരാണ്.’’– യുറേഷ്യ ഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്ടർ ഇയാൻ ബ്രെമ്മർ പറഞ്ഞു. ‘(അഫ്ഗാനിൽനിന്ന്) എപ്പോൾ, എങ്ങനെ പോകണം എന്ന തീരുമാനം യുഎസ് ഏകപക്ഷീയമായി എടുത്തതാണ്. തുറന്നു പറയുകയാണെങ്കിൽ, സഖ്യകക്ഷികളോടു പെരുമാറേണ്ട രീതി അങ്ങനെയല്ല’– അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.



ബൈഡന്റെ നടപടിയെ ലോകനേതാക്കളും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. അഫ്ഗാനിലെ സൈനിക സാന്നിധ്യം ബൈഡൻ അവസാനിപ്പിച്ച രീതിയെ, അമേരിക്കയോടൊപ്പം പോരാടിയ രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കൾ വിമർശിക്കുന്നു. ‘ഇതു കയ്പേറിയ സംഭവമാണ്. കയ്പേറിയതും നാടകീയവും ഭയാനകവുമാണ്’– അംഗല മെർക്കലിന്റെ വാക്കുകൾ. ‘20 വർഷമായി അഫ്ഗാനിൽ നേടിയ നേട്ടങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കണം. ഭീകരതയിൽനിന്നുള്ള ഭീഷണികളിൽനിന്നു നമ്മെത്തന്നെ സംരക്ഷിക്കുകയും അഫ്ഗാൻ ജനതയെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും വേണം’– ബൈഡനുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ബോറിസ് ജോൺസൺ വ്യക്തമാക്കി.



അംഗല മെർക്കൽ (ഫയൽ ചിത്രം)

യുഎസിനെ ആശ്രയിക്കാത്ത തരത്തിൽ യൂറോപ്യൻ സുരക്ഷാനയം വേണമെന്ന പക്ഷക്കാരനാണു ഫ്രാൻസ് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മക്രോ. ‘‘ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയുടെ അനന്തരഫലങ്ങൾ യൂറോപ്പിനുമാത്രം സഹിക്കാനാകില്ല. അഫ്ഗാനിൽ നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ഒഴുക്കിനു ഫ്രാൻസ് തടയിടും.’’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മക്രോയുടെ കുടിയേറ്റവിരുദ്ധ പ്രസ്താവന വിവാദത്തിനും വഴിവച്ചു. കാനഡ പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ, അഫ്ഗാൻ വിഷയത്തിൽ ബൈഡനോടല്ല മുൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ഹിലരി ക്ലിന്റനോടാണ് ആദ്യം സംസാരിച്ചതെന്നതും ഗൗരവത്തിലെടുക്കേണ്ടതാണ്.



∙ ‘നിരീക്ഷണ വലയത്തിൽ’ ബൈഡൻ



കാര്യങ്ങളെല്ലാം കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞതോടെ അമേരിക്കയിലും പുറത്തും ബൈഡനുമേൽ സംശയദൃഷ്ടികൾ കൂടി. ബൈഡന്റെ ഓരോ ചലനവും ഒരു ഇളവുമില്ലാതെ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. അഫ്ഗാൻ നയത്തിലെ തന്റെ തീരുമാനം, കാര്യക്ഷമത, സഹാനുഭൂതി എന്നിവ വിശദീകരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലായി അദ്ദേഹം. രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായയ്ക്കു മങ്ങലേൽക്കാതിരിക്കാൻ ഭരണകൂടം നടത്തുന്ന ഓരോ നീക്കവും അതിന്റെ ആസൂത്രണത്തിന്റെയും നിർവഹണത്തിന്റെയും പരാജയങ്ങളെക്കുറിച്ചു കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുകയുമാണ്. വിമർശനശരങ്ങൾ വരുമ്പോഴും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയാറല്ല ബൈഡൻ.



താലിബാൻ പിടിയിലായ അഫ്ഗാൻ നഗരം

അഫ്ഗാനിലെ തീരുമാനങ്ങളും നടപടികളും പരാജയമാണെന്നു കരുതുന്നില്ല എന്നാണു എബിസി ന്യൂസിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ യുദ്ധത്തിൽനിന്നു പിന്മാറുന്നതു ക്രമത്തിലും സുരക്ഷിതവും ആയിട്ടായിരിക്കുമെന്നും, അഫ്ഗാൻ പെട്ടെന്നു താലിബാന്റെ കൈകളിലേക്കു വീഴുന്ന സാഹചര്യങ്ങളില്ലെന്നും ആവർത്തിച്ചിരുന്ന മുൻ നിലപാട് അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം തിരുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോഴത്തെ അലങ്കോലാവസ്ഥ ഒഴിവാക്കി അഫ്ഗാൻ വിട്ടുപോകാൻ യുഎസിനു മുന്നിൽ മറ്റൊരു വഴിയുമില്ലെന്നും. ഈ വർഷം എല്ലാ സൈന്യങ്ങളെയും പിൻവലിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിനൊപ്പം ഇത്തരം രംഗങ്ങളെക്കുറിച്ചോർത്തു വേവലാതിയുണ്ടെന്നും ബൈഡൻ പറഞ്ഞു.



താലിബാനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നു പറഞ്ഞ ബൈഡൻ, യുഎസിന്റെ ഒഴിപ്പിക്കൽ ദൗത്യവുമായി അവർ സഹകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വാദിച്ചു. എന്നാൽ, അഫ്ഗാൻ സർക്കാരിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള തകർച്ച പ്രവചിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നു ബൈഡനു വിശദീകരിക്കാനായില്ല. അഫ്ഗാനിൽനിന്നു ദിവസവും പുറത്തുവരുന്ന ദുരിതാനുഭവങ്ങൾ, യുഎസ് സേനാപിന്മാറ്റത്തിന്റെ അപകടസാധ്യതകളെ മുൻകൂട്ടി കാണാൻ ബൈഡനു സാധിച്ചില്ലെന്നതിന്റെ തെളിവായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രവൃത്തിയായും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. വിദേശ ഇടപാടിൽ ബൈഡനു വേണ്ടത്ര ആത്മവിശ്വാസ്യമില്ലെന്നു തെളിയിക്കുന്ന സംഭവമാണിതെന്നും വിമർശനമുണ്ട്.



യുഎസ് സേനാവിമാനത്തിൽ കയറിപ്പറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അഫ്ഗാൻകാർ (ഫയൽ ചിത്രം)

∙ ബൈഡൻ ഉത്തരം നൽകേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ



കോവിഡ് മഹാമാരി തകർത്ത യുഎസിലെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്കു പുനർജീവനേകാൻ 3.5 ട്രില്യൻ ഡോളറിന്റെ പാക്കേജ് അവതരിപ്പിച്ചു വിജയക്കൊടി പാറിച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു ബൈഡൻ. വൈറ്റ് ഹൗസിനു ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷം മാറിമറിഞ്ഞതു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ്. കോവിഡ്, പണപ്പെരുപ്പം, തെക്കൻ അതിർത്തിയിലൂ‌ടെയുള്ള അനധികൃത കുടിയേറ്റം തുടങ്ങിയവ ഉന്നയിച്ച് ബൈഡനെ കുഴപ്പക്കാരനാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി. അതിനൊപ്പമാണ് അഫ്ഗാനിൽ എല്ലാം താറുമാറായത്.



അഫ്ഗാനിൽ തുടരുകയും അവസാനിക്കാത്ത യുദ്ധത്തിലേർപ്പെടുകയും ചെയ്യുക, മുൻ യുഎസ് ഭരണകൂടങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമേൽക്കാതിരിക്കുക എന്നിവയിലേതു വേണമെന്ന ചോദ്യത്തിനു ബൈഡൻ ലളിതമായ പോംവഴിയാണു കണ്ടത്. മൂന്നു മുൻ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പാപക്കറയിൽനിന്നു മുക്തി വേണമെന്നേ ബൈഡൻ ചിന്തിച്ചുള്ളൂ. അഫ്ഗാനിൽ യുഎസിന്റെ ശക്തി ചോർത്തുകയും, അഷ്‌റഫ് ഗനി സർക്കാരിനെ പിന്നിലേക്കുമാറ്റി താലിബാനുമായി ചർച്ച നടത്തി കാബൂൾ ബന്ധം വഷളാക്കിയാണു ഭരണം ട്രംപ് കൈമാറിയതെന്നു ചിന്തിക്കാൻ ബൈഡനു സാധിച്ചുമില്ല.



നേരത്തേതന്നെ ജനപിന്തുണ നഷ്ടപ്പെട്ട വലിയ യുദ്ധം ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രസിഡന്റിന്റെ തീരുമാനമല്ല, അതിന്റെ നടപ്പാക്കലാണു വിമർശനം ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളോടു സംസാരിക്കാൻപോലും ബൈഡനു മടിയാണ്. മോശമായി ആസൂത്രണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒഴിപ്പിക്കൽ ശ്രമം, ആയിരക്കണക്കിന് അഫ്ഗാനികൾക്കുള്ള വീസ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിലെ പരാജയം, യുഎസ് പൗരന്മാരെ നേരത്തേ പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയാണു ബൈഡനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ.



ട്രംപിന്റെ ‘അമേരിക്ക ആദ്യം’ നയത്തിന്റെ ചില ഘടകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണു ബൈഡന്റെയും വിദേശനയം എന്നും ആക്ഷേപമുയർന്നു. ‘അഫ്ഗാൻ സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളും ഇപ്പോൾ താലിബാന്റെ കീഴിൽ അടിച്ചമർത്തൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്നതു ഹൃദയഭേദകമാണ്. അഫ്ഗാനിൽ ഇനിയും യുഎസ് രക്തം വീഴാതിരിക്കാൻ പ്രസിഡന്റ് ഈ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു’– ബൈഡന്റെ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് ജെയ്ക് സള്ളിവൻ പറഞ്ഞു. ചോദ്യങ്ങളേറെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉത്തരം ഒന്നേയുള്ളൂ എന്നാണു ബൈഡനും സർക്കാരും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.



∙ അഫ്ഗാനിലെങ്ങും കണ്ണീർക്കാഴ്ചകൾ



താലിബാൻ അഫ്ഗാനിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചതിനു പിന്നാലെ വിദേശ പൗരൻമാർ രാജ്യം വിട്ടു. വിദേശികൾക്കു വേണ്ടി ചെറിയ ജോലികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അഫ്ഗാൻ തൊഴിലാളികളുടെ വരുമാനം നിലച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ ആകെ വരുമാനത്തിന്റെ 40% വിദേശസഹായമാണ്. 4 കോടിയോളം വരുന്ന ജനസംഖ്യയിൽ പകുതിയും ദിവസം 140 രൂപയിൽ കുറഞ്ഞ വേതനത്തിലാണു കഴിയുന്നത്. ഇതിനിടെ, രാജ്യം വിടാനായി ജനം തടിച്ചുകൂടിയ കാബൂൾ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവള പരിസരത്തെ തിക്കിലുംതിരക്കിലും പെട്ട് ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 20 ആയി. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമടക്കം 14,000 പേർ വിമാനത്താവളത്തിനു പുറത്തു കാത്തുനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ജനപ്രവാഹം കൂടുകയുമാണ്.



കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിനു പുറത്തെ ജനക്കൂട്ടം.

ജൂലൈ മുതൽ ഇതുവരെ ആകെ 22,000 പേരെയാണ് യുഎസ് ഒഴിപ്പിച്ചത്, ഓഗസ്റ്റ് 14നുശേഷം മാത്രം 17,000 പേരെയും. ഇതിൽ 2500 പേർ യുഎസ് പൗരന്മാരാണ്. ബ്രിട്ടൻ, കാനഡ, ഇറ്റലി, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ നൂറുകണക്കിനു പേരെ ഒഴിപ്പിച്ചു. കാബൂൾ വിമാനത്താവളമൊഴികെ അഫ്ഗാനിൽ എല്ലായിടത്തും സ്ഥിതി ശാന്തമാണെന്നും വിമാനത്താവളത്തിൽ യുഎസ് ഒഴിപ്പിക്കൽ നാടകം കളിക്കുകയാണെന്നും താലിബാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. 20 വർഷത്തെ അഫ്ഗാൻ ദൗത്യകാലത്ത് യുഎസ് ആ രാജ്യത്തു ചെലവഴിച്ചത് ഒരു ലക്ഷം കോടി ഡോളറാണെന്ന (74 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലേറെ) കണക്ക് പുറത്തുവന്നു. യുഎസ് കോൺഗ്രസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ സ്പെഷൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ റീകൺസ്ട്രക‍്‍ഷൻ – സിഗാർ – നടത്തിയ കണക്കുകൂട്ടൽ പ്രകാരം ശതകോടികളാണു പാഴായിപ്പോയത്.



അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും ദീര്‍ഘമായ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിച്ച പ്രസിഡന്റ് എന്ന സൽപേരായിരുന്നു ബൈഡൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. 2,448 യുഎസ് സേനാംഗങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും ഇരുപതിനായിരത്തിലേറെ പേര്‍ക്കു പരുക്കേല്‍ക്കുകയും ശതകോടി ഡോളറുകൾ ചെലവിട്ടും നടത്തിയ യുദ്ധം എത്രയും വേഗം അവസാനിപ്പിക്കാനായിരുന്നു തിടുക്കം. അഫ്ഗാൻ നയത്തിൽ മുൻ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് ഒപ്പിട്ട കരാർ നടപ്പാക്കുക മാത്രമാണ് താൻ ചെയ്തതെന്നാണു ബൈഡന്റെ നിലപാട്. സേനാ പിന്മാറ്റ തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റമില്ല, കുറ്റബോധമില്ല. അഫ്ഗാൻ നയത്തിൽ ഇക്കാലങ്ങൾക്കിടെ പലപ്പോഴായി വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അതു മറ്റാരുടെയും തലയിൽ വയ്ക്കില്ലെന്നും ബൈഡൻ പറയുന്നു.



3 ലക്ഷം ഭടന്മാരുള്ളതും യുഎസ് പരിശീലിപ്പിച്ചതുമായ അഫ്ഗാന്‍ സൈന്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താന്‍ 75,000 പേര്‍ മാത്രമുള്ള താലിബാനു കഴിയില്ലെന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു ബൈഡന്‍. യുഎസ് മടങ്ങിയാലും ആറു മാസത്തിനകമേ കാബൂള്‍ താലിബാന്‍റെ പിടിയിലാകൂ എന്നായിരുന്നു യുഎസ് ഇന്‍റലിജന്‍സ് ഏജന്‍സികളുടെ റിപ്പോർട്ടും. ബൈഡനും ഉത്തരമില്ലാ ചോദ്യങ്ങൾ ഇവയാണ്: ഔദ്യോഗികമായി യുഎസ് പിന്മാറ്റം പൂർത്തിയാകുംമുൻപേ അഫ്ഗാന്റെ ഭരണം താലിബാനു സ്വന്തമായതെങ്ങനെ? രണ്ടു പതിറ്റാണ്ട് യുദ്ധം നയിച്ചിട്ടും അവിടെ എന്തു മാറ്റമുണ്ടാക്കിയാണു മടങ്ങുന്നത്? അഫ്ഗാൻ ജനതയുടെ ഭാവിയും സ്വപ്നവും ഇരുൾകമ്പളത്താൽ മൂടപ്പെടുമ്പോൾ നീളുന്ന ചൂണ്ടുവിരൽമുനയിൽ നിന്ന് മാറാൻ യുഎസിന് സാധിക്കുമോ?



