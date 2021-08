കോൺഗ്രസ് പുനഃസംഘടന: പോരിനുറച്ച് അണികളുടെ ചാറ്റ്; ബന്ധമില്ലെന്ന് ചെന്നിത്തല

തിരുവനന്തപുരം∙ കോൺഗ്രസ് പുനഃസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോരിനു തയാറെടുത്ത് ഗ്രൂപ്പുകൾ. പുനഃസംഘടനാ പട്ടിക വന്നാലുടൻ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ പോര് തുടങ്ങാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തല അനുകൂലികളുടെ വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പിലെ ചർച്ച പുറത്തായി. എന്നാല്‍ വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് ചെന്നിത്തലയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു.



ഗ്രൂപ്പുകളുടെ താൽപര്യത്തിനു വിരുദ്ധമായി കെപിസിസി ഭാരവാഹികളുടെയും ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാരുടെയും പട്ടിക ഏതു നിമിഷവും പുറത്തു വരുമെന്നിരിക്കെയാണ് പോരിന് ഗ്രൂപ്പുകൾ തയാറെടുക്കുന്നത്. ചെന്നിത്തല അനുകൂലികളുടെ ആർസി ബ്രിഗേഡ്സ് എന്ന വാട്സാപ് കൂട്ടായ്മയിലെ ചർച്ച ഇതു തെളിയിക്കുന്നതാണ്.

പുനഃസംഘടനാ പട്ടിക ഇറങ്ങിയാലുടൻ വി.ഡി.സതീശനും കെ.സി.വേണുഗോപാലിനുമെതിരെ പ്രചാരണം കടുപ്പിക്കണം. ഉമ്മൻചാണ്ടി നയിക്കുന്ന എ ഗ്രൂപ്പിനെയും ഒപ്പം നിർത്തണം. ഡിസിസി അധ്യക്ഷരാകാനിരുന്നവരുടെ ഫാൻസുകാരെ ഇളക്കി വിടണമെന്നുമാണ് ഗ്രൂപ്പിലെ ആഹ്വാനം.

ചെന്നിത്തലയുടെ അറിവോടെ ഒരു വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്നും ബോധപൂർവം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ചിലരുടെ ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു. നേതൃത്വം നൽകിയ പട്ടിക അതേപടി അംഗീകരിച്ചാൽ സഹകരിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും.

English Summary: Rift in Congress again, watsapp chat of Ramesh Chennithala supporters leaked