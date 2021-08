പിഎച്ച്ഡി ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതം, ആ തുക ഞാൻ കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല: ചിന്ത ജെറോം

കൊല്ലം∙ ‘ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സിൽ’ നസ്രിയയുടെ കഥാപാത്രം ഫ്രിജ് തുറക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന മാംഗോ ജ്യൂസ് കുപ്പികൾക്കും ‘ചാപ്പാ കുരിശിൽ’ ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെ ഐഫോണിനും ‘ജേക്കബ്ബിന്റെ സ്വർഗരാജ്യ’ത്തിൽ നിവിൻ പോളിയുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിനുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയം പറയാനുണ്ടോ? നവലിബറൽ നയങ്ങൾ സമൂഹത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന സ്വാധീനം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ചിഹ്നങ്ങളായി അതിനെയൊക്കെ വായിക്കാമെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ് സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ ചിന്താ ജെറോം തന്റെ ഗവേഷണത്തിലൂടെ. ‘നവലിബറൽ കാലഘട്ടത്തിലെ മലയാള കച്ചവട സിനിമയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം’– എന്ന വിഷയത്തിൽ പിഎച്ച്ഡി നേടിയ ഡോ. ചിന്താ ജെറാം തന്റെ ഗവേഷണവിഷയത്തെയും പിച്ച്എഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന വിവാദങ്ങളെയും കുറിച്ച് ‘മനോരമ ഓൺലൈനി’നോടു സംസാരിക്കുന്നു.

സിനിമയിലെ രാഷ്ട്രീയം, പ്രത്യയശാസ്ത്രം?



കാലം കലയേയും, കല കാലത്തേയും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. സിനിമയും അതുപോലെതന്നെയാണ്. കാലഘട്ടത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ സിനിമയിലൂടെ വായിക്കാം. ചിലപ്പോൾ സിനിമതന്നെ സമൂഹത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചെന്നും വരാം. 1990 മുതൽ 2015 വരെയുള്ള മലയാള സിനിമകളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു എന്റെ ഗവേഷണം. ’90കളിൽ നരസിഹറാവു സർക്കാരിന്റെ സമയത്താണ് രാജ്യത്തെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ തുറന്നുകൊടുക്കപ്പെടുന്നത്. നവലിബറൽ കച്ചവടതന്ത്രങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അക്കാലത്താണ്. 80കൾ വരെ നമ്മുടെ സിനിമ കുറേയെങ്കിലും പുരോഗമന ആശയങ്ങൾ പേറുന്നതും പലപ്പോഴും വ്യവസ്ഥിതിയോട് കലഹിക്കുന്നതുമായിരുന്നു.



90കളിലാണ് ഫ്യൂഡൽ ഗൃഹാതുരത നമ്മുടെ സിനിമയെ ആവേശിക്കുന്നത്. അക്കാലത്തെ രണ്ടുവീതം മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ ചിത്രങ്ങളാണ് ഞാ‍ൻ ഫോക്കസ് ചെയ്തത്–ദേവാസുരം, ആറാം തമ്പുരാൻ, ധ്രുവം, വല്യേട്ടൻ. പല പിന്തിരിപ്പൻ പൊതുബോധങ്ങളെയും നവമുതലാളിത്തം എങ്ങനെ ഭംഗിയായി വിൽക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഈ സിനിമകളിലുണ്ട്. അച്ഛനാരാണെന്ന് നായകനോട് പറയില്ലെങ്കിലും എല്ലാംകൊണ്ടും യോഗ്യനായ ആളാണെന്നും രാജരക്തമാണെന്നും പറയുന്ന ദേവാസുരത്തിലെ കഥാപാത്രം, സ്വന്തം സുഹൃത്ത് പേരു വിളിച്ചിട്ടും നിൽക്കാതെ തമ്പുരാൻ എന്ന വിളി കേൾക്കുമ്പോൾ മാത്രം നിൽക്കുന്ന ആറാം തമ്പുരാനിലെ നായകൻ, രാഷ്ട്രീയത്തെയും നീതിവ്യവസ്ഥയെയുമൊക്കെ നോക്കുകുത്തിയാക്കി സ്വന്തം നിലയിൽ നീതി നടപ്പാക്കുന്ന ധ്രുവത്തിലെ നാട്ടധികാരി എന്നിവയിലൊക്കെ വായിക്കാവുന്നത് ഫ്യൂഡൽ നാടുവാഴിത്തത്തിന്റെ നൊസ്റ്റാൾജിയയാണ്.



സാമ്പത്തിക അടിത്തറയാണ് സമൂഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെയും സാസ്കാരത്തെയുമൊക്കെ നിർണയിക്കുക എന്ന കാൾ മാർക്സിന്റെ ബേസ്–സൂപ്പർസ്ട്രക്ചർ അനാലിസിസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നവലിബറലിസം ഫ്യൂഡൽ നൊസ്റ്റാൾജിയയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് എന്റെ പ്രബന്ധത്തിൽ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്.



ദേവാസുരത്തിൽ, അച്ഛന്റെ പ്രതീകമായി കാണുന്ന പഴയ കാർ മുതൽ ആനയും നെറ്റിപ്പട്ടവും വരെയുള്ള ചിഹ്നങ്ങളെയും അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നരസിംഹം പോലെയുള്ള സിനിമകളിൽ വെള്ളത്തിൽനിന്നു പൊങ്ങിവരുന്ന നായകൻ, അയാളുടെ ആടയാഭരണങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ, താരശരീരം മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു വലിയഘടകമായതിന്റെ സൂചനകളായിരുന്നു. താരശരീര നിർമിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള റിച്ചാർഡ് ഡയറിന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങളും ഇതു വിലയിരുത്താൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതിമാനുഷികർ മാറി ചെറിയ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തു ജീവിക്കുന്ന നായകന്മാർ നമ്മുടെ സിനിമയിൽ വീണ്ടും വന്നു തുടങ്ങുന്നത് ‘ഫോർ ദ് പീപ്പിൾ’ കാലഘട്ടത്തിലാണ് . രണ്ടായിരത്തിനു ശേഷമുള്ള സിനിമകളിൽ, ആഗോളീകരണകാലത്തെ മാറിയ ജീവിത ശൈലിയുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വന്നുപോകുന്നതെന്നും ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്നു. ചാപ്പാകുരിശിൽ കഥാകേന്ദ്രമാകുന്ന ഐഫോണും ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സിലെ മെട്രോ കൾച്ചറും ഫ്രിജ് നിറയുന്ന മാംഗോ ഡ്രിങ്ക് സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകമാകുന്നതും ജേക്കബിന്റെ സ്വർഗരാജ്യത്തിലെയും ഡയമണ്ട് നെക്‌ലേസിലെയും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കുരുക്കുമെല്ലാം ആഗോളീകൃത ജീവിതത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചിഹ്നങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ വായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘കുഞ്ഞനന്തന്റെ കട’ എന്ന സിനിമ നവലിബറൽ മാറ്റങ്ങളെ ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നു പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്.



ഫെലോഷിപ് വിവാദം?



കോളജ് അധ്യാപികയാകണമെന്നത് ചെറുപ്പത്തിലേയുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. പിജിക്കും ബിഎഡിനുമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നെറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതിയിരുന്നെങ്കിലും കിട്ടിയില്ല. പീന്നീട് കോച്ചിങ്ങിനു പോയി. ഇതിനിടെ പിഎച്ച്ഡി എൻട്രൻസ് വിജയിച്ചാണ് ഗവേഷണത്തിന് യോഗ്യത നേടുന്നത്. ഗവേഷണം ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്താണ് ജെആർഎഫോടെ നെറ്റ് പാസാകുന്നത്. യുവജന കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ലഭിച്ചപ്പോൾ ജെആർഎഫ് ഫെലോഷിപ്പ് വേണ്ടെന്ന് എഴുതി നൽകുകയും പിഎച്ച്ഡി പാർട്ട് ടൈം ആക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.



ചിന്ത ജെറോം.

ഇപ്പോൾ എനിക്കു പിഎച്ച്ഡി ലഭിച്ചെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ചിലർ ഞാൻ ജെആർഎഫ് തുക കൈപ്പറ്റിക്കൊണ്ടാണ് യുവജന കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷയായതെന്നും ഫുൾ ടൈം പിഎച്ച്ഡിയാണ് ചെയ്തതെന്നുമൊക്കെ ആരോപണമുന്നയിച്ചു. ഒരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കേണ്ടന്നാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. എന്നെ വിളിച്ച സുഹൃത്തുക്കളോടൊക്കെ ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞു. പിഎച്ച്ഡി പാർട് ടൈം ആക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ അയച്ചുകൊടുത്തു. അവരാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ യാഥാർഥ്യം പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത്. എന്റെ ഗവേഷണ വിഷയത്തിനൊപ്പം പഴയ ജിമിക്കിക്കമ്മൽ ചേർത്തുവച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരിഹാസങ്ങളും പതിവുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തിയതിന്, സംവിധായകരായ മധുപാലും ബി.ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണനുമൊക്കെ അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചു.



ഇനി സിനിമ കാണണം, പഠിക്കാനല്ലാതെ...



ഞാൻ എംഎയ്ക്ക് ചെയ്ത ഡെസർട്ടേഷൻ ഫ്രഞ്ച് സാഹിത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു. പിഎച്ച്ഡിക്കും സാഹിത്യമായിരുന്നു മനസ്സിൽ. എന്നാൽ കേരള സർവകലാശാലയിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലിഷിലെ അധ്യാപകരാണ് പുതിയ മേഖലകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. വിമർശനാത്മക സിദ്ധാന്തവും സാംസ്കാരികപഠനവും ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ അവർ പരിചയപ്പെടുത്തി. സിനിമയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനുറച്ചപ്പോൾത്തന്നെ കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഫിലിം അപ്രീസിയേഷൻ കോഴ്സിനു ചേർന്നു. അത് സിനിമ കാണുന്ന രീതിയേ മാറ്റി.



സിനിമയുടെ കളർടോണും പശ്ചാത്തലത്തിലെ സാസ്കാരിക ചിഹ്നങ്ങളുമൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ ശീലത്തിൽ നിന്നു പതിയെ പുറത്തുകടന്ന് പഴയപോലെ ആസ്വദിച്ചു സിനിമ കാണാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ. കേരള സർവകലാശാല പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ.പി.പി.അജയകുമാറിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഗവേഷണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഗവേഷണത്തിൽ ഏറ്റവും സഹായിച്ചൊരാൾ നടൻ മധുവാണ്. ഈ പ്രായത്തിലും രാത്രി ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞിരുന്ന് സിനിമ കാണുന്നയാളാണ് അദ്ദേഹം. പഠനത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട 10 സിനിമകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സഹായിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ ഉമയും സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പിഎച്ച്ഡി ചെയ്തത്.



അധ്യാപനം എന്ന സ്വപ്നം



ഇനി പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഫെലോഷിപ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പിഎച്ച്ഡി ഗവേഷണപ്രബന്ധം പുസ്തകരൂപത്തിൽ പുറത്തിറക്കാനും ശ്രമമുണ്ട്. എന്റെ അച്ഛൻ സി.ജെറോമും അമ്മ എസ്തർ ജെറോമും അധ്യാപകരാണ്. കോളജ് അധ്യാപികയാകുക എന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു ലക്ഷ്യമാണ്. പൊതുപ്രവർത്തനവും ഒപ്പം കൊണ്ടുപോകണം. ജെആർഎഫ് യോഗ്യത നേടിയ ശേഷം ചില കോളജുകളിലെ അധ്യാപക അഭിമുഖത്തിന് പോയിരുന്നു. നേരത്തെ കേരള സർവകലാശാലയുടെ വിദൂരവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കോണ്ടാക്ട് ക്ലാസുകൾ എടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചവരൊക്കെ ഇടയ്ക്കു കാണുമ്പോൾ ടീച്ചറേയെന്ന് വിളിക്കുന്നത് വലിയ സന്തോഷമാണ്.



English Summary: Chintha Jerome, Chairperson of the Kerala Youth Commission, Talks about her PhD and the Controversies Related to it