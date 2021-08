ന്യൂഡൽ‌ഹി∙ കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗം രാജ്യത്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞെന്നും ഒക്ടോബറോടെ മൂർധന്യത്തിൽ എത്തുമെന്നും നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റിനു കീഴിൽ രൂപീകരിച്ച വിദഗ്ധ സമിതി. കേരളത്തിലെ ഉൾപ്പെടെ ഉയർന്ന രോഗവ്യാപനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് മൂന്നാം തരംഗം എത്തിക്കഴിഞ്ഞതായി വിദഗ്ധ സമിതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ‘നിലവിൽ കേരളത്തിലെ ആർ വാല്യൂ (പുനരുല്‍പാദന/വ്യാപന നിരക്ക്) 1.1 ആണ്. മൂന്നാം തരംഗം നമ്മുക്കിടയിൽ തന്നെയുണ്ടെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഇത്. ഈ സൂചനകൾ തള്ളിക്കളയരുത്.’– പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിന് (പിഎംഒ) നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ വിദഗ്ധ സമിതി പറയുന്നു.

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിദഗ്ധ സമിതി രൂപീകരിച്ചത്. മൂന്നാം തരംഗത്തിൽ മുതിർന്നവർക്ക് എന്നപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ രോഗഭീഷണിയുള്ളതിനാൽ പ്രത്യേക മുൻകരുതൽ സ്വീകരിക്കണമെന്നും രാജ്യത്തെ കുട്ടികൾ ഇതുവരെ വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നത് മൂന്നാം തരംഗത്തിന്റെ ഭീതി വർധിപ്പിക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ കുട്ടികൾക്കായുള്ള വാക്സിനേഷൻ നടപടികൾ കൂടുതൽ ഊർജിതമാക്കണം.

മറ്റു രോഗങ്ങളുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകണം. കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ ചികിത്സ നേടിയ കുട്ടികളിൽ 60–70% പേരും മറ്റു രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരായിരുന്നു. കുട്ടികളില്‍ വലിയതോതില്‍ രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടായാല്‍ രാജ്യത്തെ ആശുപത്രികളിൽ നിലവിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അപര്യാപ്തമായിരിക്കും. എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും പീഡിയാട്രിക് വാര്‍ഡുകള്‍, പീഡിയാട്രിക് ഐസിയുകള്‍ എന്നിവയുടെ എണ്ണവും വര്‍ധിപ്പിക്കണമെന്നും വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ 82 ശതമാനം കുറവുണ്ട്. ഇതു ആശങ്കയുണർത്തുന്നതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

English Summary: Covid third wave looms, may peak in October, hit kids: MHA panel to PMO