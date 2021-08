കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ ആർക്കൊക്കെ വരാം; നിർദേശങ്ങളുമായി യുഎസ് വിഡിയോ

ന്യൂഡൽഹി ∙ താലിബാൻ പിടിച്ചടക്കിയ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ ജനം തടിച്ചുകൂടുന്നതു തുടരവെ, ആളുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ യുഎസ്. പ്രത്യേക നിർദേശം ലഭിക്കാതെ ആരും വിമാനത്താവളത്തിൽ വരരുതെന്നു യുഎസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിലവിൽ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം യുഎസിനാണ്.

യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് പുറത്തിറക്കിയ വിഡിയോയിൽ, ഹാമിദ് കർസായി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിനു പുറത്തുള്ളവരിൽ ‘കൃത്യമായ ക്ഷണം’ ഇല്ലാത്തവർ മടങ്ങിപ്പോകണമെന്നു സർക്കാർ വക്താവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ‘നിങ്ങൾക്കു സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ക്ഷണം ഇല്ലെങ്കിൽ, വിമാനത്താവളത്തിലേക്കോ ഒഴിപ്പിക്കൽ വിമാനത്തിലേക്കോ പ്രവേശനം അനുവദിക്കില്ല. അനുമതി ഇല്ലാത്തവർ ഉടനെ വിമാനത്താവളത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശം വിട്ടുപോകണം’– വിഡിയോയിൽ വ്യക്തമാക്കി.



‘നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്‌ക്കും കുടുംബത്തിന്റെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും സുരക്ഷയ്ക്കുമായി, ക്ഷണമില്ലാതെ ഈ സമയത്ത് വിമാനത്താവളത്തിലേക്കു വരരുത്. നിങ്ങൾ യുഎസ് പൗരനാണെങ്കിൽ, യുഎസിന്റെ നിയമാനുസൃത സ്ഥിര താമസക്കാരനോ കുടിയേറ്റ വീസ അപേക്ഷകനോ യുഎസ് സർക്കാരുമായി ബന്ധമുള്ളവരോ ആണെങ്കിൽ വിമാനത്താവളത്തിലേക്കു യാത്ര ചെയ്യാൻ നിർദേശങ്ങൾ ലഭിക്കും. ആ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം’– വിഡിയോയിൽ പറയുന്നു.



