ന്യൂഡൽഹി ∙ ആദായനികുതി വകുപ്പിന്‍റെ ഇ–ഫയലിങ് പോര്‍ട്ടലിലെ തകരാർ അടുത്ത മാസം 15നകം പരിഹരിക്കാന്‍ ഇന്‍ഫോസിസിന് അന്ത്യശാസനം. കേന്ദ്രമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ ഇന്‍ഫോസിസ് എംഡിയും സിഇഒയുമായ സലില്‍ പരേഖിനെ നേരിട്ടു വിളിച്ചുവരുത്തിയാണ് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്.

പോര്‍ട്ടലിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ ഇന്‍ഫോസിസ് പ്രവര്‍ത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും 750ലധികം പേര്‍ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സലില്‍ പരേഖ് അറിയിച്ചു. ഇന്‍ഫോസിസ് സിഒഒ പ്രവീണ്‍ റാവു നേരിട്ട്മേ മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

രണ്ടര മാസമായിട്ടും തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കാന്‍, പോര്‍ട്ടല്‍ രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്ത ഇന്‍ഫോസിസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. റിട്ടേണുകള്‍ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന സമയം കുറയ്ക്കുന്നതിനും റീഫണ്ട് വേഗത്തില്‍ നല്‍കുന്നതിനുമായി ഫയലിങ് സംവിധാനം തയാറാക്കാന്‍ 2019ലാണു ധനമന്ത്രാലയം ഇന്‍ഫോസിസുമായി കരാറിലെത്തിയത്.

English Summary: Finance Minister Nirmala Sitharaman issues deadline to infosys to sort out server problems