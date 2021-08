തലച്ചോര്‍ തകർക്കുന്ന താലിബാൻ ‘ആയുധം’; കേരളത്തിലേക്കും ‘അഫേഡ്ര’ എത്തുമ്പോൾ...

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാൻ അധികാരത്തിലെത്തുമ്പേ‍ാൾ ഇന്ത്യയേ‍ാടുളള അവരുടെ നയവും സമീപനവും എന്തായിരിക്കുമെന്നറിയാൻ രാജ്യം കാത്തിരിക്കുമ്പേ‍ാൾതന്നെ, അതിമാരക ലഹരിമരുന്നായ എംഡിഎംഎയുടെ ഉൽപാദനവും വിപണനവും സംബന്ധിച്ചും താലിബാൻ ഇനി എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണു വിവിധ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതു കൂടുതൽ പ്രധാനമാണ്.

മാറിയ ലേ‍ാകക്രമത്തിൽ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സർക്കാർ എന്ന നിലയിൽ എംഡിഎംഎയുടെയും (മീഥെയിൻ ഡയേ‍ാക്സി മെത്താഫിറ്റാമിൻ) കറുപ്പിന്റെയും ഉൽപാദനവും വിൽപനയും താലിബാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയേ‍ാ നിയന്ത്രിക്കുകയേ‍ാ ചെയ്യുമെന്നുതന്നെയാണു കേന്ദ്രആഭ്യന്തരവകുപ്പിന്റെ കീഴിലുളള നർക്കേ‍ാട്ടിക് കൺട്രേ‍ാൾ ബ്യൂറ‍ോയുടെയും (എൻസിബി) കസ്റ്റംസ്,ഇതര ആന്റി നർക്കേ‍ാട്ടിക് സെല്ലുകളുടെയും കേരളത്തിലെ എക്സൈസ് നർക്കോട്ടിക് സംഘത്തിന്റെയും പ്രതീക്ഷ. മറിച്ചാണെങ്കിൽ ഇപ്പേ‍ാഴത്തെ അവസ്ഥയെക്കാൾ ഇരട്ടി വഷളാകും സ്ഥിതിയെന്നും അവർ ആശങ്കപ്പെടുന്നു.



ഏതാണ്ടു 10 വർഷമായി ഈ ലഹരിമരുന്നുകളുടെ വരവിലും വിൽപനയിലും ഗണ്യമായ വർ‌ധനവുണ്ടായെങ്കിലും കേ‍ാവിഡ് ആരംഭിച്ചശേഷം പേടിപ്പെടുത്തുന്നവിധത്തിലാണു എം, മെത്ത് എന്നീ കേ‍ാഡുഭാഷകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എംഡിഎംഎ കടത്തും കച്ചവടവും ഉപയേ‍ാഗവും കേരളത്തില്‍ നടക്കുന്നത്. കഞ്ചാവും ഹഷീഷുമാണു വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതെങ്കിലും പുതിയ തലമുറയിൽ ‘മെത്തിന്’ അടിമകളാകുന്നവരുടെ എണ്ണം വലിയതേ‍ാതിൽ വർധിച്ചു. കടത്തുന്നവരിൽ ബിടെക്, എംടെക്, എംബിഎ, മെഡിക്കൽ തുടങ്ങി പ്രഫഷനൽ വിദ്യാർഥികളുടെ സംഘങ്ങളും വ്യാപകം. യുവതികളെ ലഹരിക്കടിമകളാക്കി കാരിയറാക്കിയ നിരവധി കേസുകൾ കേരളത്തിൽ എക്സൈസ് പിടികൂടിക്കഴിഞ്ഞു. ഉയർന്ന സാമ്പത്തികശേഷിയുള്ള കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണു മിക്കവരും.



താലിബാനും ‘വാളയാറും’ തമ്മിലെന്ത് ?



വാളയാറിലും എറണാകുളത്തും ആര്യങ്കാവിലും മഞ്ചേശ്വരത്തും പിടികൂടുന്ന എംഡിഎംഎയും താലിബാനും തമ്മിലെന്തു ബന്ധമെന്ന സംശയം ഉയരാതിരിക്കില്ല. ഈ ലഹരിമരുന്നിന്റെ പ്രധാന അസംസ്കൃതവസ്തുവായ അഫേഡ്ര ലേ‍ാകത്തു വൻതേ‍ാതിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതും വിവിധരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതും താലിബാന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണെന്ന് വിവിധ ഏജൻസികൾ പറയുന്നു. സംഘടനയുടെ പ്രധാന വരുമാനമാർഗമായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത്. സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ മുതൽ വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രഫഷനൽസുകൾക്കിടയിലും ഇതിനായി കണ്ണികളെ വളർത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ദേശീയ നർക്കേ‍ാട്ടിക് ബ്യൂറേ‍ായുടെ ഒടുവിലത്തെ റിപ്പേ‍ാർട്ടനുസരിച്ച് രാജ്യത്തെ 222 ജില്ലകളിൽ ഈ ലഹരിമരുന്നതിന്റെ ഉപയേ‍ാഗം വലിയതേ‍ാതിൽ വർധിച്ചു. അതിൽ കൂടുതൽ കേരളത്തിലാണെന്നും ബ്യൂറേ‍ാ കേന്ദ്രസാമൂഹികക്ഷേമമന്ത്രാലയത്തിനു നൽകിയ റിപ്പേ‍ാർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.



കേരളത്തിൽ എറണാകുളം, കെ‍ാല്ലം, കേ‍ാഴിക്കേ‍ാട്, തിരുവനന്തപുരം, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലാണ് കച്ചവടവും ഉപയ‍ാഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും കൂടുതൽ. ഈ ജില്ലകളിൽ കൗൺസലിങ് കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വ്യാപകമായ നടപടിവേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രക്ഷിതാക്കളെ തുടർച്ചയായി ബേ‍ാധവത്ക്കരിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയിലേക്കു കാര്യങ്ങളെത്തിക്കഴിഞ്ഞെന്നാണു റിപ്പേ‍ാർട്ടു വ്യക്തമാക്കുന്നത്. യുവാക്കളെ നിശബ്ദമായി കീഴടക്കുകയാണ് ഈ ലഹരിമരുന്ന്. കഴിഞ്ഞദിവസം ആ‍ഡംബരക്കാറിൽ കുടുംബമെന്ന വ്യാജേന ‘മെത്ത്’ കടത്തിയ യുവതിയുൾപ്പെടെയുള്ള സംഘം പിടിയിലായത് ഇത്തരം ലഹരിമരുന്നുകളുടെ സംഘടിത കച്ചവടത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ തെളിവാണ്.



ലാബിൽ ‘കുക്ക്’ ചെയ്യുന്ന പൊടി!



അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലും ദുർഘടപ്രദേശങ്ങളിലും വിപുലമായി കാണപ്പെടുന്ന അഫേഡ്ര എന്ന ചെടിയിൽനിന്നാണു പെ‍ാടിരൂപത്തിലുളള മെത്ത് തയാറാക്കുന്നത്. അഫ്‌ഗാനിൽ മാത്രം പ്രതിവർഷം 6000 ടണ്ണിലധികം മെത്ത് ഉൽപാദിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതായാണ് ഏകദേശകണക്ക്. ‘ടാൽക്’ അടക്കം ചില പെ‍ാടികൾകൂടി ഇതിൽ ചേർത്താണ് വിൽപനയ്ക്കെത്തുന്നത്. ഇവ തയാറാക്കാൻ സയൻസിൽ ഉന്നത ബിരുദമുള്ളവരുടെ സംഘങ്ങളെ വരെ ഉപയേ‍ാഗിക്കുന്നു. കാറുകളിലും ചെറിയ മുറികളിലും ഉൾപ്പെടെ ഇതിനുള്ള ലാബുകൾ (ക്ലന്റസ്റ്റീൻ ലാബ്സ്) പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.



പഞ്ചാബ് അതിർത്തിവഴിയാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മെത്ത് കൂടുതലും എത്തുന്നതെന്നാണ് റിപ്പേ‍ാർട്ടുകൾ. പല തട്ടുകളിലായിട്ടാണ് ശൃംഖല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ബ്രൗൺ, ഇളംകറുപ്പ്, വെള്ള നിറത്തിലും ലഭിക്കുമെങ്കിലും വൈറ്റ് മെത്തിനാണ് വൻ ഡിമാൻഡ്. ക്രിസ്റ്റൽ രൂപത്തിലും വിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഹവാലപണവും സ്വർണവും കടത്തുന്നതു പോലെ മെത്ത് കച്ചവടത്തിലെ കണ്ണികൾ പരസ്പരം അറിയുകയില്ലെന്ന പ്രശ്നവും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കു മുന്നിലുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയത് ഒരു ആഫ്രിക്കക്കാരനിൽനിന്നാണെന്നുമാത്രമാണു അറസ്റ്റിലാകുന്നവരുടെ മെ‍ാഴി. അതിന്റെ സ്ഥലവും വ്യക്തമാക്കും. അസംസ്കൃതവസ്തു എത്തിച്ച് ഇവിടുത്തെ ലാബുകളിൽ കുക്കിങ് എന്നപേരിൽ മെത്ത് തയാറാക്കുന്ന രീതിയും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.



താലിബാനു നികുതി കൊടുത്ത്...



ലോകത്ത് ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഹെറോയിനിൽ ഭൂരിപക്ഷവും വരുന്നത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പോപ്പി പാടങ്ങളിൽനിന്നാണ്. എന്നാൽ ഇതിൽനിന്നു മാറി മെത്ത് ഉൽപാദനത്തിലേക്ക് അഫ്ഗാൻ മാറിയിട്ട് ഏതാനും വർഷങ്ങളേ ആയിട്ടുള്ളൂ. 2020ന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച് യൂറോപ്യന്‍ മോണിറ്ററിങ് സെന്റർ ഫോർ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡിക്‌ഷൻ (ഇഎംസിഡിഡിഎ) മുന്നറിയിപ്പു റിപ്പോർട്ടും പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. വൈകാതെതന്നെ അഫ്ഗാൻ ക്രിസ്റ്റൽ മെത്തിന്റെ ‘ഹബ്’ ആയി മാറുമെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട്.



അഫ്ഗാനിലെ പർവതനിരകളിൽ വ്യാപകമായി കാണപ്പെടുന്ന അഫേഡ്ര എന്ന ചെടിയിൽനിന്ന് മെത്തിന്റെ നിർണായക ഘടകമായ അഫേഡ്രിൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കാമെന്നു കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ഇത്. നേരത്തേ വലിയ വില കൊടുത്ത് രാസവസ്തുക്കൾ വാങ്ങി അതിൽനിന്നായിരുന്നു അഫേഡ്രിൻ വേർതിരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ നാടൻ രീതിയിലൂടെ അഫേഡ്ര ചെടിയിൽനിന്ന് അഫേഡ്രിൻ വേർതിരിക്കാമെന്നു വന്നതോടെ മെത്തിന്റെ ഉൽപാദനത്തിൽ ചെലവും കുറഞ്ഞു. വില പക്ഷേ ഉയര്‍ന്നുതന്നെ നിന്നു. 2020ലെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം അഫ്ഗാനിലെ ബക്‌വ ജില്ലയിൽ മാത്രം, അഫേഡ്രിൻ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന മുന്നൂറിലേറെ ചെറുകിട ലാബുകളുണ്ടെന്നായിരുന്നു കണ്ടെത്തൽ.



ഇത്തരത്തിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ലഹരിവസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്നതിന് താലിബാന് ‘നികുതി’ നൽകേണ്ടതുമുണ്ടായിരുന്നു. അധികാര പരിധിയിലുള്ള മേഖലകളിലായിരുന്നു താലിബാന്‍ നികുതി ചുമത്തിയിരുന്നത്. കർഷകരിൽനിന്നും വിൽപനക്കാരിൽനിന്നും നികുതി ഈടാക്കി. അതിനായി താലിബാൻ പലയിടത്തും ചെക്ക് പോയിന്റുകളും സ്ഥാപിച്ചു. ഇതുവഴി ബക്‌വയിൽനിന്നു മാത്രം താലിബാന് പ്രതിവർഷം 40 ലക്ഷം ഡോളറിന്റെ (ഏകദേശം 30 കോടി രൂപ) അധികവരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നതായും ഇഎംസിഡിഡിഎ റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. ലഭിക്കുന്ന അഫേഡ്രിന്റെ അളവനുസരിച്ച് ഈ വരുമാനത്തിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലും സംഭവിച്ചിരുന്നു.

അറബിക്കടലിൽ പട്രോളിങ് നടത്തുന്ന ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേനയും മറ്റ് രാജ്യാന്തര സുരക്ഷാ സംഘങ്ങളും പലപ്പോഴായി ബോട്ടുകളിൽനിന്ന് മെത്ത് പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. പാക്കിസ്ഥാനും ഇറാനും വഴി കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കയിലൂടെ യൂറോപ്പിലേക്കും അഫ്ഗാനിലെ മെത്ത് കടന്നു ചെല്ലുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അറബിക്കടലിലൂടെയാകണം ഇന്ത്യയിലേക്കും അഫ്ഗാൻ മെത്തിന്റെ വരവെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു.



ഒറ്റത്തവണയിൽ‌ അടിമ, താറുമാറായി തലച്ചേ‍ാർ



മെത്ത് കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലാകുന്ന യുവാക്കളിൽ ചിലരുടെ കുടുംബവുമായി പ്രശ്നം ചർച്ചചെയ്യാറുണ്ടെന്നു വർഷങ്ങളായി ലഹരിവിരുദ്ധ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംസ്ഥാന എക്സൈസ് നർക്കേ‍ാട്ടിക് കൺട്രേ‍ാൾ സെൽ നേ‍ാഡൽ ഒ‍ാഫിസർ പി.കെ.സതീഷ് പറഞ്ഞു. പിടിയിലാകുന്നവരുടെ പ്രായം എതാണ്ട് 18–28 ആണ്. ഒറ്റത്തവണ കഴിച്ചാൽ അടിമയാകുന്ന സ്വഭാവമാണ് മെത്തിന്റേത്. പലപ്പേ‍ാഴും സൗഹൃദസംഗമങ്ങളിലൂടെയും ഹേ‍ാസ്റ്റൽ മുറികളിലൂടെയും ആദ്യ ഡേ‍‍ാസ് അകത്തുചെല്ലും. തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ താറുമാറാക്കും വിധമാണ് മെത്ത് പ്രവർത്തിക്കുക.



ഇതു വാങ്ങി ഉപയേ‍ാഗിക്കാനുള്ള പണം കണ്ടെത്താൻ മെത്തിന്റെ കാരിയർമാരായി മാറുന്നവരുടെ എണ്ണവും കൂടിവരികയാണ്. ഇടപാടു നടത്തുന്നവർ ഇത്തരം ലഹരി കടത്തിനെതിരെയുള്ള കർശന നിയമത്തെക്കുറിച്ചെ‍ാന്നും ബേ‍ാധവാന്മാകാറില്ല. മരുന്നിന് അടിമയായാൽ തിരിച്ചുകെ‍ാണ്ടുവരാൻ ഭഗീരഥപ്രയത്നം വേണ്ടിവരുമെന്നും ഇതുവരെയുളള ചില കേസുകൾ വിശദീകരിച്ച് സതീഷ് പറയുന്നു. കേ‍ാവിഡ് ആരംഭിച്ചശേഷം എത്തുന്ന മെത്തിന്റെ അളവും കെ‍ാണ്ടുവരുന്ന സംഘങ്ങളുടെ എണ്ണവും കൂടി വരികയാണ്. ബെംഗളൂരു കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വൻ റാക്കറ്റാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ആഫ്രിക്കൻ വംശജരുടെ നേതൃത്വത്തിലുളള റാക്കറ്റ് തകർക്കാൻ ഏജൻസികൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല.



അടുത്തിടെ ചെന്നൈയിലും ഇവർ വിപണനസംവിധാനം ആരംഭിച്ചതായി എക്സൈസ് കമ്മിഷണറുടെ കീഴിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് എൻഫേ‍ാഴ്സ്മെന്റ് ടീം ലീഡർ അനികുമാർ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞദിവസം കെ‍ാച്ചിയിൽ പിടിയിലായ സംഘം ചെന്നൈ ഇടപാടുകാരാണ്. കെ‍ാണ്ടുവരാനും ഉപയേ‍ാഗിക്കാനും എളുപ്പവും കൈമാറുമ്പേ‍ാൾ കിട്ടുന്ന വൻവിലയുമാണ് യുവാക്കളെ ഈ നീരാളിയുടെ കൈകളിൽപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പ്രധാനഘടകങ്ങൾ. ലൈംഗിക ഉത്തേജനം ഉണ്ടാക്കുമെന്നു പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും മെത്തിന്റെ ഉപയേ‍ാഗവും വിൽപനയും വർധിക്കാൻ മറ്റെ‍ാരുകാരണമായി അധികൃതർ വിലയിരുത്തുന്നു..



0.5 ഗ്രാം, 10 വർഷം കഠിനതടവ്!



കേരളത്തിൽ മെത്തിന്റെ ആവശ്യക്കാർ കൂടിവരുന്നത് ആശങ്കയുയർത്തുന്നുണ്ട്. സാധനം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ബെംഗളൂരുവിൽ പേ‍ാകുന്ന സംഘങ്ങളുടെ എണ്ണവും വർധിക്കുന്നു. പിടിയിലാകുന്നവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കഠിനശിക്ഷയും പിഴയുമാണ്. 0.5 ഗ്രാം മെത്ത് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽപ്പോലും, പിടിക്കപ്പെട്ടാല്‍ പ്രതികൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 10 വർഷം കഠിനതടവാണ് ശിക്ഷ. 10 ഗ്രാമിൽകൂടിയാൽ അത് 20 വർഷവും. പലപ്പേ‍ാഴും വൻതുക പിഴയായും ചുമത്തും. ലഹരിമരുന്നു വാങ്ങാൻ സഹായിച്ചവർക്ക് അതു തെളിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് 20 വർഷം തടവുശിക്ഷയാണ്.



തെ‍ാട്ടാൽപെ‍ാളളുന്ന വിലയുളള മെത്ത് ഉപയേ‍ാഗിക്കാൻ പണം തേടി ഏതു വിധേനയും അതു കടത്താൻ തയാറാകുകയാണ് യുവാക്കൾ. വെള്ളപ്പൊടിക്ക് ഗ്രാമിന് 12,000 രൂപ വരെയാണ് ആഫ്രിക്കൻ വംശജർ വാങ്ങുന്നത്. അത് കേരളത്തിലെത്തിച്ചുവിൽക്കുന്നത് 21,000 രൂപയ്ക്കുവരെ. ചിലരിൽനിന്നു മൂന്നുതരം മെത്തും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാധനം തുടർച്ചയായി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടുകാരറിയാതെ അവർക്കു യുവാക്കൾ വരുത്തിവയ്ക്കുന്നത് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണ്.



പാലക്കാട്ട് പിടിയിലായ കാരിയറായ 22 വയസുളള അവസാനവർഷ ബിടെക് വിദ്യാർഥിയുടെ പിതാവിനെ അന്വേഷണസംഘം വിളിച്ചുവരുത്തിയപ്പേ‍ാഴാണു പഠനത്തിനിടയിൽ കുടുംബത്തിന് 75 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബാധ്യത ഇയാൾ വരുത്തിവച്ച കാര്യം അറിയുന്നത്. പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു വാങ്ങിയിരുന്ന തുക ഉപയേ‍ാഗിച്ചത് തനിക്കും ചങ്ങാതിമാർക്കുമുളള മെത്ത് വാങ്ങാനും കടത്താനുമായിരുന്നുവെന്നു യുവാവ് പിന്നീട് വെളിപ്പെടുത്തി.



ലൈംഗികചൂഷണത്തിൽ യുവതികൾ



പണം കിട്ടാതെയായപ്പേ‍ാൾ ബന്ധുക്കളുടെയും മറ്റും വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും മേ‍ാഷണം നടത്തിയവരും പ്രതികളിലുണ്ട്. ഇവരുടെ കുടുംബം സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവരല്ലെന്നതാണു മറ്റെ‍ാരു യാഥാർഥ്യം. മെത്തിന്റെ വലയത്തിൽപ്പെട്ട യുവതികളിൽ നല്ലെ‍ാരുശതമാനവും ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. പഠനം പാതിവഴിയിൽ നിർത്തേണ്ടിവന്ന യുവതികളും കുറച്ചല്ല. നല്ല വരുമാനമുണ്ടായിരുന്ന ജേ‍ാലി നഷ്ടപ്പെട്ടവരുമുണ്ട്. ബേ‍ായ്ഫ്രണ്ടിന്റെ ആഗ്രഹത്തിനും നിർബന്ധത്തിനും ഇഷ്ടത്തിനും വഴങ്ങിയാണ് ഇവർ മെത്ത് രുചിച്ചുതുടങ്ങുന്നത്. പിന്നെ തിരിച്ചുകയറ്റമില്ലെന്നതാണ് സ്ഥിതി.



നാലുവർഷം മുൻപുവരെ വർഷത്തിൽ പരമാവധി രണ്ടു മെത്ത് കേസുകളാണ് പിടികൂടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പേ‍ാൾ ബെംഗളൂരുവിൽനിന്നു യുവാക്കളെത്തുന്ന ബൈക്കിലും ആഡംബരകാറുകളിലും വരെ എംഡിഎംഎ പിടിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഏറുകയാണ്. കേ‍ാവിഡിനുശേഷം വാളയാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുമാത്രം 50 കേസുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കെ‍ാച്ചിയിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട സംഘം മേഖലയിൽ മൂന്നു വർഷത്തിലധികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നാലുവർഷം മുൻപാണ് ഈ സംഘത്തിലെ യുവതി അടക്കം മെത്ത് ഉപയേ‍ാഗിച്ചു തുടങ്ങിയത്.



കസ്റ്റംസും എക്സൈസ് സ്റ്റേറ്റ് എൻഫേ‍ാഴ്സ്മെന്റ് ടീമും ചേർന്ന് സംഘത്തെ പിടികൂടുമ്പേ‍ാഴും ഇവർ ലക്കും ലഗാനുമില്ലാത്തവിധം ലഹരിയിലായിരുന്നു. ആഡംബരകാറിൽ നായ്ക്കളുമായി കുടുംബയാത്രയെന്ന വ്യാജനേയായിരുന്നു ഇടപാട്. പിടിയിലായി 12 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടും യുവാക്കൾ യാഥാർഥ്യത്തിലേക്കു തിരികെ വന്നില്ലെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു. അത്രയേറെ മാരകമായ മായിക വലയമായിരുന്നു ഇവരുടെ തലച്ചോറിൽ മെത്ത് സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നത്. വലിയതേ‍ാതിലാണ് സംഘം മെത്ത് വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്നതെന്നും വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമ്പാദ്യംകെ‍ാണ്ടു സംഘത്തിലെ ചിലർ വയനാട്ടിൽ റിസേ‍ാർട്ടു നടത്തുന്നതായും സൂചന ലഭിച്ചു.



