ഭീകരഫണ്ടിനായി പാക്ക് മെഡി. കോളജുകളില്‍ സീറ്റ് കച്ചവടം: ആരോപണം തള്ളി ഹുറിയത്ത്‌

ശ്രീനഗർ∙ ജമ്മു കശ്മീർ രാഷ്ട്രീയ ഐക്യ മുന്നണിയായ ഓൾ പാർട്ടി ഹുറിയത് കോൺഫറൻസിലെ വിവിധ സംഘടകളിൽപ്പെട്ട നേതാക്കൾ കശ്മീരിലെ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു പണം ലഭ്യമാക്കാൻ പാക്കിസ്ഥാനിലെ മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം കച്ചവടമാക്കുന്നെന്നുള്ള ആരോപണങ്ങൾ മുന്നണി തള്ളി.



‘ആരോപണങ്ങൾ ഹുറിയത് കോൺഫറൻസ് പാടേ നിഷേധിക്കുന്നു. ഇതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ താൽപര്യങ്ങളെ നിശിതമായി വിമർശിക്കുന്നു. ഇതിനു പിന്നിൽ ഇടപെട്ടതായുള്ള വാദങ്ങളും തള്ളുന്നു,’ ഹുറിയത് നേതാവ് മിർവായിസ് ഉമർ ഫാറൂഖ് അറിയിച്ചു.

കശ്മീരിലെ എംബിബിഎസ് വിദ്യാർഥികൾക്കു പാക്കിസ്ഥാനിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ സീറ്റു നൽകുന്നതു സംബന്ധിച്ചു നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ, സീറ്റുകൾക്കായി വിദ്യാർഥികളിൽനിന്നു കൈപ്പറ്റുന്ന പണം ചില സംഘടനകൾ കശ്മീരിലെ ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന സൂചന ലഭിച്ചതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

‘ഹുറിയത് കോൺഫറൻസ്’ രാഷ്ട്രീയ സഖ്യത്തിലെ ചില കക്ഷികൾക്കും ഇതിൽ പങ്കുണ്ടെന്നും ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നു. വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണു തങ്ങൾക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നും സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികള്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ള ശുപാർശകൾ മാത്രമാണു നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്നും ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കാമെന്നും നേതാക്കൾ മുൻപു പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

