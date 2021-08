നന്ദി വേണ്ട, നന്ദികേട് കാട്ടരുത്; കേന്ദ്ര നീക്കത്തിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭമെന്ന് ലീഗ്

മലപ്പുറം ∙ മലബാര്‍ കലാപത്തിന്റെ ചരിത്രം തേച്ചുമായ്ച്ചു കളയാനാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമമെന്ന് മു‍സ്‌ലിം ലീഗ് നേതാവ് സാദിഖലി തങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു. ചരിത്രത്തെ വക്രീകരിക്കാനുളള ശ്രമത്തില്‍നിന്ന് പിന്മാറണം. രക്തസാക്ഷികളോട് നന്ദി കാട്ടിയില്ലെങ്കിലും നന്ദികേട് കാട്ടരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നീക്കത്തിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം ഉയര്‍ത്തുമെന്ന് പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എംഎൽഎയും പ്രതികരിച്ചു.



വാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി, അലി മുസല്യാർ എന്നിവരടക്കം മലബാർ കലാപത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 387 ആൾക്കാരുടെ പേരുകൾ സ്വാതന്ത്ര്യസമര രക്തസാക്ഷിപ്പട്ടികയിൽനിന്നു നീക്കം ചെയ്യുമെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനെതിരെയാണ് ലീഗിന്റെ പ്രതിഷേധം. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഫോർ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച് നിയോഗിച്ച മൂന്നംഗ സമിതിയാണ് ഇതിനു ശുപാർശ നൽകിയത്.

‘ബിജെപി ശ്രമം പുതിയ ചരിത്രം മെനയാൻ’

ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിക്കുകയെന്ന ബ്രിട്ടിഷ് തന്ത്രം പിന്തുടരാനാണ് ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് കെ.മുരളീധരന്‍ എംപി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പുതിയ ചരിത്രം മെനയാൻ നോക്കുകയാണ്. ഇതു നിലനിൽക്കില്ല. ഖിലാഫത്ത് പ്രക്ഷോഭത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണ് മലബാര്‍ കലാപം. വാരിയൻകുന്നത്ത് കുഞ്ഞമ്മദ്ഹാജി ബിജെപിക്കാരെപോലെ മാപ്പെഴുതി കൊടുത്തിട്ടില്ല.

മാപ്പെഴുതിക്കൊടുത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടവര്‍ രക്തസാക്ഷികളെ അപമാനിക്കുകയാണ്. കോൺഗ്രസ് ഇതൊന്നും അനുവദിക്കില്ല. എ.പി.അബ്ദുല്ലക്കുട്ടി പറയുന്നത് കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ല. ചെല്ലുന്നിടത്ത് മണിയടിക്കുന്ന ആളാണ് അബ്ദുല്ലക്കുട്ടിയെന്നും മുരളീധരന്‍ പറഞ്ഞു.

‘കേരളത്തിൽ സ്മാരകം ഉയരാൻ പാടില്ല: ബിജെപി’

വാരിയംകുന്നത്ത് അഹമ്മദ്ഹാജിക്ക് കേരളത്തിൽ സ്മാരകം ഉയരാൻ പാടില്ലെന്ന് ബിജെപി ദേശീയ നിർവാഹകസമിതി അംഗം പി.കെ.കൃഷ്ണദാസ് പറഞ്ഞു. മലബാർ കലാപം താലിബാനിസത്തിന്റെ ജിഹാദി പോരാട്ടമായിരുന്നു. ഇസ്‌ലാമിക് സ്‌റ്റേറ്റ് രൂപീകരിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് നടന്നത്. സ്മാരകം നിർമിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിൽനിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സ്വയം പിൻവാങ്ങുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും കൃഷ്ണദാസ് പറഞ്ഞു.

