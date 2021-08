‘റോഡും റെയിലും വരുമാന മാർഗമാക്കും; ഉടമസ്ഥാവകാശം സർക്കാരിനു തന്നെ’

ന്യൂഡൽഹി ∙ നാലു വർഷം കൊണ്ട് റെയിൽവേ, റോഡ്, വൈദ്യുതി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽനിന്ന് ആറു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ വരുമാനം പുതുതായി കണ്ടെത്തുമെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ. അധികം ഉപയോഗിക്കാത്ത ആസ്തികൾ കൂടുതലായി ധനശേഖരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുമെങ്കിലും ഉടമസ്ഥാവകാശം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽതന്നെ ഉറപ്പാക്കും. ആറു ലക്ഷം കോടിയുടെ ‘നാഷനൽ മോണിറ്റൈസേഷൻ പൈപ്പ്‌ലൈൻ’ (എൻഎംപി) പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു അവർ.

റോഡ്, റെയിൽവേ, വൈദ്യുതി, പ്രകൃതിവാതക–പൈപ്പ്‌ലൈൻ, സിവിൽ ഏവിയേഷൻ, തുറമുഖം, ജലപാതകൾ, വാർത്താവിനിമയം, ഭക്ഷണം, പൊതുവിതരണം, ഖനനം, കൽക്കരി, ഭവന നിർമാണം, നഗരകാര്യം തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രാലയങ്ങളും പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് മാത്രം ഇത്തരം ആസ്തികൾ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്കു കൈമാറിയ ശേഷം സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിലനിർത്താനാണ് പദ്ധതി. ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അധിക വരുമാനം അടിസ്ഥാന വികസന പദ്ധതികൾക്കായി വിനിയോഗിക്കും.

റോഡ് മേഖലയിൽനിന്ന് 1.6 ലക്ഷം കോടി, റെയിൽവേ മേഖലയിൽനിന്ന് 1.5 ലക്ഷം കോടി, വൈദ്യുതി മേഖലയിൽനിന്ന് 79,000 കോടി, വിമാനത്താവളങ്ങളിൽനിന്ന് 20,800 കോടി, തുറമുഖങ്ങളിൽനിന്ന് 13,000 കോടി, വാർത്താവിനിമയ മേഖലയിൽനിന്ന് 35,000 കോടി, സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽനിന്ന് 11,500 കോടി, വൈദ്യുതി പ്രസരണ മേഖലകളിൽനിന്ന് 45,200 കോടി എന്നിങ്ങനെയാണു കേന്ദ്രം സ്വരൂപിക്കുകയെന്നു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത നിതി ആയോഗ് സിഇഒ അമിതാഭ് കാന്ത് വിവരിച്ചു. പൊതുസ്വകാര്യ പങ്കാളിത്ത പദ്ധതികളിലൂടെയാകും ഇവയിൽ പലതും നടപ്പാക്കുക.

2021ലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിലാണ് ധനമന്ത്രി നാഷനൽ മോണിറ്റൈസേഷൻ പൈപ്‌ലൈൻ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി പരാമർശിച്ചത്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് സ്വകാര്യ മേഖലയെയും സ്വകാര്യ മൂലധനത്തെയും ഉൾപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നു നിതി ആയോഗ് വൈസ് ചെയർമാൻ രാജീവ് കുമാർ പറഞ്ഞു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി സ്വകാര്യ മൂലധനം സമാഹരിക്കുന്നതിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടമാണ് എൻഎംപി പദ്ധതിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

