തിരുവനന്തപുരം ∙ സെമി ഹൈസ്പീഡ് റെയില്‍വേ ലൈൻ (സിൽവർ ലൈൻ) പദ്ധതിക്കായി 955.13 ഹെക്ടർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ സ്പെഷൽ ഡപ്യൂട്ടി കലക്ടറുടെ ഓഫിസ് എറണാകുളത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. റെയിൽപാത കടന്നുപോകുന്ന 11 ജില്ലകളിലും ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിന് 11 സ്പെഷൽ തഹസിൽദാർമാരെയും നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിക്കു റെയിൽവേ ബോർഡിന്റെ അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനു മുൻപാണ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത്.

തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർകോട് വരെ 540 കിലോമീറ്റർ പാത നിർമിക്കാനാണ് ആലോചന. ആദ്യ സ്ട്രെച്ചായ തിരുവനന്തപുരം– ചെങ്ങന്നൂരിൽ തിരുവനന്തപുരം– 78.42 ഹെക്ടർ, കൊല്ലം– 83.06, ആലപ്പുഴ–26.9 ഹെക്ടറുമാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. രണ്ടാം സ്ട്രെച്ചായ ചെങ്ങന്നൂർ– എറണാകുളം മേഖലയിൽ പത്തനംതിട്ട– 44.47 ഹെക്ടർ, ആലപ്പുഴ– 15.61 ഹെക്ടർ, കോട്ടയം– 108.11 ഹെക്ടർ, എറണാകുളം–64.28 ഹെക്ടറുമാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്.

മൂന്നാം സ്ട്രെച്ചായ എറണാകുളം–തൃശൂർ മേഖലയിൽ എറണാകുളം– 56.44 ഹെക്ടർ, തൃശൂർ– 111.47 ഹെക്ടറുമാണ് ഏറ്റെടുക്കുക. നാലാം സ്ട്രെച്ചായ തൃശൂർ–കോഴിക്കോട് മേഖലയിൽ മലപ്പുറം– 109.94 ഹെക്ടർ, കോഴിക്കോട്– 42.03 ഹെക്ടറും ഏറ്റെടുക്കും. കണ്ണൂർ–കാസര്‍കോട് സ്ട്രെച്ചിൽ കണ്ണൂരിൽ 53.95 ഹെക്ടറും കാസർകോട് 161.26 ഹെക്ടറും ഏറ്റെടുക്കും.

പദ്ധതി യാഥാർഥ്യമായാൽ കാസര്‍കോടുനിന്ന് 4 മണിക്കൂര്‍കൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെത്താം. 2025ൽ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ ഡിപിആർ 2020 ജൂണിൽ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു. ഇതനുസരിച്ച് 9000 കെട്ടിടങ്ങൾ മാറ്റണം. 13,265 കോടി രൂപയാണ് സ്ഥലമേറ്റെടുക്കലിനും നഷ്ടപരിഹാരത്തിനും വേണ്ടത്. ഇതിൽ 1730 കോടി പുനരധിവാസത്തിനാണ്. രാജ്യാന്തര വായ്പാ സ്ഥാപനങ്ങൾ 80% ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാതെ വായ്പ തരില്ലെന്നതിനാൽ അതിവേഗം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനാണ് സർക്കാർ തയാറെടുക്കുന്നത്.

English Summary: Sliver Line Project: Office of Special Deputy Collector for land acquisition has started functioning