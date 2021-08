സെപ്റ്റംബർ മുതൽ തെലങ്കാനയിൽ സ്കൂളുകളും അങ്കണവാടിയും തുറക്കും

ഹൈദരാബാദ് ∙ തമിഴ്നാടിനും കർണാടകയ്ക്കും പിന്നാലെ സ്കൂളുകൾ തുറക്കാൻ തയാറായി തെലങ്കാനയും. സെപ്റ്റംബർ ഒന്നു മുതൽ സ്കൂളുകളും കോളജുകളും അങ്കണവാടികളും തുറക്കുകയാണെന്ന് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ.ചന്ദ്രശേഖർ റാവു വ്യക്തമാക്കി. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ചായിരിക്കും പ്രവർത്തനം. മാസ്കും സാനിറ്റൈസറും സാമൂഹിക അകലവും കർശനമായി ഉറപ്പാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പ്രതിദിന കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഒരു ശതമാനത്തിന് താഴെ എത്തിയതോടെ കർണാടകയിൽ സ്കൂളുകൾ തുറന്നു. 18 മാസങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് 9–ാം ക്ലാസ് മുതൽ പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വരെയുള്ള ക്ലാസ് തുടങ്ങിയത്. കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച് ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിലാണ് ക്ലാസ്. സ്കൂൾ ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഓൺലൈൻ പഠനം തുടരും. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് രണ്ടു ശതമാനത്തിന് മുകളിലുള്ള അഞ്ചു ജില്ലകളിൽ സ്കൂളുകൾ തുറന്നില്ല.

