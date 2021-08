പറഞ്ഞതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നെന്ന് സ്പീക്കര്‍; വാരിയംകുന്നനും ഭഗത് സിങ്ങിനും സമാനതകള്‍

കൊച്ചി ∙ വാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയും ഭഗത് സിങ്ങും തമ്മില്‍ സമാനതകളുണ്ടെന്ന് കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കര്‍ എം.ബി.രാജേഷ്. രണ്ടുപേരും ബ്രിട്ടിഷ് സേനയെ ധീരതയോടെ നേരിട്ടു. മലബാര്‍ കലാപം സ്വാതന്ത്ര്യസമരം തന്നെയാണ്. നേരത്തേ പറഞ്ഞതിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു. ബിജെപി നല്‍കിയ പരാതിയെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ലെന്നും മനോരമ ന്യൂസ് ‘കൗണ്ടര്‍ പോയിന്റില്‍’ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



വാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയെ ഭഗത് സിങ്ങിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയ സ്പീക്കര്‍ക്കെതിരെ ഡല്‍ഹി പൊലീസില്‍ ബിജെപി പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു. ബിജെപി നേതാവ് അനൂപ് ആന്‍റണിയാണ് പരാതിക്കാരൻ. ആയിരക്കണക്കിന് ഹിന്ദുക്കളെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും കൊന്നൊടുക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ ഹാജിയെ വെള്ളപൂശാനാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കളുടെ ശ്രമമെന്ന് അനൂപ് ആന്‍റണി കുറ്റപ്പെടുത്തി. എം.ബി.രാജേഷ് മാപ്പു പറയണമെന്നും പരാതിയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയും ആലി മുസ‌ലിയാരും അടക്കം മലബാര്‍ കലാപത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത 387 ആളുകളുടെ പേരുകള്‍ സ്വാതന്ത്ര്യസമര രക്തസാക്ഷികളുടെ പട്ടികയില്‍നിന്ന് നീക്കാൻ ഇന്ത്യന്‍ ചരിത്ര ഗവേഷണ കൗണ്‍സില്‍ വിദഗ്ധസമിതി ശുപാര്‍ശ നല്‍കിയിരുന്നു. മാപ്പിള കലാപങ്ങള്‍ സ്വാതന്ത്ര്യസമരമല്ലെന്നും കലാപകാരികള്‍ ഖിലാഫത്ത് പതാകയാണ് ഉയര്‍ത്തിയതെന്നും കൗൺസിൽ അംഗം ഡോ. സി.െഎ. െഎസക് പറഞ്ഞു. മലബാര്‍ കലാപം സ്വാതന്ത്ര്യസമരമല്ലെന്ന് 1973 ജൂലൈ 25ന് സര്‍ക്കാര്‍ പാര്‍ലമെന്‍റില്‍ അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഐസക് ചൂണ്ട‌ിക്കാട്ടി.

English Summary: MB Rajesh says Variyamkunnan have similarity with Bhagat Singh