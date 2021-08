ഓണസമ്മാനമായി പതിനായിരം രൂപ: വിജിലൻസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി

കൊച്ചി∙ തൃക്കാക്കര നഗരസഭയിൽ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾക്ക് ചെയർപേഴ്സൺ ഓണസമ്മാനമായി പതിനായിരം രൂപ അടങ്ങിയ കവർ നൽകിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ വിജിലൻസ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം തുടങ്ങി. വിജിലൻസ് കൊച്ചി യൂണിറ്റാണ് പ്രതിപക്ഷ പരാതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. ഓണക്കോടിക്കൊപ്പം നൽകിയ കവറിൽ നൽകിയ പണം അഴിമതിപ്പണമാണെന്നും അന്വേഷണം വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർക്കു പരാതി നൽകിയിരുന്നു. വിജിലൻസ് പരാതിക്കാരുടെ മൊഴിയെടുക്കും.



43 അംഗങ്ങളുള്ള തൃക്കാക്കര നഗരസഭയിൽ നാലു സ്വതന്ത്രരുടെ പിന്തുണയിലാണ് യുഡിഎഫ് കൗൺസിലർ അജിത തങ്കപ്പൻ ചെയർപേഴ്സണായി അധികാരത്തിലെത്തിയത്. ഓണത്തിന് നൽകിയ സമ്മാനപ്പൊതിയാണ് ഇവിടെ വിവാദത്തിനു തിരിതെളിച്ചത്. കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ കവറുകൾ തിരിച്ചു നൽകി അതു പണമാണെന്നും അഴിമതിപ്പണത്തിൽ ഒരു വീതം നൽകിയതാണെന്നും ആക്ഷേപം ഉയർത്തുകയായിരുന്നു. പണം നൽകുന്നതിന്റെ വിഡിയോയും പുറത്തു വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ കവറുകളിലുള്ളതു പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങളുടെ പരാതിയാണെന്നും പണമില്ലെന്നും വാദമുയർത്തി പ്രതിപക്ഷ ആരോപണത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രമിച്ചിരുന്നു.

ചെയർപേഴ്സൺ നൽകിയത് പണമായിരുന്നെന്നും പണത്തിന്റെ ഉറവിടം അറിയില്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർ വി.ഡി.സുരേഷ് കൂടി വെളിപ്പെടുത്തിയതോടെ അജിത തങ്കപ്പൻ വെട്ടിലായി. ഇതിനിടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ വിവാദത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു റിപ്പോർട്ടു നൽകാൻ എറണാകുളം ഡിസിസിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ ജനം നട്ടം തിരിയുമ്പോൾ ഓണസമ്മാനമായി വൻ തുക സമ്മാനിച്ചത് അഴിമതിപ്പണമാണ് എന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചത്. ഓരോ അംഗങ്ങൾക്കും 15 ഓണക്കോടികൾക്കൊപ്പമാണ് കവറിൽ 10,000 രൂപയും കാബിനിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി നൽകിയത്. നഗരസഭയ്ക്ക് ഇതിനു പ്രത്യേകം ഫണ്ടില്ലെന്നിരിക്കെ ചെയർപേഴ്സണ് ഇത്ര വലിയ തുക ലഭിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണെന്നായിരുന്നു പ്രധാന ചോദ്യം. ഇതേ ചോദ്യം തന്നെയായിരിക്കും വിജിലൻസും ഉയർത്തുക. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വസ്തുതയുണ്ടെന്നു വ്യക്തമായാൽ വിജിലൻസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തും.

