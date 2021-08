കാർഡ് ഇടപാടുകൾക്ക് ഇനി ഓരോ തവണയും 16 അക്ക നമ്പര്‍ നൽകേണ്ടിവന്നേക്കും

ന്യൂഡൽഹി∙ ഓൺലൈൻ പണം ഇടപാടുകൾക്ക് മൂന്നക്ക സിവിവി നമ്പറിനു പുറമേ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ഉപഭോക്താക്കളിൽനിന്നു ലഭ്യമാക്കാൻ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) നീക്കമെന്നു റിപ്പോർട്ട്.



എല്ലാ ഓൺലൈൻ പണം ഇടപാടുകൾക്കും അധികം വൈകാതെ സിവിവി നമ്പറിനു പുറമേ ക്രെഡ‍ിറ്റ് കാർഡിന്റെയോ ഡെബിറ്റ് കാർഡിന്റെയോ 16 അക്ക നമ്പർ, കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന തീയതി എന്നിവയും ഉപഭോക്താക്കൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടിവന്നേക്കുമെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തു.

പണം ഇടപാടുകളിൽ കൂടുതൽ സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്തുക, കാർ‌ഡിന്റെ വിശദവിവരങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടാണു പുതിയ നീക്കം. അടുത്ത വർഷം ജനുവരി മുതൽ പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നേക്കുമെന്നാണു റിപ്പോർട്ടുകൾ.

ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട് തുടങ്ങിയ ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകളിൽനിന്നുള്ള പർച്ചേസുകൾ, പേടിഎം, ഗൂഗിൾ പേ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പണം ഇടപാടുകൾ, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പുതുക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പുതിയ ചട്ടപ്രകാരം ഓരോ തവണയും കാർഡിന്റെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും നൽകേണ്ടിവരും എന്നാണു റിപ്പോർട്ടുകൾ.

ഓരോ തവണ പണം ഇടപാടുകൾ നടത്തുമ്പോഴും കാർഡിന്റെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും നൽകേണ്ടിവരുന്നത് ശ്രമകരമാണെങ്കിലും മറ്റു സൈറ്റുകള്‍ക്കും ഗൂഗിൾ പേ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കും കാർഡിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള അനുമതി നിഷേധിക്കുന്നതു മൂലം ഉപഭോക്താക്കളുടെ സുരക്ഷിതത്വം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ വാദം.

നിലവിൽ ഇ– കൊമേഴ്സ് സൈറ്റുകളും വാണിജ്യ സൈറ്റുകളും ഉപഭോക്താക്കളുടെ അനുമതിയോടെ കാർഡിന്റെ വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ കാർഡിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഒരിക്കൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഉപഭോക്താവിന്റെ സിവിവി നമ്പർ, ഒടിപി പാസ്‌വേഡ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണു പിന്നീടുള്ള പണം ഇടപാടുകൾ നടത്താറുള്ളത്. കാർഡിന്റെ പിന്നിലുള്ള 3 അക്ക കോഡാണു സിസിവി നമ്പർ. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെയും ഡെബിറ്റ് കാർഡിന്റെയും മുൻവശത്ത് അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്ന 16 അക്ക നമ്പറാണു കാർഡ് നമ്പർ.

