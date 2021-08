മലബാര്‍ കലാപം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം; കേന്ദ്രം പേരുവെട്ടിയാല്‍ ചരിത്രം മായില്ല: സിപിഎം

മലപ്പുറം∙ മലബാര്‍ കലാപം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയെന്നു സിപിഎം ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി എ.വിജയരാഘവന്‍. എകെജി നേരത്തെ മലബാര്‍ കലാപത്തിന്റെ പാരിസ് കമ്മ്യൂണിനോടു ഉപമിച്ചിരുന്നു. അന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിലടച്ചു. ആ ബ്രിട്ടീഷ് മനോഭാവം കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരാണ്, വാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജിയെ ഭഗത് സിങ്ങിനോട് ഉപമിച്ച സ്പീക്കര്‍ എം.ബി. രാജേഷിനെ വിമര്‍ശിക്കുന്നത്. കേന്ദ്രം പേരുവെട്ടിയാല്‍ ചരിത്രത്തില്‍ നിന്ന് മായില്ലെന്നും വിജയരാഘവന്‍ പറഞ്ഞു.

സ്പീക്കറുടെ വീട്ടിലേക്ക് യുവമോര്‍ച്ച മാര്‍ച്ച്

സ്പീക്കര്‍ എം.ബി.രാജേഷിന്റെ കടാംകോടുള്ള വസതിയിലേക്കു നടത്തിയ മാര്‍ച്ചിനിടെ പൊലീസ് വലയം ഭേദിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച ഇരുപതോളം യുവമോര്‍ച്ച പ്രവര്‍ത്തകരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി. മലബാര്‍ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സ്പീക്കര്‍ ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ചും പ്രസ്താവന പിന്‍വലിച്ച് മാപ്പ് പറയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുമായിരുന്നു പ്രകടനം.

English Summary: Malabar rebellion was a part of Independence movement, says A. Vijayaraghavan