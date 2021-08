കേന്ദ്രം അറിഞ്ഞില്ലേ ക്രൂഡ് വില കുറഞ്ഞത്?; പെട്രോൾവില കുറയ്ക്കാൻ ‘യുപി മാജിക്’?

രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണവില ഒരാഴ്ചയായി ഇടിഞ്ഞിട്ടും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതൊന്നും അറിയുന്നതേയില്ല. 66 ഡോളറിലേക്ക് ക്രൂഡ് വില കുറഞ്ഞിട്ടും പെട്രോളിനു കുറച്ചതു 16 പൈസ മാത്രം. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ഇടിവു തുടരുമ്പോൾ ഡീസൽ വില കുറച്ചത് 80 പൈസയും. ഉപയോഗം കുറഞ്ഞതിനാൽ ഡീസലിന്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നതിനാലാണ് ഈ നേരിയ വിലയിടിവെന്ന് എണ്ണക്കമ്പനികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുമുണ്ട്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണവില കൂടുമ്പോൾ വില കൂട്ടാമെന്നും കുറയുമ്പോൾ കുറക്കേണ്ടതില്ലെന്നുമാണു തങ്ങളുടെ നയമെന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും വ്യക്തമാക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ.

കോവിഡ് മഹാമാരിയിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധി വീണ്ടും കൂടട്ടേ എന്ന നിലപാടാണ് എണ്ണവിലയിലെ ഇരട്ടത്താപ്പിലൂടെ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇന്ധനനികുതി കുറയ്ക്കാൻ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. നികുതി കുറയ്ക്കാനും രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ വിലക്കുറവിന് ആനുപാതികമായ ഇളവു നൽകാനും തയാറാകാതെ ഇട്ടപ്രഹരമാണ് കേന്ദ്രം രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്കു നൽകുന്നത്. ഉത്തർപ്രദേശ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തതിനാൽ വില വർധനയ്ക്ക് താൽക്കാലിക വിരാമമുണ്ടാകുമെന്നു മാത്രം പ്രതീക്ഷിക്കാം. തിരഞ്ഞെടുപ്പു കാലത്ത് എണ്ണവിലയ്ക്കു മാറ്റമില്ലാതെ നിർത്തുന്ന ‘മാജിക്’ കേന്ദ്രം പലതവണ പയറ്റിയതുമാണ്.



ക്രൂഡ് വില താഴേക്ക്



മേയ് മാസത്തിനു ശേഷം ആദ്യമായാണ് ക്രൂഡ് വില ഇത്രയും താഴുന്നത്. ബ്രെന്റ് ക്രൂഡിന്റെ വില 66 ഡോളറിനും താഴെയെത്തി. രാജ്യങ്ങൾ ഉൽപാദനം കൂട്ടിയതും കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമാകുന്നതുമാണ് വില ഇടിയാൻ കാരണം. ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് വിലയിൽ 7 ശതമാനം വരെ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കൻ ക്രൂഡിന്റെ (വെസ്റ്റ് ടെക്സസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്– ഡബ്ല്യുടിഐ) വില ഏതാണ്ട് 63 ഡോളർ വരെ കുറഞ്ഞു.



വില കുറയ്ക്കുന്ന ഡെൽറ്റ



കോവിഡ് ഡെൽറ്റ വേരിയന്റിന്റെ അതിവ്യാപനമാണ് അസംസ്കൃത എണ്ണവിലയിൽ വലിയ ചലനമുണ്ടാക്കിയത്. അമേരിക്കയിൽ ഡെൽറ്റ വ്യാപനം രൂക്ഷമാണ്. പോസിറ്റീവ് കേസുകളും മരണനിരക്കും കുതിച്ചുയരുന്നു. ജനസംഖ്യയുടെ വലിയ വിഭാഗം വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടും കോവിഡ് വൈറസിന്റെ ഡെൽറ്റ പതിപ്പിനെ വേണ്ടവിധം പ്രതിരോധിക്കാനാവുന്നില്ല. അമേരിക്കയിലെ കോവിഡ് വ്യാപനം വലിയ ആശങ്കയോടെയാണ് വിപണികൾ കാണുന്നത്. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ക്രൂഡ് ഡിമാൻഡ് ഇടിഞ്ഞേക്കാമെന്ന ഭയം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.



പെട്രോൾ-ഡീസൽ വിലവർധനയ്‌ക്കെതിരെ അമൃത്‌സറിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധം. ചിത്രം: NARINDER NANU / AFP

അമേരിക്കൻ ഡോളർ കരുത്തു കാട്ടുന്നതും ക്രൂഡ് വില കുറയാൻ കാരണമാകുന്നു. ചൈനയുടെ വളർച്ചാ നിരക്കിലുണ്ടായ ഇടിവ്, ഓഹരി വിപണിയിൽ ആഴ്ചയുടെ അവസാനമുണ്ടായ വിറ്റൊഴിക്കൽ എന്നിവയും അസംസ്കൃത എണ്ണവില കുറച്ചു. പ്രധാന എണ്ണ ഉപയോക്താക്കളായ ചൈനയിലും ജപ്പാനിലും കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടുകയാണ്. യാത്രാവിലക്കുകളും ലോക്ഡൗണും എണ്ണ ഡിമാൻഡ് കുറയ്ക്കുന്നുമുണ്ട്. അമേരിക്കയുടെ ഗ്യാസൊലിൻ ഉപയോഗത്തിലും കുറവു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓഹരി വിപണികൾ കരുത്തുകാട്ടിയാൽ അസംസ്കൃത എണ്ണവില ഇനിയും കുറയാനാണു സാധ്യത.



ഉൽപാദനം കൂടി



ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞതു മാത്രമല്ല, ഉൽപാദനം വർധിച്ചതും ക്രൂഡ് വില കുറയാൻ കാരണമായി. അമേരിക്കയിൽ ഷെയ്ൽ ഗ്യാസിന്റെ ഉൽപാദനം 15 മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലാണ്. ഷെയ്ൽ ഗ്യാസിന്റെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉൽപാദകർ അമേരിക്കയാണ്. സൗദി അറേബ്യയും റഷ്യയും നേതൃത്വം നൽകുന്ന 23 ഉൽപാദക രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ ഈ വർഷം ഇനിയുള്ള എല്ലാ മാസങ്ങളിലും ഉൽപാദനം കൂട്ടാനുള്ള തീരുമാനം സ്വീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഉൽപാദനം കൂടുകയും ഡിമാൻഡ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ക്രൂഡ് വില ഇനിയും താഴേക്കു വരാനാണു സാധ്യത.



പ്രയോജനം ലഭിക്കാതെ ഉപയോക്താക്കൾ



ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ 10.4 ഡോളറിന്റെ (ഏകദേശം 773 രൂപ) കുറവ് രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ എണ്ണവിലയിലുണ്ടായെങ്കിലും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ പ്രയോജനമൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഡീസൽവിലയിൽ 80 പൈസ കുറഞ്ഞത് ആഭ്യന്തര ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞിട്ടാണെന്നും രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ വിലക്കുറവിന്റെ പ്രതിഫലനമല്ലെന്നും എണ്ണക്കമ്പനികൾതന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പെട്രോൾ വിലയിൽ 16 പൈസ മാത്രമാണു കുറച്ചത്. ജൂലൈ 18നു ശേഷം ആദ്യമായാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം (ഓഗസ്റ്റ് 22) പെട്രോൾ വിലയിൽ നേരിയ കുറവു വരുത്തുന്നത്.



സിലിഗുരിയിലെ പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്‌ച. ചിത്രം: Diptendu DUTTA / AFP

രാജ്യത്തെ ഇന്ധന വില നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന മാനദണ്ഡമായി എണ്ണക്കമ്പനികൾ പരിഗണിക്കുന്നതു രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയുടെ രണ്ടാഴ്ചത്തെ ശരാശരിയാണ്. എന്നാൽ ഈ മാനദണ്ഡം വില കൂടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എണ്ണക്കമ്പനികൾ പരിഗണിക്കുന്നത്. 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം മേയ് 4 മുതൽ ജൂലൈ 17 വരെ 75 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 41 തവണയാണ് ഇന്ധന വില കൂട്ടിയത്. ജൂലൈ 5ന് അസംസ്കൃത എണ്ണവില ബാരലിന് 77.16 ഡോളർ വരെ എത്തിയിരുന്നു. ക്രൂഡ് വില 66 ഡോളറിലേക്കു കുറയുമ്പോഴും 76 ഡോളർ വിലയുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ നൽകിയ അതേ വിലയിലാണ് രാജ്യത്തെ ഉപയോക്താക്കൾ പെട്രോൾ വാങ്ങേണ്ടി വരുന്നത്.



ക്രൂഡ് വിലയും സർക്കാരിന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പും



കഴിഞ്ഞ ലോക്ഡൗണിൽ ഒരു വീപ്പ (ബാരൽ) അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ വില 20 ഡോളറിനും താഴേയ്ക്ക് ഇടിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ വില കൂടുമ്പോഴെല്ലാം വില കൂട്ടുന്ന എണ്ണക്കമ്പനികൾ റെക്കോർഡ് ഇടിവുണ്ടായിട്ടും പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില കുറച്ചില്ല. 20 ഡോളറിലേക്കു കുറഞ്ഞ ക്രൂഡ് വില പിന്നീട് പടിപടിയായി കൂടി. എന്നാൽ ഈ ഘട്ടത്തിലെല്ലാം പെട്രോൾ വില കേന്ദ്രം കൂട്ടി. രണ്ടുമാസം മുൻപ് അസംസ്കൃത എണ്ണവില 70 ഡോളർ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇവിടെ പെട്രോൾ വില 100 കടന്നത്. എന്നാൽ 2020 ജനുവരിയിലും അസംസ്കൃത എണ്ണവില ബാരലിന് 70 ഡോളർ കടന്നിരുന്നു. അന്ന് കേരളത്തിൽ പെട്രോൾവില 78 രൂപയായിരുന്നു. ഡീസൽവില 73 രൂപയും.



നിർമല സീതാരാമൻ. ചിത്രം: Sajjad HUSSAIN / AFP

വിലയിലുള്ള ഈ വലിയ അന്തരത്തിന്റെ കാരണം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പാണ്. മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണവില 35 ഡോളറിലേക്കു കുറഞ്ഞു. പക്ഷേ, പെട്രോൾ വിലകുറഞ്ഞത് ഒരു രൂപ മാത്രം. അതായത് അസംസ്കൃത എണ്ണവില 70 ഡോളറുള്ളപ്പോഴും 35 ഡോളറുള്ളപ്പോഴും പെട്രോൾ വില ഏതാണ്ട് ഒരേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് ക്രൂഡ് വിലയിടിവിന് ആനുപാതികമായി കുറഞ്ഞാൽ പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലകളിൽ കുറയേണ്ടിയിരുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ മാത്രം 10–15 രൂപയാണ്. നികുതിയും സെസും മറ്റു ചാർജുകളും ഒഴികെയുള്ള അടിസ്ഥാന വിലയിലുണ്ടാകേണ്ട കുറവാണിത്.



എന്നാൽ ലോക്ഡൗണിനെ തുടർന്ന് ഡിമാൻഡ് കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞതോടെയാണ് 35 ഡോളറിൽനിന്നും 19 ഡോളറിലേക്ക് ക്രൂഡ് വില ഇടിഞ്ഞു. അമേരിക്കൻ ക്രൂഡിന്റെ വില നെഗറ്റീവിലേക്കും പോയി. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ എണ്ണവിലയിൽ ചരിത്രപരമായ ഇടിവുണ്ടായതിന്റെ പിറ്റേന്ന് എണ്ണക്കമ്പനികൾ പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലകളിൽ കുറച്ചത് 25 പൈസ മാത്രം. ക്രൂഡ് വില 20 ഡോളറിലെത്തിയപ്പോഴും ഇവിടെ പെട്രോളിനു വില 72.23 രൂപ. അതായത് 2014ൽ രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് വില 110 ഡോളറിലെത്തിയപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന അതേ വില തന്നെ രാജ്യത്തെ പൗരൻമാർ 20 ഡോളറിലേക്കു വില ഇടിഞ്ഞപ്പോഴും കൊടുക്കേണ്ടതായി വന്നു.



വർധന പച്ചക്കള്ളത്തിന്റെ പിൻബലത്തിൽ



ഇന്ധനവില നിർണയിക്കുന്നതിൽ മുഖ്യപങ്ക് രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ എണ്ണവിലയ്ക്കാണെന്നും വില വർധന ആനുപാതികമാണെന്നും കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരുൾപ്പെടെ പറയുന്നത് പച്ചക്കള്ളമാണെന്ന് ഈ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2020 ജൂൺ മുതലാണ് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വില വർധന ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇതിനിടെ വില കുറ‍ഞ്ഞത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയങ്ങളിൽ മാത്രം. കൂടാതെ പാചകവാതകത്തിനും വൻതോതിൽ വില വർധിപ്പിച്ചു. ഇതിനിടെ കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും സെസും വർധിപ്പിച്ചു.



രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ ക്രൂഡ് വിലയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള വില നിശ്ചയിക്കാത്തതിൽ മാത്രമല്ല, കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെയും പെട്രോൾ വിലയെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതും ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ് തന്നെ. പെട്രോളിയും ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വില നിയന്ത്രണാധികാരം എണ്ണക്കമ്പനികൾക്കു വിട്ടുകൊടുത്തെങ്കിലും കേന്ദ്രം പിടിവിട്ടിട്ടില്ലെന്നു വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയങ്ങളിൽ. ഈ വർഷം ജനുവരി മുതൽ ഇന്ധനവില തുടർച്ചയായി കുതിച്ചെങ്കിലും ഫെബ്രുവരി അവസാനത്തോടെ വിലക്കയറ്റം പെട്ടെന്നു നിലച്ചു. 4 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കുന്നതായിരുന്നു കാരണം.



യോഗി ആദിത്യനാഥ്. ചിത്രം: Sanjay KANOJIA / AFP

വിവിധ ഘട്ടങ്ങളായി നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പു കാലത്ത് 65 ദിവസത്തോളം വിലയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നില്ല. മുൻപ് ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയത്തും ബിഹാർ, ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലയളവിലുമെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇന്ധനവില വർധന തടഞ്ഞുവച്ചിട്ടുണ്ട്. 2019 കർണാടക തിരഞ്ഞെടുപ്പു കാലത്ത് 19 ദിവസവും 2017ൽ ഗുജറാത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് രണ്ടാഴ്ചയും വില കൂട്ടിയില്ല. ഈ സമയപരിധിയിൽ രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ അസംസ്കൃത എണ്ണവിലയിൽ 10 ശതമാനത്തിന്റെ വർധനവുണ്ടായെങ്കിലും ഇന്ധനവില കൂടിയില്ല. ഉത്തർപ്രദേശിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ വില കുറയുമോ എന്ന കാത്തിരിപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ ജനം.



1.7 ലക്ഷം കോടി അധികവരുമാനം



1.7 ലക്ഷം കോടി അധിക വരുമാനമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയിൽനിന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മുൻ സാമ്പത്തിക വർഷം 2.2 ലക്ഷം കോടിയായിരുന്നു വരുമാനം. ഇത് 3.9 ലക്ഷം കോടിയിലേക്ക് ഉയരുമെന്നാണ് കേന്ദ്രം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 2020–21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ആദ്യ 9 മാസങ്ങളിലെ കണക്കുകൾ (പെട്രോളിയം പ്ലാനിങ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് സെല്ലിന്റെ റിപ്പോർട്ട്) പ്രകാരം വരുമാനം 2.36 ലക്ഷം കോടിയായി.



2020 മാർച്ച്, മേയ് മാസങ്ങളിൽ നികുതി കുത്തനെ കൂട്ടിയതാണ് വരുമാനത്തിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാക്കിയത്. ഇത്രയും തുക അധികവരുമാനമായി ലഭിക്കുമ്പോഴും വാക്സീൻ ലഭ്യമാക്കാനാണെന്നു പറഞ്ഞാണ് പെട്രോൾ വിലയുടെ രൂപത്തിൽ സാധാരണക്കാരെ പിഴിയുന്നത്. പ്രതീക്ഷിത നികുതി വരുമാനം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതിൽ ഉടനൊന്നും നികുതി കുറയ്ക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ വച്ചു പുലർത്തേണ്ടതില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ പൗരൻമാരോടു പറയുകയും ചെയ്തു. അപ്പോഴും കോവിഡ് വാക്സീനു വേണ്ടി ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയ 35000 കോടി രൂപയെക്കുറിച്ച് ആരും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല.



English Summary: Global Crude Oil Price Declines to Multi-Month Low; No Major Changes Yet in Oil Price in India