കൊടനാട് എസ്റ്റേറ്റ് കൊലക്കേസ്: ശശികലയെയും എടപ്പാടിയെയും വിചാരണ ചെയ്യണമെന്നു പ്രതികൾ

ചെന്നൈ∙ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും നിലവിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ എടപ്പാടി കെ.പളനിസ്വാമി, അന്തരിച്ച മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജെ.ജയലളിതയുടെ തോഴിയും അണ്ണാ ഡിഎംകെ മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ വി.കെ.ശശികല എന്നിവരുൾപ്പെടെ 9 പേരെ കൊടനാട് എസ്റ്റേറ്റ് കൊലക്കേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വിചാരണ ചെയ്യണമെന്നു പ്രതികൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി.



ഇതേ ആവശ്യം നീലഗിരിയിലെ കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ചെങ്കിലും എസ്റ്റേറ്റ് മാനേജരെ മാത്രം വിചാരണ ചെയ്താൽ മതിയെന്നു വിധിച്ചതിന് എതിരെയാണു തൃശൂർ സ്വദേശികളായ ദീപു, എം.എസ്.സതീശൻ, എ.സന്തോഷ് സ്വാമി എന്നിവർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

രണ്ടാം പ്രതിയായ സയൻ, മറ്റൊരു പ്രതിയായ മനോജ് (വാളയാർ മനോജ്) എന്നിവർ എടപ്പാടിയുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചു വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടും അന്വേഷണം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും നീലഗിരി ജില്ലാക്കോടതി ഇക്കാര്യത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയെന്നുമാണു ഹർജിയിലെ ആരോപണം. ശശികലയുടെ സഹോദരഭാര്യ ജെ.ഇളവരശി, ശശികലയുടെ സഹോദരീ പുത്രൻ വി.എൻ.സുധാകരൻ, മുൻ നീലഗിരി ജില്ലാ കലക്ടർ ശങ്കർ, എസ്പി മുരളി രംഭ, അണ്ണാഡിഎംകെ സംസ്ഥാന ഓർഗനൈസർ സജീവൻ, കൊടനാട് എസ്റ്റേറ്റ് മാനേജർ നടരാജൻ, സുനിൽ തുടങ്ങിയവരെയും വിചാരണ ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഹർജി അടുത്തയാഴ്ച പരിഗണിച്ചേക്കും.

2017 ഏപ്രിലിൽ ജയലളിതയുടെ കൊടനാട് എസ്റ്റേറ്റ് ബംഗ്ലാവിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ വഴിത്തിരിവുകൾ. കേസിൽ പുനരന്വേഷണത്തിന് അനുമതി തേടി പൊലീസ് നീലഗിരി ജില്ലാ കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 27ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉത്തരവുണ്ടാകും.

അതേസമയം, കൊടനാട് കേസ് അടിയന്തരമായി ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നിയമസഭയിൽ കോൺഗ്രസ് നോട്ടിസ് നൽകി. കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്ന വിഷയം സഭ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമെന്ന് അണ്ണാഡിഎംകെ പ്രതികരിച്ചതോടെ സ്പീക്കർ വിഷയം പരിഗണിച്ചില്ല.

