നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ കനാലിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് യുവാവ് മരിച്ചു

ചവറ (കൊല്ലം)∙ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ ദേശീയ ജലപാതയിലേക്കു മറിഞ്ഞ് യുവാവ് മരിച്ചു. ചവറ കരിത്തുറ കോവിൽത്തോട്ടം 132–ൽ മണ്ണേൽ വീട്ടിൽ ജോസഫിന്റെ മകൻ ജസ്റ്റിൻ ജോസഫ് (42) ആണ് മരിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി 9.45ന് ഐആർഇ കമ്പനിക്ക് സമീപായിരുന്നു അപകടം. വീടിനു 200 മീറ്റർ അകലെ വച്ച് നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ ടിഎസ് കനാലിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു.



വാഹനം വെള്ളത്തിൽ വീഴുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് മറുകരയിലുള്ളവർ ബഹളം വച്ചു. ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാർ മുങ്ങി താഴ്ന്ന കാറിൽനിന്നും ജസ്റ്റിനെ പുറത്തെടുത്ത് നീണ്ടകര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചു. വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ കാർ രാത്രി വൈകി ചവറ പൊലീസും അഗ്നിശമനസേനയും ചേർന്ന് കരയ്ക്കടിപ്പിച്ചു. ഐആർഇയിൽ മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം ഓപ്പറേറ്റായി ജോലി നോക്കുകയായിരുന്നു. ഭാര്യ: അനിത. മക്കൾ: ഡാനി, ദാസലിൻ.

