കോഴിക്കോട് ∙ സ്പൈനൽ മസ്കുലർ അട്രോഫി (എസ്എംഎ) എന്ന അപൂർവ രോഗത്തിനുള്ള ചികിത്സയ്ക്കായി നാടൊന്നാകെ 18 കോടി സ്വരൂപിച്ചു നൽകിയ കണ്ണൂർ മാട്ടൂൽ സ്വദേശി ഒന്നര വയസ്സുകാരൻ മുഹമ്മദിന്റെ ചികിത്സ ആരംഭിച്ചു. കോഴിക്കോട് ആസ്റ്റർ മിംസിൽ സോൾ ജെൻസ്മ എന്ന ജീൻ തെറാപ്പി മരുന്ന് മുഹമ്മദിന് കുത്തിവച്ചു.

പീഡിയാട്രിക് ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ഡോ. സ്മിലു മോഹൻലാലിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ചികിത്സ പുരോഗമിക്കുന്നത്. കുറച്ചു ദിവസത്തെ നിരീക്ഷണത്തിനു ശേഷമേ ചികിത്സാ പുരോഗതി വിലയിരുത്താനാകൂവെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. മൂന്നു മാസത്തിനകം മരുന്നിന്റെ ഫലം മുഹമ്മദിന്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രകടമായിത്തുടങ്ങുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ.

മരുന്നിന്റെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലെന്നുറപ്പിക്കാൻ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ രക്തപരിശോധന നടത്തണം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിലകൂടിയ മരുന്നുകളിലൊന്നായ സോൾ ജെസ്മ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് യുഎസിൽ നിന്നെത്തിച്ചത്. മരുന്നിന്റെ ഇറക്കുമതിക്കായി ജിഎസ്‌ടിയും കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടിയും അടക്കമുള്ള നികുതികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു.

English Summary : SMA Treatment for one and half year old Muhammed begins