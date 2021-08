കാബൂൾ ∙ അഫ്ഗാന്‍ പൗരന്‍മാര്‍ രാജ്യം വിട്ടുപോകരുതെന്ന് താലിബാന്‍. അഫ്ഗാന്‍ പൗരന്‍മാരെ കൊണ്ടുപോകുന്ന നയം യുഎസ് മാറ്റണമെന്നും താലിബാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്. വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പോകാന്‍ അഫ്ഗാന്‍ പൗരന്‍മാര്‍ക്ക് അനുമതിയില്ലെന്നും താലിബാന്‍ വക്താവ് പറഞ്ഞു.

ഡോക്ടര്‍മാര്‍, എന്‍ജിനീയര്‍മാര്‍ അടക്കമുളള പ്രഫഷനലുകളെ രാജ്യത്തിനു പുറത്തേക്കു കൊണ്ടുപോകരുത്. ഒഴിപ്പിക്കല്‍ പ്രവർത്തനം അമേരിക്ക ഈ മാസം 31ന് പൂര്‍ത്തിയാക്കണം. കൂടുതൽ സാവകാശം നല്‍കില്ല. ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അഫ്ഗാനിൽ ഒഴിപ്പിക്കൽ തുടരവെയാണു താലിബാൻ നിലപാട് കടുപ്പിച്ചത്.

അതിനിടെ, യുഎസ് ചാരസംഘടനയായ സിഐഎയുടെ മേധാവി താലിബാനുമായി രഹസ്യ ചര്‍ച്ച നടത്തിയെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 31ന് ശേഷം വിദേശ ശക്തിളെ അഫ്ഗാനില്‍ തുടരാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്ന മുന്നറിയിപ്പിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു ചര്‍ച്ച. ഇതേക്കുറിച്ച് അറിവില്ലെന്നാണ് താലിബാൻ വക്താവ് രാജ്യാന്തര മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞത്. കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നിട്ടില്ലെന്നു പറഞ്ഞില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.



കാബൂൾ വിമാനത്താവളം(ഫയൽ ചിത്രം)

