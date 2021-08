‘ട്വിറ്റർ പക്ഷി’യെ പരസ്യമായി പൊരിച്ചെടുത്ത് പ്രതിഷേധം; നടപടിയുമായി കോൺഗ്രസ്

അമരാവതി ∙ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ‘ട്വിറ്റർ പക്ഷി’യെ പൊരിക്കുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനെതിരെ നടപടി. വിഡിയോ വൈറലായതോടെയാണ്, വേറിട്ട പ്രതിഷേധം പുലിവാലായത്. ഇയാളെ പാർട്ടിയിൽനിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതായി ആന്ധ്രപ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം അറിയിച്ചു.

മുൻ അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിച്ച നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ‘ട്വിറ്റർ പക്ഷി’യെ പരസ്യമായി എണ്ണയിലിട്ട് െപാരിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചത്. പൊരിച്ച പക്ഷിയെ ട്വിറ്റർ ഓഫിസിലേക്ക് പാർസൽ അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ജി.വി.ശ്രീരാജിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. എന്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും ഒരു പക്ഷിയെ ഉപദ്രവിച്ച നടപടിയോട് യോജിക്കാനാകില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി.

കോണ്‍ഗ്രസ് മുന്‍ എംപി ജി.വി.ഹര്‍ഷകുമാറിന്‍റെ മകനാണ് ശ്രീരാജ്. ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ നിർദേശ പ്രകാരമാണ് നടപടിയെന്നു റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. തന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ തെറ്റില്ലെന്നും ജീവനുള്ള പക്ഷിയെയല്ല, ചത്ത കാടപ്പക്ഷിയെയാണ് പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൊരിച്ചതെന്നുമാണ് ശ്രീരാജിന്റെ വിശദീകരണം.

English Summary: The ‘Twitter bird’ frying viral video has become a bigger controversy