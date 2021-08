തലമുതൽ പാദം വരെ മൂടുന്ന ഒറ്റവസ്ത്രമായ ബുർഖ ധരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ പൊതുജന മധ്യത്തിൽ ഒരു യുവതിയെ താലിബാൻ തീവ്രവാദികൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെടിവച്ചു കൊന്നത് ലോകം ഞെട്ടലോടെയാണ് അറിഞ്ഞത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഇനി സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കേണ്ട ജീവിതത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ചയാണത്. ചോരയിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുന്ന ആ പെൺകുട്ടിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് അവളുടെ നിസ്സഹായരായ മാതാപിതാക്കൾ വിറങ്ങലിച്ചു നിൽപുണ്ടായിരുന്നു. അതേ ദിവസമാണ് സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് താലിബാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത്! ബുർഖ ധരിക്കാതെ വീടിനു വെളിയിൽ വന്നു എന്ന കാരണത്താൽ ഒരു ജീവൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ താലിബാൻ തയാറായെങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്ന കാലം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് എത്രമാത്രം നിസ്സഹായതയുടേതായിരിക്കും!

മുള്ളുവേലിക്കപ്പുറത്തു നിന്നുകൊണ്ട് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ ബ്രിട്ടിഷ്, അമേരിക്കൻ സൈനികർക്ക് എറിഞ്ഞുകൊടുക്കുന്ന അഫ്ഗാൻ അമ്മമാരുടെ ചിത്രങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോകം നെഞ്ചുപിളർന്നാണു കണ്ടതാണ്. മുള്ളുവേലിയിൽ കോർത്തുടക്കിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങളും നാം കണ്ടു. ഇതിനേക്കാൾ വലിയ സഹനങ്ങളും പീഡനങ്ങളുമാണ് ഇവർ വളർന്നാൽ സഹിക്കേണ്ടി വരികയെന്ന് ആ അമ്മമാർക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം. അതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഭേദമാണ് രക്ഷപെടാൻ നൂറിലൊന്നു പോലും സാധ്യതയില്ലാത്ത ഈ അവസരം എന്നാവാം സ്വന്തം മാറിൽനിന്ന് അടർത്തി മാറ്റി ആ ചോരക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ പട്ടാളക്കാരുടെ നേർക്ക് എറിഞ്ഞുകൊടുക്കുമ്പോൾ ആ അമ്മമാർ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക.



മതത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടുകൾക്കുള്ളിലുള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങളും സ്ത്രീകൾക്കു നൽകുമെന്ന് കാബൂൾ പിടിച്ചടക്കിയ ശേഷം നടത്തിയ ആദ്യ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞ താലിബാൻ നേതാവ് ഒരു വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകയുടെ ചോദ്യത്തിനു നേർക്ക് പരിഹാസത്തോടെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ജോലി സമ്പാദിക്കാനും സ്ത്രീകളെ അനുവദിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയായിരുന്നു ചോദ്യവും പ്രതികരണവും. ജനപ്രതിനിധികളായി സ്ത്രീകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അഫ്ഗാൻ ജനതയ്ക്ക് അവകാശമുണ്ടാകുമോ എന്ന ചോദ്യം കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ചിരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നു പറഞ്ഞാണ് അയാൾ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചത്. 20 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം വീണ്ടും അഫ്ഗാനിൽ അധികാരത്തിലെത്തുന്ന താലിബാൻ സ്ത്രീകൾക്കു നൽകാൻ പോകുന്ന അവകാശങ്ങൾ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന പരിഹാസം.



ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെ നീളുന്ന തർക്കവിഷയമാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ വനിതകളുടെ അവകാശങ്ങൾ. അവകാശങ്ങളുടെയും നിഷേധങ്ങളുടെയും വലിയ ഇടവേളകൾ. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വീണ്ടും താലിബാൻ ഭരണത്തിലേക്കു കടക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീ അവകാശങ്ങൾതന്നെയാണു വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമാകുന്നത്.



വന്നും പോയും അവകാശങ്ങൾ



1919 മുതൽ ഒരു ദശകക്കാലം അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ ഭരിച്ച കിങ് അബ്ദുല്ല ഖാൻ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശ സംരംക്ഷണത്തിനും സമൂഹത്തിന്റെ നവീകരണത്തിനും വേണ്ടി നിലകൊണ്ട വ്യക്തിയാണ്. പാശ്ചാത്യ രീതിയിൽ രാജ്യത്തെ ‘മോഡേൺ’ ആകാനുള്ള നടപടികളാണ് അദ്ദേഹം കൈക്കൊണ്ടത്. റിപബ്ലിക് ഓഫ് തുർക്കിയുടെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന മുസ്തഫ കെമാൽ അതാതുർക്ക് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രചോദനം. സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷൻമാരുടെയും അവകാശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഭരണഘടന അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു. ബാലവിവാഹം നിരോധിച്ചു. ബഹുഭാര്യാ സമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിച്ചു. മതനേതാക്കളുടെ അധികാരപരിധി വെട്ടിക്കുറച്ചു. സ്ത്രീകൾ മുഖാവരണം ധരിക്കുന്നതു നിർബന്ധമല്ലാതാക്കി.



കാബൂളിൽ പെൺകുട്ടികൾക്കു മാത്രമുള്ള ആദ്യ സ്കൂൾ തുറന്ന സൊറായ രാജ്ഞി സ്ത്രീഅവകാശങ്ങളുടെയും രാജ്ഞിയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരം വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ മാത്രം പുരോഗമനവാദികളായിരുന്നില്ല അന്നത്തെ ജനത. പ്രത്യേകിച്ചും ഗ്രാമീണ, ഗോത്ര സമൂഹങ്ങൾ. പലയിടങ്ങളിൽനിന്നു പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു. പിന്നീട് അവ കലാപങ്ങളായി. 1929ൽ രാജാവിനു സ്ഥാനം നഷ്ടമായി. തുടർന്നു ഭരണത്തിലെത്തിയ മുഹമ്മദ് നാദിർ ഷാ മുൻ രാജാവിന്റെ ഉദാര നയങ്ങളെയെല്ലാം ദുർബലപ്പെടുത്തി. 1933 മുതൽ 1973 വരെ സാഹിർ ഷാ ആയിരുന്നു ഭരണത്തലവൻ. അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ അവസാനത്തെ രാജാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കുറേയേറെ പുരോഗമന നടപടികൾ അദ്ദേഹം വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവമാണ് അവയെല്ലാം നടപ്പാക്കിയത്.



1964ൽ വനിതകളുടെയും സഹകരണത്തോെടെ പുതിയ ഭരണഘടന കൊണ്ടുവന്നു. വനിതകൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ അവകാശം നൽകുന്നതും ജനപ്രതിനിധികളായി മത്സരിച്ച് അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിലെത്താനുള്ള അവസരം നൽകുന്നതുമായിരുന്നു അത്. അങ്ങനെ വനിതകൾക്ക് തൊഴിൽ ചെയ്തു വരുമാനമുണ്ടാക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടായി. അഫ്ഗാൻ വനിതകൾ തങ്ങളുടേതായ ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങി. രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വന്നുതുടങ്ങി. എന്നാൽ കടുത്ത പാരമ്പര്യവാദികൾ ഇതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. തുടർവർഷങ്ങളിൽ അവകാശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനെതിരെയുള്ള മത–പാരമ്പര്യ വാദികളുടെ കലാപങ്ങളും അവകാശങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള സ്ത്രീകളുടെ പോരാട്ടങ്ങളും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു.



രാജഭരണത്തിനു ശേഷം



1979ൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ സോവിയറ്റ് അട്ടിമറിയുണ്ടായി. സാഹിർ ഷാ രാജാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറി. രാജ്യത്ത് മാർക്സിസ്റ്റ് ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തി. മുജാഹിദുകളും കമ്യൂണിസ്റ്റ് പട്ടാളവും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ വീണ്ടും സ്ത്രീ ജീവിതം ദുരിതപൂർണമാക്കി. 1989ൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽനിന്നു പിൻവാങ്ങി. 1990കളുടെ ആരംഭത്തിൽ അതിതീവ്ര മതവാദികളുടെ മുന്നേറ്റമായാണ് താലിബാൻ രൂപമെടുത്തത്. പതിയെ താലിബാന് പ്രാതിനിധ്യം കൂടി.



പുതിയ സർക്കാർ, സമാധാനം തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുയർത്തി അവർ രാജ്യത്തിന്റെ തെരുവുകളിലൂടെ മാർച്ച് നടത്തി. എന്നാൽ അവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത നവ സർക്കാരും സമാധാനവുമായിരുന്നില്ല 1996 മുതൽ 2001 വരെയുള്ള താലിബാൻ ഭരണകാലത്തുണ്ടായത്. പ്രത്യേകിച്ചും രാജ്യത്തെ സ്ത്രീ ജീവിതത്തിൽ. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പെൺകുട്ടികൾക്കു വിലക്കേർപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു താലിബാൻ ആദ്യം ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളിലൊന്ന്. പൊതുനിരത്തുകളിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള വനിതകളുടെ അവകാശം നിഷേധിച്ചു. ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി ഇല്ലാതായി.



അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തു പോകണമെങ്കിൽ രക്തബന്ധത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാർ കൂടെയുണ്ടാകണം എന്ന നിയമം കൊണ്ടുവന്നു. പൊതു ഇടങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പാടില്ലെന്നും നിയമമുണ്ടാക്കി. സ്ത്രീകൾ ശിരസ്സും പാദങ്ങളുമെല്ലാം മൂടുന്ന ബുർഖ നിർബന്ധമായും ധരിക്കണമെന്നും നിബന്ധനയുണ്ടാക്കി. മോഡേണായി ജീവിക്കുന്ന, ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് പൊതു ഇടങ്ങളിൽ സ്വതന്ത്രമായി നടന്ന അഫ്ഗാൻ വനിതകൾ തെരുവുകളിൽ നിന്ന് തീർത്തും അപ്രത്യക്ഷരായി. വീടിന്റെ ബാൽക്കണികളിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള അവകാശം പോലും സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല.



സ്ത്രീകൾ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ജനലുകൾ പോലും മറയ്ക്കണമെന്നായി വ്യവസ്ഥ. നിയമലംഘനത്തിനു കടുത്ത ശിക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തി. ആൾക്കൂട്ടത്തിനു മുൻപാകെ കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടിയിട്ട് ചാട്ടവാർകൊണ്ട് അടിക്കുക, മരണം വരെ കല്ലെറിയുക തുടങ്ങിയ പ്രാകൃതമായ ശിക്ഷാരീതികൾ. ഇക്കാലത്ത് വനിതകളുടെ ആത്മഹത്യാ നിരക്ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഭീതിദമായ രീതിയിൽ ഉയർന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യമാഗ്രഹിച്ച ഒട്ടേറെ യുവതികൾ വീടിനുള്ളിലെ തടവറകളിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടാനായി മരണത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ചു. മാത്രമല്ല, പല രോഗങ്ങളും സ്ത്രീകളെ ബാധിച്ചു. ആവശ്യത്തിന് ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ ഒട്ടേറെപ്പേർ മരിച്ചു. ചികിത്സതേടാൻ ആശുപത്രികളിൽപോകാൻ പോലും പലവിധ വിലക്കുകൾ സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. വനിതകൾ മാത്രമുള്ള ആരോഗ്യസ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോകാനേ അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. അടിയന്തര ഘട്ടത്തിൽപ്പോലും ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ ഒട്ടേറെ സ്ത്രീകൾ മരിച്ചു.



വിദ്യ നേടിയാൽ വധശിക്ഷ!



രാഷ്ട്രീയത്തിൽനിന്നും എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ഭരണനിർവഹണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽനിന്നും സ്ത്രീകൾ തൂത്തെറിയപ്പെട്ടു. സ്ത്രീകളുടെ വിശുദ്ധിയും അന്തസ്സും പരമ പവിത്രമാക്കാൻ എന്ന രീതിയിൽ താലിബാൻ നടപ്പാക്കിയ നിയമങ്ങളെല്ലാം സ്ത്രീകളുടെ അന്തസ്സിനെയും ആത്മാഭിമാനത്തെയും മാത്രമല്ല അവകാശങ്ങളെയും ചോദ്യം ചെയ്തു. എട്ടോ പത്തോ വയസ്സുവരെ മദ്രസ്സയിലെ വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രം നേടാനുള്ള അനുമതിയേ സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ഇതിനിടെ പല വനിതകളും അതീവ രഹസ്യമായി വിദ്യാഭ്യാസം തേടി. പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ അവരെയും അധ്യാപകരെയും വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധേയരാക്കുക എന്നതായിരുന്നു താലിബാന്റെ ശിക്ഷാരീതി.



അഫ്ഗാനിലെ വിവാഹങ്ങളിൽ 80 ശതമാനത്തിനു മുകളിലും നിർബന്ധിത വിവാഹങ്ങളാണെന്ന് ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷനൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹെഹീൽഡ് ചെരുപ്പുകളോ പാദം പൂർണമായി മറയാത്ത ചെരുപ്പുകളോ ധരിക്കാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്ത്രീകളുടെ പാദരക്ഷകളുടെ ശബ്ദം കേട്ട് പുരുഷൻമാരിൽ ‘ചാഞ്ചല്യം’ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലെന്നതായിരുന്നു ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണം. വിരലുകളിൽ നെയിൽ പോളിഷ് അണിയാനുള്ള അവകാശവും സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. നെയിൽ പോളിഷ് ഇട്ടതിന്റെ പേരിൽ സ്ത്രീകളുടെ നഖങ്ങൾതന്നെ മുറിച്ചു മാറ്റുന്ന ശിക്ഷകളാണു താലിബാൻ നടപ്പാക്കിയത്.



പത്രങ്ങളിലോ മാസികകളിലോ സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രം പാടില്ലെന്നും നിയമമുണ്ടായിരുന്നു. കടകളിലോ വീട്ടിലോ സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനും നിരോധനം വന്നു. സ്ത്രീകളുടെ പേര് പരാമർശിക്കുന്ന സ്ഥലനാമങ്ങൾ പോലും പാടില്ല. പൊതു ഇടങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, റേഡിയോ, ടിവി തുടങ്ങിയ മാധ്യമങ്ങളിലും സ്ത്രീ സാന്നിധ്യത്തിനു നിരോധനമുണ്ടായി. 1996ൽ തന്നെ താലിബാൻ അഫ്ഗാൻ സ്ത്രീകളെ തൊഴിലുകളിൽനിന്നു വിലക്കി. സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകർ ഭൂരിഭാഗവും അന്ന് വനിതകളായിരുന്നതിനാൽ സ്കൂളുകൾ പൂട്ടിപ്പോയി. ആരോഗ്യമേഖലയിലെ ഏതാനും സ്ത്രീകൾക്കു മാത്രമാണ് തൊഴിലിൽ തുടരാൻ അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇവർക്ക് സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യം പോലുള്ളവ വളരെ കുവായിരുന്നു. പല വനിതാ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരും ആശുപത്രികളിൽ താമസമാക്കി.



കിരാത താലിബാൻ ഭരണത്തിൽ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുമുണ്ട്. ജലലഭ്യത വളരെക്കുറഞ്ഞ രാജ്യത്തിൽ പൊതു കുളിസ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും സ്ത്രീകൾക്ക് അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത് സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യത്തെയും സാരമായി ബാധിച്ചു. സ്വന്തം ശരീരം വൃത്തിയാക്കാൻ പോലും സ്ത്രീകൾക്ക് സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ചുണങ്ങ്, സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിലെ അണുബാധ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ രോഗങ്ങളും സ്ത്രീകളെ അലട്ടി. മാനസിക സംഘർഷങ്ങളും കൊടും പീഡനങ്ങളും ഒറ്റപ്പെടലും സ്വാതന്ത്യം നിഷേധിക്കലും സ്ത്രീകളുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെയും സാരമായി ബാധിച്ചു. അന്ന് 97 ശതമാനം വനിതകളിലും വിഷാദരോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നെന്നും ഒരു സർവേ വ്യക്തമാക്കുന്നു.



അമേരിക്ക വരുന്നു



വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ ആക്രമണത്തിനു പിന്നാലെ, 2001ലാണ് അമേരിക്ക അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് അധിനിവേശം നടത്തുന്നത്. അൽ ഖായിദ നേതാവ് ബിൻ ലാദനെ കൈമാറാൻ താലിബാൻ തയാറാകാത്തതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു അമേരിക്കൻ കടന്നുകയറ്റം. താലിബാനില്ലാത്ത ‘മോഡേൺ’ അഗ്ഫാനിസ്ഥാൻ രാഷ്ട്ര നിർമാണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. സ്ത്രീകളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും സ്വതന്ത്ര ജീവിതത്തിനു കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ലഭിച്ചു.



2004ലെ ഭരണഘടനയിൽ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ കൃത്യമായി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഭരണനിർവഹണത്തിലും സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കാൻ കൃത്യമായ നിയമങ്ങളുണ്ടാക്കി. വനിതകൾക്കായി സംവരണവും ക്വാട്ടകളും ഏർപ്പെടുത്തി. പൊലീസിലും പട്ടാളത്തിലും അഫ്ഗാൻ വനിതകൾ കടന്നു വന്നു. വിദഗ്ധരായ വനിതാ ഡോക്ടർമാരുണ്ടായി. വനിതാ ജഡ്ജിമാരും പ്രോസിക്യൂട്ടർമാരുമുണ്ടായി. വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകരും ടിവി അവതാരകരും അഫ്ഗാൻ ടിവി ചാനലുകളിൽ നിറസാന്നിധ്യമായി. സിനിമാ സംവിധാന രംഗത്തേക്കും സ്ത്രീകൾ കടന്നു വന്നു.



പുരോഗതികൾക്കിടയിലും...



പൊതു ഇടങ്ങളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും സ്ത്രീജീവിതം അഫ്ഗാനിൽ സമ്പൂർണ പുരോഗതിയിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നില്ല. ആരോഗ്യമേഖലയിലായിരുന്നു പുരോഗതി എത്തിനോക്കാതിരുന്നത്. പ്രസവത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള അമ്മമാരുടെ മരണനിരക്കിൽ ലോകത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു അഫ്ഗാന്റെ സ്ഥാനം. രാജ്യത്തെ 90 ശതമാനം സ്ത്രീകളും ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ ചൂഷണത്തിനും പീഡനത്തിനും ഇരയാകുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു.



സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾക്കും ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾക്കുമെതിരെ ശക്തമായ നിയമവ്യവസ്ഥ രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. നിർബന്ധിത വിവാഹം തടയുന്നതിനും ഫലപ്രദമായ നിയമങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്വത്ത് സമ്പാദനത്തിനും പാരമ്പര്യമായ സ്വത്തുക്കൾ ലഭിക്കുന്നതിനും അനുകൂല നിയമവ്യവസ്ഥ സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്ത്രീകൾക്കു ജീവിക്കാൻ ഏറ്റവും മോശമായ സാഹചര്യങ്ങളുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഏറ്റവും മുകൾത്തട്ടിൽ സ്ഥിരമായി ഇടംപിടിച്ചു. അമേരിക്കൻ അധിനിവേശത്തിനു ശേഷം നഗരത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്കു ലഭിച്ച അവകാശങ്ങൾ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയില്ല. പല ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളും ഈ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെ ഇസ്‌ലാമികമല്ലാത്തത് എന്ന ലേബലിലാണ് കണ്ടിരുന്നത്.

പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമായി പെരുമാറുന്നവരോട് പലർക്കും വെറുപ്പുമുണ്ടായിരുന്നു. കൃത്യമായ കേന്ദ്രീകൃത ഭരണ സംവിധാനമില്ലാത്തതിനാൽ പല ഗ്രാമീണ മേഖലകളും അതിർത്തി ദേശങ്ങളും മത നേതാക്കളുടെയും പട്ടാളത്തിന്റെയും ഭരണത്തിനു കീഴിലായിരുന്നു. ഇവിടങ്ങളിലെ സ്ത്രീജീവിതം മുൻ താലിബാൻ കാലഘട്ടത്തിലേതു പോലെ ദുസ്സഹവുമായിരുന്നു. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം സ്ത്രീകൾക്കില്ലായിരുന്നു. സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യം തീരെയില്ലാത്ത അവസ്ഥയും. ശരീരം മുഴുവനായി മൂടുന്ന ഒറ്റവസ്ത്രം മാത്രമാണ് അണിയുവാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നത്. കുടിപ്പക തീർക്കുന്നതിനും കടം വീട്ടാനും പെൺകുട്ടികളെയും യുവതികളെയും വിൽപനച്ചരക്കാക്കി. ശൈശവം വിട്ടുമാറാത്ത പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ നിർബന്ധിതമായി വിവാഹം ചെയ്തു. യാഥാസ്ഥിതിക പട്ടാളവും മതനേതാക്കളും ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും കണ്ണീർ അമേരിക്കൻ അധിനിവേശകാലത്തും ഉണങ്ങിയില്ല.



‘പുതിയ’ താലിബാൻ



ശരിഅത്ത് ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽനിന്നുകൊണ്ട് സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്യത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നുവെന്നാണ് ‘പുതിയ’ താലിബാൻ നേതാക്കൾ പറയുന്നത്. എന്നാൽ അവർ സ്ത്രീകൾക്കു വേണ്ടി ആവിഷ്കരിച്ച നിയമങ്ങൾക്ക് ഈ വാക്കുകളുമായി ബന്ധമൊന്നുമില്ല. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്ന രാജ്യം ശരിഅത്ത് നിയമത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിൽ മാത്രമാണുണ്ടാവേണ്ടതെന്നാണ് താലിബാൻ വക്താവ് സബീഹുല്ല മുജാഹിദ് ആവർത്തിച്ചത്. പുതിയ താലിബാൻ കൊണ്ടുവന്ന സ്ത്രീനിയമങ്ങളും 1996–2001ൽ താലിബാൻ നടപ്പാക്കിയ വനിതകൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള നിയമങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ സെൻട്രൽ ബാങ്കിലെ വനിതാ ജീവനക്കാരോട് എന്നന്നേക്കുമായി വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങാനാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം താലിബാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.



വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു പൂട്ടിട്ടതും കിരാത നിയമങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണ് താലിബാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്. കഷ്ടപ്പെട്ടു പഠിച്ചു നേടിയ സർവകലാശാല സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സ്ത്രീകൾ സ്വയരക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി കത്തിച്ചു നശിപ്പിക്കുന്നു. തൊഴിൽ ഐഡി കാർഡുകളും അവർ നശിപ്പിച്ചു കളയുകയാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത നരക ജീവിതത്തേക്കാൾ ഭേദം മരണമാണെന്ന ചിന്ത പല അഫ്ഗാൻ വനിതകളിലും ഉരുത്തിരിയുന്നുണ്ട്. തോക്കേന്തിയ താലിബാൻ സംഘാംഗങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിന്നു പ്ലക്കാർഡുകളുമേന്തി പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ആത്മാഭിമാനമുള്ള അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വനിതകൾ അതിനാൽത്തന്നെ സ്വന്തം ജീവനേക്കാളേറെ സ്നേഹിക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയാണ്.



