ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റത് വൈറസുകളുടെ രാജാവ്, അതിമാരകം; ഗിനിയന്‍ ആശങ്കയ്ക്കൊടുവിൽ..?

പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ ഗിനിയയിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടിന് ഒരാൾ വൈറസ് രോഗബാധ മൂലം മരിച്ചു. കോവിഡ‍് കാലമായതിനാലും രോഗി കാണിച്ച ലക്ഷണങ്ങളില്‍ ഗവേഷകർക്കു സംശയം തോന്നിയതിനാലും അവർ ചില സാംപിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു. ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വസ്തുതയിലേക്കായിരുന്നു ഓഗസ്റ്റ് 9നു വന്ന പരിശോധനാഫലം വിരൽചൂണ്ടിയത്. മരിച്ചയാളെ മാർബർഗ് എന്ന വൈറസാണ് ബാധിച്ചിരുന്നത്. ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചതിനു പിന്നാലെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ വിദഗ്ധർ അങ്ങോട്ടേക്കു പുറപ്പെട്ടു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരോഗ്യവിദഗ്ധരും ജാഗരൂകരായി.

അധികം വൈകാതെ, ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ടെഡ്രോസ് അദാനം നേരിട്ടു വാർത്താസമ്മേളനം വിളിച്ച് ഈ വൈറസിനെപ്പറ്റിയുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്തു. എന്തിനായിരുന്നു ഇത്രയും കോലാഹലങ്ങൾ? കാരണമുണ്ട്. ഗിനിയയിലെ രോഗിയെ ബാധിച്ചത് ചില്ലറ വൈറസൊന്നുമല്ല. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ വൈറസെന്ന് ലൈവ് സയൻസ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ശാസ്ത്ര പോർട്ടലുകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ മാർബർഗ് വൈറസാണ്. 88 ശതമാനമാണ് ഈ വൈറസ് കാരണമുള്ള മരണനിരക്ക്. അതായത് ബാധിക്കപ്പെടുന്ന 10 പേരിൽ ഏകദേശം 9 രോഗികളും മരണപ്പെടാം.

പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കൻ മേഖലയിൽ ആദ്യമായാണ് മാർബർഗ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. 2017ൽ കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കയിലെ യുഗാണ്ടയിൽ മൂന്നു പേർക്ക് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. നാലുവർഷത്തെ ഇടവേള എടുത്തശേഷമാണ് വീണ്ടും മാർബർഗ് വൈറസ് ബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അത്ര ശക്തമായ തോതിൽ മാർബർഗ് ലോകത്തൊരിടത്തും ഇതുവരെ ബാധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ കൊറോണ വൈറസിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിജാഗ്രതയിലാണ് ലോക ആരോഗ്യരംഗം. അതിനാൽതന്നെ മാർബർഗിന്റെ പുതിയ വരവ് അവർ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നു.



ഓഗസ്റ്റ് 9 മുതൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചക്കാലം അതീവ ജാഗ്രതയിലായിരുന്നു ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ. കൃത്യമായി തടഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പകർച്ചവ്യാധിയായി മാറുന്നതാണ് ഈ വൈറസ് ബാധയെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഉൾപ്പെടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽത്തന്നെ ഗിനിയയിൽ ഈ വൈറസ് കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്തിയോ എന്നു പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ. ഒട്ടേറെ പേരെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നിരീക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ വൈറസിന്റെ ‘ഔട്ട്ബ്രേക്ക്’ അഥവാ പകർച്ചവ്യാധിയായുള്ള പടരൽ നടന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. മാരകമായ എബോളയ്ക്കു സമാനമാണ് മാർബർഗും. എബോള ഔട്ട്ബ്രേക്കിനെ ഫലപ്രദമായി നേരിട്ട ഗിനിയ സമാനമായ രീതിയിൽ പുതിയ വൈറസിനെതിരെയും പ്രതിരോധം തീർക്കണമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ആഫ്രിക്കൻ റീജ്യനൽ ഡയറക്ടർ ഡോ. മാത്‌ഷിഡിസോ മോറ്റി നിർദേശം നൽകി.



ജർമനിയിലെ അജ്ഞാതരോഗം



1967ലാണ് മാർബർഗ് ആദ്യമായി വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനു മുന്നിലെത്തുന്നത്. പശ്ചിമ ജർമനിയിലെ മാർബർഗ് എന്ന പട്ടണത്തിലാണ് ആദ്യമായി വൈറസ് ബാധ ഉടലെടുക്കുന്നത്. പിന്നീട് ജർമനിയിലെതന്നെ ഫ്രാങ്ക്ഫുർട്ടിലും യൂഗോസ്‌ലാവിയയിലെ (ഇന്നത്തെ സെർബിയ) ബെൽഗ്രേഡിലും ഈ വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം രോഗികളിൽ കണ്ടെത്തി. കടുത്ത പനി, കിടുകിടുപ്പ്, ശക്തമായ പേശിവേദന, നിർത്താതെയുള്ള ഛർദി എന്നിവയായിരുന്നു രോഗികളിലെ ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ.

മാർബർഗ് വൈറസ് വ്യാപിച്ച ഉയിജ് എന്ന പ്രദേശത്തെ ഒരു കുടുംബം സ്വന്തം വീട് അണുവിമുക്തമാക്കുന്ന ജോലിക്ക് ശേഷം വീടിന് പുറത്തു നിൽക്കുന്നു. 2005ലെ കാഴ്‌ച. ചിത്രം: FLORENCE PANOUSSIAN / AFP

എന്നാൽ താമസിയാതെ ലക്ഷണങ്ങൾ മൂർച്ഛിച്ചു. പലർക്കും ശരീരത്തില്‍ കടുത്ത രക്തസ്രാവം ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടായി. ഏഴു പേർ മരിച്ചു. ഇവരിൽ പലർക്കും മസ്തിഷ്കജ്വരവും സ്ട്രോക്കുമുണ്ടായിരുന്നു. ഭയാനകവും അപൂർവവുമായ ഈ വൈറസ് ബാധയ്ക്ക് അത് ആദ്യമായി ഉടലെടുത്ത പട്ടണത്തിന്റെ പേരുതന്നെ ശാസ്ത്രലോകം നൽകി. ലോക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശക്തമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കു പാത്രമായ മാർബർഗ് വൈറസിന്റെ തുടക്കം അങ്ങനെയായിരുന്നു.

കുരങ്ങുകളിൽനിന്ന്...



അതിതീവ്ര വൈറസ് ബാധയായ എബോളയുടെ ബന്ധു എന്ന് മാർബർഗ് വൈറസ് ബാധയെ വിളിക്കാം. എബോള ഉൾപ്പെടുന്ന ഫിലോവൈറസ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് മാർബർഗും. മാർവ്, റാവ് എന്നീ രണ്ടു വകഭേദങ്ങൾ മാർബർഗിനുണ്ട്. ജർമനിയിൽ ഈ രോഗം പകർന്നവരെല്ലാവരുംതന്നെ വാക്സീൻ ലബോറട്ടറികളിൽ ജോലി ചെയ്തവരായിരുന്നു. ഇവർക്ക് രോഗമെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നുള്ള അന്വേഷണം എത്തിനിന്നത് കുരങ്ങുകളിലാണ്. ആഫ്രിക്കയിൽനിന്ന്, വാക്സീന്‍ കുത്തിവച്ചുള്ള പരീക്ഷണത്തിനായി എത്തിച്ച ഗ്രീൻ മങ്കി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുരങ്ങുകളുടെ അവയവങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തതിനിടെയാണ് ഈ രോഗം പകർന്നതെന്ന് താമസിയാതെ ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. എന്നാൽ കുരങ്ങുകളിൽനിന്നല്ല വൈറസിന്റെ ഉദ്ഭവമെന്നും ഗവേഷകർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.



ചിത്രം: റോയിട്ടേഴ്സ്

ഗ്രീൻ മങ്കി കുരങ്ങുകളെ യുഗാണ്ട വഴിയാണ് ജർമനിയിലേക്കും യുഗോസ്‌ലാവിയയിലേക്കും എത്തിച്ചത്. കൊണ്ടു വരുമ്പോൾത്തന്നെ പഴംതീനി വവ്വാലുകളിൽനിന്ന് കുരങ്ങുകളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വൈറസ് കടന്നിരുന്നു. ഗുഹകളിലും ഖനികളിലും താമസിക്കുന്ന ഇത്തരം വവ്വാലുകളാണ് മാർബർഗ് ൈവൈറസിന്റെ യഥാർഥ ഉറവിടം. കേരളത്തെ വിറപ്പിച്ച നിപ വൈറസിന്റെ ഉറവിടവും പഴംതീനി വവ്വാലായിരുന്നു. ചൈനയിലെ വുഹാൻ ചന്തയില്‍ വിൽപനയ്ക്കെത്തിച്ച വവ്വാൽ വഴിയാണ് കോവിഡിനു കാരണമായ സാർസ്‌കോവ് 2 വൈറസ് പരന്നതെന്നു കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വവ്വാലുകളെ ഈ വൈറസ് ബാധിക്കില്ല. പകരം അവയുടെ ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കും, തരം കിട്ടുമ്പോൾ മനുഷ്യരിലേക്കോ മറ്റു ജീവികളിലേക്കോ കടക്കും. എബോള വൈറസ് പലപ്പോഴും കടുത്ത മഴയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ആഫ്രിക്കയിൽ രൂക്ഷമാകുന്നത്. എന്നാൽ മാർബർഗ് പടരുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഇനിയും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല.



വ്യാപനശേഷി കുറവ്

മാർബർഗിലെ ആദ്യ സംഭവത്തിനു ശേഷം 1975, 80, 87, 90, 98, 2000, 2004, 2005, 2007, 2008, 2017, 2021 വർഷങ്ങളിൽ രോഗബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. 2004–2005 കാലയളവിൽ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ അംഗോളയിലുണ്ടായ മാർബർഗ് വ്യാപനത്തിൽ 252 പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവരിൽ 227 പേരും മരിച്ചു. ഏകദേശം 90 ശതമാനം മരണനിരക്ക്. ഈ സംഭവം മാർബർഗിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഭീതി കൂട്ടി. രോഗത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപനവും ഇതായിരുന്നു.

ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തകർ മാർബർഗ് വൈറസിനെതിരെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആവശ്യമാണെന്ന ബോധവൽക്കരണം നൽകുന്ന പോസ്റ്റർ പതിപ്പിക്കുന്നു. സോംഗോയിൽ നിന്ന് 2005ലെ കാഴ്‌ച. ചിത്രം: CHRISTOPHER BLACK / WHO / AFP

അംഗോള, യുഗാണ്ട, കോംഗോ തുടങ്ങിയ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഈ രോഗം ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതും മരണത്തിനിടയാക്കിയതും. യുഎസിലും യൂറോപ്പിലും കേസുകളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആർടിപിസിആർ, എലീസ തുടങ്ങിയ ടെസ്റ്റുകളാണ് വൈറസ് ബാധ കണ്ടെത്താനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ രോഗനിർണയം ശ്രമകരമായ ദൗത്യമാണ്. എബോള ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ രോഗങ്ങളുമായി മാർബർഗിന്റെ പരിശോധനഫലത്തിനു സാമ്യമുള്ളത് ആശയക്കുഴപ്പത്തിനിടയാക്കാറുണ്ട്. അതിനാൽ ക്ലിനിക്കൽ രോഗനിർണയത്തിനൊപ്പം രോഗിയുടെ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി, ഇതിനു മുൻപ് യാത്ര ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം രോഗനിർണയത്തിനായി ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ ആശ്രയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.



മുതിർന്നവരിൽ എല്ലാപ്രായത്തിലുള്ളവരെയും വൈറസ് ആക്രമിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും കുട്ടികളിൽ ഇവ ബാധിക്കുന്നതിന്റെ തോത് വളരെക്കുറവാണെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു. ആളുകളിൽ വൈറസ് കടന്നാൽ ശരാശരി 21 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലാണു പൂർണ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നത്. കടുക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ 8–9 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മരണം സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അമിതമായ രക്തസ്രാവമാണ് പലപ്പോഴും മരണത്തിനു കാരണമാകുന്നത്.



മരുന്നുണ്ടോ?



ഗുരുതരമായ രോഗാവസ്ഥയുണ്ടാക്കുമെങ്കിലും കൂടുതൽ പേരിലേക്കു വ്യാപിക്കാനുള്ള കഴിവ് മാർബർഗ് വൈറസുകൾക്ക് കുറവാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുവരെ ഉടലെടുത്തിട്ടില്ല. വായുവിലൂടെ ഇവ പകരില്ലെന്നും ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു. രോഗിയുടെ സ്രവങ്ങൾ, മുറിവുകൾ, ഉപയോഗിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ, പാത്രങ്ങൾ എന്നിവയുമായുണ്ടാകുന്ന സമ്പർക്കമാണ് പലപ്പോഴും രോഗപ്പകർച്ചയ്ക്കു കാരണമാകുന്നത്. രോഗം വന്നവരിൽ നീണ്ടകാലം മറഞ്ഞുകിടന്ന ശേഷം വീണ്ടും ഉണർന്നെണീക്കാനുള്ള കരുത്തും മാർബർഗിനുണ്ട്. നിലവിൽ രോഗത്തിനെ ചെറുക്കാനായി ഫലപ്രദമായ വാക്സീനുകൾ വികസിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

എന്നാൽ ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ വ്യാപനശേഷിയുള്ള വകഭേദങ്ങൾ വന്ന് മാർബർഗ് ഒരു മഹാമാരിയാകുന്നതു തടയിടാൻ ഇപ്പോഴേ ശ്രമങ്ങളുണ്ട്. വന്യജീവികളെ വേട്ടയാടി അവയുടെ മാംസം കഴിക്കുന്നത് കഴിയുന്നത്ര കുറയ്ക്കാൻ വിവിധ ആരോഗ്യസംഘടനകൾ ആഫ്രിക്കയിൽ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നത് തുടരുകയാണ്. പല വൈറസ് ബാധകൾക്കും ഇത്തരം ഭക്ഷണരീതി കാരണമാകുന്നതിനാലാണ് ഇത്. ഗിനിയയിൽ കണ്ടെത്തിയ മാർബർഗ് വൈറസ് കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന ആശ്വാസത്തിലാണ് ഗവേഷകർ ഇപ്പോൾ. എന്നാൽ കോവിഡെന്ന മഹാമാരി സൃഷ്ടിച്ച ദുരിതം കണ്മുന്നിലുള്ളതിനാൽത്തന്നെ അതീവജാഗ്രതയിലാണ് ശാസ്ത്രലോകം.

