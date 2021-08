3 പള്ളിയോടം മാത്രം; നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ ആറന്മുള ഉതൃട്ടാതി ജലഘോഷയാത്ര

ആറന്മുള ∙ ആറന്മുളയില്‍ ഉതൃട്ടാതി ജലഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുക മൂന്ന് പള്ളിയോടങ്ങൾ മാത്രം. കോവി‍ഡ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഉള്ളതിനാലാണ് ജലോത്സവത്തിനു പകരം ജലഘോഷയാത്ര നടത്തുന്നത്. സത്രക്കടവില്‍നിന്നാണു ഘോഷയാത്ര ആരംഭിക്കുക. പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രവേശനമില്ല.

ഒാരോ ഓടങ്ങളിലും 40 തുഴച്ചില്‍ക്കാരെ മാത്രമേ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. സാധാരണ 52 പള്ളിയോടങ്ങളാണ് ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു പള്ളിയോടത്തിനു മാത്രമാണ് അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത്തവണ പ്രതീകാത്മകയായി 3 പള്ളിയോടങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകി.

ഓരോ പള്ളിയോടങ്ങളിലും സാധാരണ നൂറിൽ അധികം തുഴച്ചിലുകാർ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇതാണു 40 ആക്കി കുറച്ചത്. എല്ലാ തുഴച്ചിലുകാർക്കും 2 ഡോസ് കോവിഡ് വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റോ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എടുത്ത കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റോ നിർബന്ധമാണ്.

English Summary: Aranmula Uthruttathi boat race to begin soon, with restrictions