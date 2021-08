കൊച്ചി ∙ തൃക്കാക്കര നഗരസഭയിലെ പണക്കിഴി വിവാദത്തിൽ നഗരസഭാധ്യക്ഷ അജിത തങ്കപ്പന് ക്ലീന്‍ ചിറ്റ് നല്‍കി കോണ്‍ഗ്രസ് അന്വേഷണ കമ്മിഷന്‍. കൗണ്‍സിലര്‍മാര്‍ക്ക് പണം നല്‍കിയതിനു തെളിവില്ലെന്ന് അന്വേഷണ കമ്മിഷന്‍ കണ്ടെത്തി. ആരോപണത്തിനു പിന്നില്‍ തൃക്കാക്കരയിലെ കോൺഗ്രസ് ഗ്രൂപ്പ് കളിയെന്നും കമ്മിഷന്‍ വിലയിരുത്തി.

അധ്യക്ഷയുടെയും കൗൺസിലർമാരുടെയും വിശദമായ മൊഴിയെടുത്തിരുന്നു. പണക്കിഴി വിവാദം അന്വേഷിച്ചു റിപ്പോർട്ടു നൽകാൻ ഡിസിസിയാണു രണ്ടംഗ കമ്മിഷനെ നിയോഗിച്ചത്. സിപിഎം അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൗൺസിലർമാർ പണം അടങ്ങിയെന്നു പറയപ്പെടുന്ന കവറിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ മാത്രമാണു മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും അല്ലാതെയും പ്രചരിപ്പിച്ചത്. കവറിൽ പണം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നു വരുത്തിത്തീർക്കാനുള്ള ശ്രമം ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണ്.

അധ്യക്ഷയെ സ്ഥാനത്തുനിന്നു നീക്കാനുള്ള കോൺഗ്രസിലെ ഗ്രൂപ്പുകളിയും ഇതിനു കാരണമായി. ഭരണം അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമം നടന്നതായും അന്വേഷണ കമ്മിഷൻ കണ്ടെത്തി. അധ്യക്ഷയ്ക്കെതിരെ നീക്കം നടത്തിയ കോൺഗ്രസ് കൗൺസിലർമാർക്കെതിരെ എന്തു നടപടിയാണു വേണ്ടതെന്നു നേതൃത്വത്തെ കമ്മിഷൻ അറിയിക്കും.

English Summary: Congress enquiry commision gives clean chit to Ajitha Thankappan, on Onam gift controversy